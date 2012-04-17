День 1

Кабул. Оперативное подразделение морской пехоты № 35 готовится к отправке в Южный Афганистан. Вдруг все вокруг начинает исчезать. Та часть аэродрома Баграм, где собрались 35-е, неожиданно оказывается на поле неподалеку от Рима — на западном берегу Тибра.

Земля здесь неподготовлена к такому весу, и бетонные блоки, трескаясь, оседают в болотистой почве. Полковник Майлз Нельсон отдает приказ: сгруппироваться у транспортного ангара. Полагая, что это землетрясение, он командует: все вертолеты на взлет.

Вскоре ему сообщают о полной потере связи, включая GPS и спутниковое радио. Теперь Нельсон начинает задумываться о том, что случилось нечто действительно ужасное: например, ядерный взрыв, электромагнитный импульс которого и оставил его подразделение без связи. Некоторые морпехи начинают замечать, что исчезли окружавшие их здания аэродрома, и вскоре, когда вертолеты поднимаются в воздух, это становится понятно всем.

В течение часа 2200 морпехов перегруппировываются. Они потрясены. Их подразделение — единственное, оказавшееся в Древнем Риме. Вместе с ними — около 150 человек из служб наземного обеспечения и еще порядка 60 солдат Афганской армии — в основном переводчики. Также здесь 15 гражданских — работающие по контракту американцы и еще один человек — Фрэнк Делакруа, о котором известно только полковнику Нельсону.

Удивительным образом ни один человек не погиб, но многие ранены, некоторые — серьезно. Все самолеты и боевые вертолеты выведены из строя сместившимися бетонными блоками, но ни один из транспортных вертолетов не пострадал.

С наступлением ночи морпехи выставляют по периметру охрану. Замечено несколько местных, но в царящем хаосе никто из морпехов не пытается установить с ними контакт. Лишившись навигационного оборудования, Нельсон и его ближайшие подчиненные пытаются установить местонахождение подразделения по звездам. Но ночь выдается облачной. С рассветом Нельсон планирует поднять вертолеты в воздух, чтобы исследовать реку и найти ближайшее поселение.

День 2

На рассвете вертолеты взлетают. Уже с воздуха один из экипажей замечает столб дыма и устремляется туда.

Тем временем появление морпехов не остается незамеченным. Крестьяне отправляются к дому землевладельца — сенатора Авла Теренция Варрона Мурены. На дворе — 23-й год до нашей эры, и Мурена готовит план по свержению императора Августа. Он и группа других сенаторов отрицательно относятся к императору, опасаясь, что тот вот-вот заменит их своими ставленниками. Появление на его землях небольшого, но превосходно вооруженного отряда, оснащенного тем, что ему представляется новейшими штурмовыми орудиями, заставляет Мурену думать о самом худшем. Он отправляет нескольких людей наблюдать за пришельцами, а всем остальным приказывает обходить их лагерь стороной. Он также отправляет посланников к своим друзьям-заговорщикам из сената.

Полдень, два вертолета ревут в небе над Римом на высоте 12 тысяч футов. Остолбенев, пилоты спускаются ниже. После получаса барражирования на высоте тысячи футов никто уже не отрицает очевидного: это не то место и не то время, где они были еще вчера. Они отправляются на базу, чтобы доложить об увиденном. Тем временем Рим погружается в хаос, поскольку жители перепуганы странными небесными объектами. Ритуальные костры горят по всему городу.

За всем этим наблюдает император — сначала в сенате, который пустеет прямо посреди заседания, а потом — со своей лошади, на которой он преследует неведомые небесные создания до городских пределов. За ним скачут и другие всадники. Когда вертолеты скрываются из виду, император начинает в смятении отдавать приказы. Разнося приказания, всадники скачут прочь. Три когорты преторианцев (личная императорская гвардия. — Esquire) брошены на восстановление порядка. Тысяча человек занимают позиции в западной части города, еще две тысячи — успокаивают горожан, применяя при необходимости силу.

