Карта заборов
Заборы и прочие ограждения, классифицированные по высоте и материалу, из которого они изготовлены.
Карта воздушных линий электропередачи
Телефонные и электрические линии выполняют в районе не только свои непосредственные функции, но и служат дорожками для перемещающихся белок.
Карта граффити
Большая часть надписей, которые наносятся в районе на застывающий асфальт и бетон, носит любовный характер, однако встречаются отпечатки кроссовок и даже босых ног.
Карта цветовой дифференциации осенних листьев
Чтобы запечатлеть все разнообразие оттенков, которые встречаются на деревьях района, Вуд обошел его с профессиональным набором карандашей Prismacolor, сличая цвета.
Карта распространения звуков
Большинство домов района украшены одним или несколькими наборами «китайских колокольчиков» — бамбуковых, металлических или стеклянных трубок, которые звенят на ветру. Данная карта показывает радиус их звучания.
Карта новостных событий
С 1974 года в районе выходит собственная газета. Проанализировав ее новости за первые восемь лет существования, Вуд выяснил, что на долю четырех домов приходилась одна пятая всех упоминаний. В одном из них при этом сменилось три владельца.
Карта маршрутов почтовых служб
Почтальон Томми Роджерс появляется в Бойлан-Хайтс каждое утро на протяжении нескольких десятилетий. На этой карте отражен его устоявшийся пеший маршрут и обычные места стоянки.