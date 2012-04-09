«Fences»

Карта воздушных линий электропередачи Телефонные и электрические линии выполняют в районе не только свои непосредственные функции, но и служат дорожками для перемещающихся белок.

«Squirrel hihgways»

Карта граффити Большая часть надписей, которые наносятся в районе на застывающий асфальт и бетон, носит любовный характер, однако встречаются отпечатки кроссовок и даже босых ног.

«Sidewalk graffiti»

Карта цветовой дифференциации осенних листьев Чтобы запечатлеть все разнообразие оттенков, которые встречаются на деревьях района, Вуд обошел его с профессиональным набором карандашей Prismacolor, сличая цвета.

«Autumn leaves»

Карта распространения звуков Большинство домов района украшены одним или несколькими наборами «китайских колокольчиков» — бамбуковых, металлических или стеклянных трубок, которые звенят на ветру. Данная карта показывает радиус их звучания.

«Wild chimes»

Карта новостных событий С 1974 года в районе выходит собственная газета. Проанализировав ее новости за первые восемь лет существования, Вуд выяснил, что на долю четырех домов приходилась одна пятая всех упоминаний. В одном из них при этом сменилось три владельца.

«Newsletter prominence»

Карта маршрутов почтовых служб Почтальон Томми Роджерс появляется в Бойлан-Хайтс каждое утро на протяжении нескольких десятилетий. На этой карте отражен его устоявшийся пеший маршрут и обычные места стоянки.