Император возвращается в сенат, где Мурена и еще несколько людей обсуждают происходящее. «Римляне, — говорит император, — это творения человеческих рук, а не живые создания. Я многое повидал, чтобы быть уверенным в этом». Седые ветераны, которые присутствуют здесь же, достаточно умны для того, чтобы не указывать императору на отсут­ствие у него опыта. «Кажется, — говорит император, — нам объявили войну».

День 3

Полковник Нельсон и его люди в замешательстве. Никто из них не знает и дюжины слов на латыни. Нельсон пытается организовать группу для возможных переговоров из числа испаноговорящих солдат. По совету одного из майоров он также включает в эту группу нескольких морпехов, знающих немецкий.

Он пытается оценить имеющиеся у него ресурсы. Авиационного топлива хватит не более чем на полгода, топлива для «хамви» (армейских вездеходов. — Esquire) хватит еще на год. Он понимает, что в крайнем случае машины могут работать и от дров, газа и даже угля, но это, конечно, непрактично.

Итак, у него есть боеприпасы, у него есть топливо, у него есть провизия и у него есть медикаменты. Но всего этого не так уж и много, поскольку после предполагаемой отправки к месту несения службы 35-е подразделение должно было стать зависимым от поставок с центральных баз.

Нельсон собирает совет из нескольких старших командиров и Делакруа. Им предстоит принять решение. Все испуганы и по­трясены тем, что обнаружил экипаж патрульного вертолета. Но вскоре они приходят к тому, что у каждого из них достаточно силы и знаний, чтобы править в этом мире любым царством.

«Нам нужно срочно что-то придумать, — говорит Нельсон. — В противном случае мы ввергнем эту империю в страшную гражданскую войну, после которой спустя тысячу лет монголам будет даже незачем здесь останавливаться».

Тут со своего места поднимается Делакруа и говорит: «Полковник, у меня есть идея».

Пока продолжается совещание, двое караульных останавливают невысокого человека. Он что-то говорит, но они не понимают его. Впрочем, рядовой Гектор Мендес чувствует нечто неуловимо знакомое в речи задержанного. Морпехи ведут его к своему командиру.

Одновременно с этим в 50 милях на восток преторианцы выстраиваются во главе поспешно собранного ополчения. Знамена взмывают в воздух. Звуки горна, гром барабанов — и 10 тысяч человек начинают поход на запад.

День 4

Невысокий человек — это Сикст Мурена, сын сенатора Мурены. Вся ночь уходит на то, чтобы понять суть предложения, с которым он прибыл. Республиканская фракция сената предлагает 35-му подразделению огромные земельные наделы в обмен на нейтрализацию преторианской гвардии и помощь в смещении Августа. Через переводчиков полковник Нельсон сухо отвечает, что подобные действия находятся за пределами его компетенции.

За предшествующий день преторианцы прошли маршем пять миль, и сегодня, на четвертый день, еще двенадцать — треть расстояния, отделяющего их от лагеря морпехов. Август — вместе с ними. Он лично принимает все донесения. Посланники отправлены в каждый уголок империи с требованием о полной боевой готовности, но лишь два легиона призваны на подмогу. Император беспощадно отметает все рассуждения о сверхъестественной природе захватчиков, и его спокойствие по­степенно распространяется на остальных. Сенат утверждает создание двух новых легионов из ветеранов гражданской войны. Вопрос о том, кто будет командовать легионами, непрост: Август не хочет лишний раз раздражать сенат, предлагая своих фаворитов. Вместе с тем, будучи в походе, он не может позволить республиканцам получить контроль над единственной силой, оставшейся в Риме. Он назначает полководца Марка Агриппу главой созданного Первого италийского легиона. Вопрос о том, кто станет командовать вторым легионом, пока остается открытым, однако Агриппа поставлен следить за тем, как идет его формирование. К боевым действиям оба легиона будут готовы лишь через месяц.

Два морпеха и один афганец исчезают из «Лагеря Тибр». Это одно из неофициальных названий, наряду с «Лагерь Америка», «Лагерь Будущее» и «Страна чудес» (Нельсон слишком занят, чтобы дать лагерю официальное название). Предполагается, что исчезнувшие просто отправились на поиски приключений. Нельсон вынужден отдать часовым новый приказ: стрелять на поражение в любого, кто пытается проникнуть в лагерь или покинуть его.

