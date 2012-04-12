Роберт Керл, 73 года Профессор химии из Университета Райса в техасском Хьюстоне. Вместе с двумя коллегами он открыл, что элементарный углерод существует в природе не только в виде графита или алмазов, но и в форме крошечных шариков. Его работы привели к созданию совершенно новых материалов для нанотехнологий и сделали возможной дальнейшую миниатюризацию, например, компьютеров. В 1996 году Керл и его коллеги были отмечены Нобелевской премией по химии.

Тимоти Хант, 64 года Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Британский биохимик, открывший целый класс белков, которые регулируют деление клеток. Бесконтрольное деление клеток происходит, например, в раковых опухолях, поэтому открытие Ханта пригодилось при создании лекарств против онкологических заболеваний. Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2001 года он разделил с двумя коллегами — американцем Лиландом Хартвеллом и англичанином Полом Нерсом.

Кристиана Нюсляйн-Фольхард, 65 лет Немецкий химик и руководитель отделения генетики в Институте эволюционной биологии Макса Планка в Тюбингене. Она получила Нобелевскую премию по медицине 1995 года за то, что показала, как разные гены стимулируют развитие отдельных органов и структуры тела у эмбрионов. Чтобы выяснить это, Нюсляйн-Фольхард изучала семейства плодовых мушек, но ее выводы носят более универсальный характер.

Джек Штейнбергер, 86 лет Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1988 года, открыл новую элементарную частицу нейтрино. Нейтрино путешествуют по вселенной почти со скоростью света и обладают способностью проходить сквозь материю. Через каждый квадратный сантиметр поверхности земли и через всех нас каждую секунду пролетают десятки миллиардов нейтрино. Хотя практическое применение нейтрино маловероятно, их открытие уточнило картину возникновения вселенной.

Пауль Крутцен, 72 года Метеоролог из Амстердама, бывший в 1980−2000 годах директором Института химии им. Макса Планка в Майнце. Совместно с двумя коллегами он доказал, что загрязнения воздуха ослабляют озоновый слой Земли, который препятствует проникновению на планету ультрафиолетового излучения и тем самым делает ее пригодной для жизни. В 1995 году трое ученых были отмечены за свои исследования Нобелевской премией.

Петер Грюнберг, 68 лет Немецкий физик, который получил Нобелевскую премию за открытие в 2007 году гигантского магнитного сопротивления. Как выяснил Грюнберг, электрическое сопротивление некоторых тел падает при их помещении во внешнее магнитное поле. Открытый (и дальновидно запатентованный) Грюнбергом эффект применяется в технологии производства компьютерных жестких дисков.

Теодор Хэнш, 64 года Как и Рой Глаубер, работает в области квантовой оптики и возглавляет Институт квантовой оптики им. Макса Планка в Гаршинге неподалеку от Мюнхена. Среди прочего разработал так называемый частотный гребень — метод, позволяющий определить частоту лазерного света с точностью, не достижимой прежде. Благодаря ему стало возможным, например, создание сверхточных атомных часов. В 2005 году получил Нобелевскую премию по физике.

Роальд Хоффман, 70 лет Химик, профессор Корнелльского университета, в 1960-е годы исследовал, при каких оптимальных условиях протекают химические реакции, и разработал несколько методов их предсказания, за что был удостоен Нобелевской премии в 1981 году. Теоретические методы Хоффмана используются в практической медицине и в химической промышленности.

Рой Глаубер, 81 год Профессор Гарвардского университета, ведет исследования в области квантовой оптики. В своих работах он объяснил, в чем принципиальное отличие света солнца или электрической лампочки от света лазера. За это в 2005 году получил Нобелевскую премию по физике. Спектр солнечного света состоит из разных цветов, то есть из света различных фаз и частот. Лазер же, напротив, излучает свет совершенно определенной фазы и частоты.

Эрнст Отто Фишер, 89 лет Немецкий химик, работы которого были посвящены металлоорганическим соединениям и дополнили существовавшие до него представления о химических связях. В пресс-релизе Нобелевского комитета, вручившего ему Нобелевскую премию по химии 1973 года, отмечалось, что его работы — это «химия для химиков», настоящая наука, а не прикладные игрушки. Даже несмотря на то, что изученные Фишером соединения по‑английски называются сэндвичами — за внешнее сходство.

Курт Вютрих, 67 лет Профессор Цюрихского университета, занимается трехмерными моделями биомолекул, в частности, протеинов, состоящих из длинных цепочек разных аминокислот. Вютрих придумал новый метод наглядного представления структуры таких молекул. За это в 2002 году получил Нобелевскую премию по химии. Его метод сделал возможным производство новых лекарств.

Ричард Шрок, 62 года Американский химик из Массачусетского технологического института, который сумел первым синтезировать катализатор для реакций обмена, позволяющих получать практически любые органические соединения. Открытие Шрока используется в «зеленой химии» — химическом производстве, безопасном для окружающей среды. За эту работу ему была присуждена Нобелевская премия по химии 2005 года.

Джон Холл, 73 года Американский физик из Университета Колорадо, который разделил с Теодором Хеншем Нобелевскую премию по физике 2005 года за метод сверхточного определения частоты лазера. Открытия Холла учитываются при производстве лазерных устройств.

Аарон Сичановер, 60 лет Израильский биолог, которому пришло в голову посмотреть, как утилизуются белки после их синтеза в клетках. Именно за исследование этой проблемы Сичановер получил Нобелевскую премию по химии 2004 года. Он выяснил, что отработавшие белки метятся специальной меткой, а потом отправляются в клеточный «цех переработки». Это открытие помогает при создании новых лекарств.