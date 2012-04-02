Республика Дагестан, Дербент, УИК №499

Мужик крупного телосложения, в кожаной куртке, седоволосый, неоднократно подходит к урнам и бросает бюллетени, нагло попивает чай, а конфеты лежат прямо на урне.

Пермский край, Чайковский, УИК №4028

Группа молодых людей во главе с есаулом устроила карусель на автобусе Пермтрансгаза.

Республика Саха (Якутия)

Чиновники, разъехавшиеся из Якутска по улусам, разъясняют избирателям, что видеокамеры на избирательных участках устанавливаются для того, чтобы записывать, кто за кого голосует.

Ставропольский край, Ставрополь, УИК №68

Избиратели в полумраке. один избиратель проголосовал дважды.

Рязанская область, Рязань, УИК №1032

Корреспондента Григория Кольцова выгоняют с участка, мотивируя тем, что он снимал на камеру председателя комиссии, которая, по ее словам, была ненакрашена и непричесана.

Краснодарский край, Геленджик, УИК №902

В буфете выдают бесплатно в рюмках водку (в 11:10).

Республика Татарстан, Казань, УИК №377

Около 9 часов неустановленный мужчина, лет около 50, хромой, с палочкой, с дефектом зубов, одет в куртку и джинсы, без головного убора, осуществил вброс пачки бюллетеней в урну. При вбросе бюллетени застряли в прорези, он схватил их зубами и силой протолкнул.

Чеченская республика, Тухчар

Командир воинской части и полковник потребовали от нас, рядовых, проголосовать на выборах за конкретного кандидата и сфотографировать заполненные бюллетени, пригрозив в противном случае лишить жалования и перевести в дисциплинарную воинскую часть. Цитирую дословно: «Если вздумаете жаловаться, бл**ь, найдем, за что посадить».

Кабардино-Балкария, Нальчик, УИК №186

Голосование в здании детского сада №4. В коридоре детского сада очередь из хмурых мужчин, которые не смотрят в глаза.

Владимирская область, Павловское, УИК №812

Избирательного участка №812 по адресу Владимирская область, Ковровский район, поселок Серково, Старое Серково, 25-а фактически существовать не может, т.к. в этой деревне проживает лишь один человек. А следовательно, там не может быть количества принимающих участие в голосовании от 500 до 1000 человек, как указано на веб-странице данного участка.

Ярославская область, Рыбинск

Информация по Рыбинску о заставлении голосовать за Путина на Сатурне подтверждается.

Санкт-Петербург, УИК №499

Председатель Я.Ю. Типецкий отказался подписывать протокол, заперся в кабинете, а через 1,5 часа сбежал через окно в туалете. Наблюдатели вызвали милицию, милиция не предпринимает никаких действий. Наблюдатели остаются запертыми в здании до утра…

Чувашская республика, Чебоксары, УИК №645

Организовано бесплатное питание для избирателей (чай, каша), а также лотерея среди проголосовавших с раздачей стеклянных ваз.

Пермский край, Оса, УИК №2433

Я пришел, а там один наблюдатель, говорит, что он от всех партий. Я начал возмущаться, мне сказали, что я пьян, и выгнали.

Республика Саха (Якутия), Якутск

Я живу в социальном доме инвалидов. Пришел голосовать на участок, расположенный в школе №7. Мне отказали в праве голоса. Обращался к председателю комиссии. От меня он убежал.

Санкт-Петербург, УИК №1994

Приехал на участок в 7:30 в качестве наблюдателя от Прохорова. Со мной еще был представитель от Миронова. Но избирательный участок, который еще в субботу был там, — исчез!

Москва, УИК №549

Обнаружена подмена члена избирательной комиссии Ковшик В.В. гражданкой Алюниной А.А. Гр. Ковшик на участке отсутствовала, а у гр. Алюниной был бейджик с ФИО Ковшик.

Московская область, Мытищи, УИК №1554/1555 УИК №499

Женщина набросилась на девушку-наблюдателя и ударила в лицо с криком «Сейчас я ей добавлю».

Пензенская область, УИК №255

Кузнецкая городская больница. В офтальмологическом отделении проходило голосование за кандидатов в президенты РФ. Людям с плохим зрением помогали ставить галочку в избирательном бюллетене напротив кандидата в президенты Путина В. В, хотя избиратели просили помочь поставить галочку за других кандидатов.

Республика Коми, УИК №332

Члены комиссии решили удалить наблюдателя, которого не было на участке! Так как для удаления необходимо присутствие человека, наблюдателя вызвали на совещание по поводу его удаления…

Курганская область, Курган, УИК №116

При подсчете голосов председатель комиссии выборочно рвала бюллетени.

Кемеровская область, Топки, УИК №1497

При голосовании на дому у больных, инвалидов и престарелых избирательная комиссия приходила с картонной коробкой из-под бумаги «Снежинка».

Нижегородская область, УИК №1845

Для посещения туалетов все наблюдатели и члены избирательной комиссии с совещательным голосом обязаны были сначала известить о своем физиологическом желании председателя избирательной комиссии и спросить ее разрешения.

Московская область, Рассудово

Всем голосующим дают странного вида авторучки и говорят расписываться только ими. Категорически не разрешают использовать свою ручку.

Московская область, Можайск

Работников бюджетных организаций под угрозой увольнения заставляют заполнять анкету «Моя жизнь до Путина», фотографироваться с плакатом в поддержку Путина.

Свердловская область, Каменск-Уральский

Всем пенсионерам пригрозили не выплатить пенсии, если откажутся за Путина голосовать. Работник почты так и сказала. И попросила показать фото своего бюллетеня на выборах президента. У меня такая маленькая пенсия, что я даже фотоаппарат купить не смогу. Как же мне совсем без пенсии?

Чеченская республика, Беной, УИК №238

На этом участке многие избиратели подходят к столу регистрации, получают избирательные бюллетени, там же, на месте, член участковой комиссии выдает им ручку и указывает на последнюю строчку в бюллетене, они заполняют это поле при ней. Далее, минуя кабину для голосования, избиратели сразу подходят к урне. Непосредственно за избирательными урнами сидит человек, которому практически все в развернутом виде показывают свой бюллетень и только потом опускают его в урну.

Новгородская область, Пестово

За полчаса до начала подсчета голосов в городе просто выключили свет, его нет уже 2,5 часа. Все считают в темноте.

Свердловская область, Нижний Тагил, УИК №2262

В списках избирателей есть умерший человек. И он проголосовал!