День 5

Несмотря на требования Сикста Мурены отпустить его, он остается у американцев под стражей. Сенатор Мурена начинает жалеть о своем необдуманном решении вступить в контакт с захватчиками: что если их лагерь захватят и обнаружат в нем Сикста? Что если лазутчики Августа уже обнаружили исчезновение его сына? Вместе с другими заговорщиками он долго обсуждает сложившуюся ситуацию, но в итоге они решают ничего не предпринимать и просто ждать. Они спокойные люди, многими годами законодательной практики наученные говорить и наблюдать. То, что среди них наверняка есть человек Августа, их почти не тревожит.

Преторианцы продвигаются еще на 15 миль. Для ополчения, которое удалось наскрести по окрестностям, это очень тяжело, но для преторианцев идти маршем по прекрасным римским дорогами — пусть даже и в полной боевой выкладке — детская шалость. Эти люди не знают, что такое кондиционер, никогда не сидели в мягких креслах и всегда переносили тропические бури и гиперборейские вьюги со стоическим спокойствием. Спокойны они и сейчас — в отличие от солдат 35-го подразделения, боевой дух которых быстро падает в сложившейся ситуации.

В четыре часа дня, когда влажная жара окончательно одолевает американцев, на горизонте появляется небольшой отряд из 50 римских всадников, сверкающих своими металлическими доспехами. Сержант Элвин Маккандлесс кричит своим людям, чтобы они заняли позиции, укрывшись за мешками с песком. Винтовки M16A4 нацелены на римлян, станковой пулемет заряжен патронами калибра 12,7 мм. В пять секунд огневая мощь, которой хватило бы для уничтожения целого легиона, сосредоточена на Фульвии Бассе и его людях.

Басс приближается к американцам осторожно, но голову держит высоко, а его лошадь идет уверенной рысью. Захватчики что-то кричат, но он не обращает на это внимания. Они слишком далеко, чтобы вступать с ними в переговоры — он пока ведь не подскакал к ним даже на расстояние полета стрелы. Он сохранит свое достоинство и честь Рима и приблизится к ним настолько, чтобы можно было вступить в разговор.

Вдруг — яркая вспышка, и под ногами его лошади взлетает облако пыли. Мгновение спустя отдается эхом громкий хлопок. Захватчики опять начинают кричать, на этот раз невероятно громко и со странным шипением, которое делает их голоса какими-то нечеловеческими.

Басс и его люди достают из ножен мечи. Им следует вернуться и рассказать о случившемся, но они продолжают марш. Басс собирается вести переговоры, а не драться. До цели ему остается сто шагов.

Сержант Маккандлесс наблюдает за приближением римлян, полностью игнорирующих его предупредительные выстрелы. Он не знает, на какое расстояние летит римская стрела. Он не знает, какое у них оружие. И он не знает, как с ними говорить. Его нервы истощены четырьмя бессонными ночами.

«Стой! — орет он. — Стой на месте, твою мать!» Пять секунд. «Огонь!»

Пули летят вперед. Кони и люди падают на землю. Маккандлесс приказывает морпехам выдвинуться вперед: подобрать раненых и избавить от мучений подстреленных лошадей.

Не проходит и пяти минут, как к месту столкновения подъезжает «хамви». Нельсон орет на Маккандлесса, потом созывает срочный совет. Бойцы пересчитывают трупы: 50 лошадей и 49 римлян. Это война.

День 6

Необходимо начать переговоры. Нельсон выбирает шесть человек. Все ищут капеллана Гаррити, единственного человека, который, кажется, понимает латынь. Его находят в сортире, со вскрытыми венами. Это первое самоубийство. Нельсон выбирает на роль переводчика рядового Мендеса, которого поставили охранять Сикста Мурену: он схватывает латынь налету.

Переговорщики выдвигаются на восток с вооруженным конвоем: три «хамви» и два вертолета. Нельсону не по душе такая демонстрация силы, но в войне со всей Римской империей он не может рисковать жизнью своих солдат. Он видит, как стремительно тает запас сухих пайков, а топливо уходит на то, чтобы вскипятить воду. Инженеры сконструировали угольные фильтры, но в лагере не хватает дров, как, впрочем, и всего остального. Есть вести о первом случае малярии.

В полдень они встречают преторианский патруль, в два раза превосходящий вчерашний по численности. Басс каким-то чудом не получил даже царапины. Его донесение поселило в Августе страх. Преторианцы готовятся. Сегодня они вооружаются луками и дротиками — никаких мечей. Они в десяти милях к востоку от «Страны чудес». Римские лазутчики уже окружили лагерь и затягивают петлю. По мере того как расходятся вести о захватчиках, тысячи ветеранов стекаются в Рим.

Заместитель Нельсона вылезает из головного «хамви», размахивая белым флагом. Он идет вперед, показывая пустые руки. Преторианцы в нерешительности. Вчерашняя стычка Басса уже успела обрасти сплетнями: чужеземцы используют волшебство, чужеземцам наплевать на белый флаг, чужеземцы питаются трупами.

Но преторианцы — это соль римской земли, элита. Как и морпехи, с которыми они сошлись лицом к лицу. А еще они хладнокровные тактики. Преторианцы и морпехи меряют друг друга взглядами. Сегодня все становится ясно.

«Я прошу прощения, — говорит майор Теренс Вашингтон. Он протягивает руку: — От имени Соединенных Штатов и морской пехоты США я приношу свои извинения за недоразумение». У него открытый и честный взгляд. Он воевал в Панаме, Ираке, Афганистане и снова в Ираке.

Дротики опускаются, опускаются винтовки. Двое мужчин преодолевают дистанцию в пятьдесят метров и два тысячелетия. Они подходят друг к другу и жмут руки.

Сенатор Мурена узнает о происшедшем вечером. Он видит огни преторианского лагеря. Он в смятении.

День 7

Останки павших преторианцев возвращены римлянам со всеми должными воинскими почестями. Дан первый в истории человечества салют в 21 залп. Август стоит перед строем. Полковнику Нельсону приходится собрать в кулак всю свою волю, чтобы не таращиться на него.

После легкого завтрака Август осматривает «Страну чудес». Ему оказан прием на уровне главы государства. Он внимательно осматривает боевые машины. Только небольшой сбой в дыхании выдает его восхищение, когда он видит вертолеты.

Нельсон восхищен выдержкой императора. Лишь однажды по его лицу пробегает улыбка — когда Август не может сдержать шок при виде лейтенанта Чоу, который стоит навытяжку рядом с сержантом Гунтерсоном и рядовым Гомесом. Август меряет Нельсона взглядом, и тот понимает, что люди пугают императора больше любых машин. Они рассказывают об империи, превосходящей по размерам его собственную. Август понимает, какую угрозу несет вертолет. Но невидимая империя, представители которой пересекли Землю и говорят с его переводчиками на смеси из дюжины разных языков… Нельсон уже жалеет, что устроил этот смотр, пусть даже это был жест смиренного гостя. Нельсон думает о том, что не дал Августу ни единого повода уважать морпехов как воинов. Напротив, он дал Августу повод уничтожить их.

Под надуманным предлогом Август прерывает визит. Нельсон прячет свой страх за каменной маской безразличия. Вечером Му­рена вновь созывает заговорщиков. Теперь он призывает их дейст­вовать.

К ночи человек, укутанный в плащ, проникает в лагерь преторианцев. Шепотом он обменивается со стражниками паролем и отзывом. Человека ведут в палатку к Августу. Он излагает императору план Мурены. Август сердит. Он отпускает информатора. Он ничего не предпринимает.

День 8

И на восьмой день он почил от всех дел своих.

(Уворачиваясь от тухлых помидоров.) Спасибо всем! Чер­товски вам всем благодарен. Но я сейчас на работе, а вечером еще надо доделывать кое-какую халтуру. Какое бы огромное удовольствие ни доставляла мне наша с вами интернет-любовь, мне нужно возвращаться к реальности. Не хочу, чтобы толпы зануд-компьютерщиков растерзали меня в клочья, так что обещаю: буду продолжать.