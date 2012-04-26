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Задвигают за сов
Согласно исследованию, проведенному экономистом Дэвидом Дикинсоном и психологом Тодом Макэлроем из Аппалачского университета в Северной Каролине, аэродинамические характеристики бумажных самолетиков находятся в зависимости от циркадного ритма человека, сложившего самолетик. Разделенные по принципу «сова—жаворонок» на две группы, участники эксперимента за две минуты складывали самолетики из бумаги одинакового формата и плотности в комфортное и дискомфортное для них время суток (8:00 либо 22:00 в зависимости от типа); самолетики были помечены индивидуальными номерами и вплоть до испытаний хранились отдельно. В день испытаний 79 самолетиков были запущены, причем, чтобы исключить случайность, каждый из них последовательно запускался тремя разными ассистентами, но в единой технике броска.
Вертикальная ось: частотность результата (в процентах). Горизонтальная ось: дальность полета (в метрах).
Выводы: самолетики сов даже в дискомфортное для них время (утром) в среднем улетают дальше.