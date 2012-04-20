Страны, которые становятся непостоянными членами Совета безопасности ООН, испытывают серьезные трудности в экономической и политической сфере. Во время и непосредственно после исполнения двухлетних полномочий у них замедляются темпы экономического роста, падает уровень демократии и начинаются гонения на прессу. Алистер Смит и Брюс Буэно де Мескита из Нью-Йоркского университета, выявившие эти тенденции, объясняют их повышенной финансовой помощью, которую оказывают непостоянным членам Совбеза.
Фигурка человека, созданная при помощи трехмерного нанопринтера в Венском технологическом университете
всего за 4 минуты. 29 марта 2012 года. Фото: Reuters
КРОМЕ ТОГО, стало известно, что либералы запоминают сны чаще, чем консерваторы, и в этих снах их чаще кто-нибудь преследует. С 1974 года доля американцев-консерваторов, которые доверяют научному знанию, упала на 25%, в то же время с
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