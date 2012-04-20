



Страны, которые становятся непостоянными членами Совета безопасности ООН, испытывают серьезные трудности в экономической и политической сфере. Во время и непосредственно после исполнения двухлетних полномочий у них замедляются темпы экономического роста, падает уровень демократии и начинаются гонения на прессу. Алистер Смит и Брюс Буэно де Мескита из Нью-Йоркского университета, выявившие эти тенденции, объясняют их повышенной финансовой помощью, которую оказывают непостоянным членам Совбеза.

Фигурка человека, созданная при помощи трехмерного нанопринтера в Венском технологическом университете

всего за 4 минуты. 29 марта 2012 года. Фото: Reuters

КРОМЕ ТОГО, стало известно, что либералы запоминают сны чаще, чем консерваторы, и в этих снах их чаще кто-нибудь преследует. С 1974 года доля американцев-консерваторов, которые доверяют научному знанию, упала на 25%, в то же время с 1970-х годов люди стали лучше играть в шахматы, и ведущие гроссмейстеры тех времен сейчас не вошли бы даже в тридцатку сильнейших. В префронтальном кортексе детей-аутистов на 67% больше нейронов, чем у обычных детей. Люди (в том числе левши) наделяют положительными коннотациями слова, состоящие из букв, которые расположены на правой части клавиатуры (qwerty-эффект). При лечении хронического алкоголизма однократный прием ЛСД помогает в 59% случаев. Карликовая галактика NGC 4449 поглощает другую карликовую галактику. Физикам из Кембриджа удалось вывести уравнение, описывающее форму прически «конский хвост», и коэффициент «число Рапунцель». Доступность порнографии в обществе не влияет на уровень сексуального насилия, направленного против женщин, но люди, которые смотрят порно и выступают за его легализацию, реже ходят голосовать. Кандидаты с более низким голосом внушают избирателям больше доверия.

ПРИ ЭТОМ оказалось, что блохи мезозойской эры достигали 2 см в длину, но не умели прыгать. Новый вид леопардовых лягушек обнаружен в Нью-Йорке; географический центр ареала их распространения приходится на стадион «Янки» в Бронксе. Сексуально фрустрированные самцы дрозофилы предпочитают пищу, содержащую этанол; более того, мушки этого вида используют алкоголь для самолечения (например, спасаясь от осиного яда). «Наши результаты являются первым свидетельством того, что употребление алкоголя может иметь защитный эффект против инфекционных заболеваний и паразитов, передающихся через кровь», — заявил руководитель исследования Тодд Шленке. Привлекая любителей дайвинга, среднестатистическая акула за время своей жизни приносит туристической индустрии и связанным с нею отраслям около 200 тыс. долларов; если использовать плавники той же акулы в ресторанном бизнесе, ее вклад в экономику будет на 40% меньше. Все домовые мыши Гренландии — потомки грызунов, завезенных датчанами в XVI-XVIII вв., в то время как Исландию до сих пор населяют потомки мышей, завезенных викингами в X веке. Стре­козы Pantala flavescens во время ежегодных миграций пролетают 14−18 тыс. км.