Director Sean Dunne. Director of Photography Hillary Spera. Editor Kathy Gatto. Sound Frank Turbe. Additional Photography Jeff Powers. Producer Cass Greener. Associate Producers Colby Glenn and Jack Kearney.

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards