На 1 февраля 2012 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 749,6 тыс. человек, свои СИЗО есть во всех крупных городах, а колоний в некоторых регионах больше, чем институтов и колледжей. Сегодня ФСИН — это страна в стране, свой собственный мир, жестокий и предельно закрытый. Составить какое-то представление о нем позволяет громкое «Копейское дело», по которому на скамье подсудимых в Челябинском областном суде оказались сразу 17 сотрудников областного УФСИН во главе с генералом Жидковым. Суд установил, что надзиратели копейской колонии № 1 заставляли 12 вновь прибывших заключенных ползать голыми по полу и облизывать резиновые дубинки, которыми их избивали. Четверо скончались в течение четырех часов. Только благодаря упорству правозащитников дело не удалось замять.

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Но на все тюрьмы и колонии правозащитников не хватит, и надзиратели этим пользуются. В 2011 году против 425 сотрудников ФСИН было возбуждено 416 уголовных дел, и только 44 из них — по превышению должностных полномочий с применением насилия. А данные об избиениях и пытках из колоний почти со всех регионов страны к нам стекаются ежедневно: насилие применяется системно. Для того чтобы решить эту проблему, одного гражданского контроля едва ли будет достаточно. Общественные наблюдательные комиссии в пенитенциарной системе есть и сейчас, но даже если их роль усилится, этого мало. Жизнь заключенных не стоит ломаного гроша, и чтобы изменить ситуацию, к проблеме нужно подключать крупный бизнес. Речь идет о том, чтобы страховать жизнь заключенных — на сугубо коммерческой основе. На страховом рынке нужно создать продукт, который защитит людей, содержащихся под стражей и отбывающих наказание, — полис заключенного.

Нам уже удалось договориться с одной из российских страховых компаний о выпуске 50 таких полисов. Физически они должны выпускаться в трех экземплярах: один забирают родственники, которые оплачивают страховку, второй отправляется в колонию и вручается осужденному как охранная грамота, а третий передается начальнику учреждения и приобщается к личному делу заключенного. Естественно, в этом полисе будет указано, что жизнь и здоровье человека застрахованы от ущерба, вызванного действиями сотрудников учреждения. Первые полисы будут стоить от 1750 рублей (покрытие — 50 тыс.) до 35 тыс. рублей (покрытие — 1 млн).

В полисе будет таблица с перечнем страховых случаев и соответст­вующих выплат — от тяжелой травмы до летального исхода. Если наступает страховой случай, застрахованному или его родственникам нужно в течение 30 суток сообщить об этом в страховую компанию и представить подтверждающие документы — например, справку из медпункта. Помимо этого должна будет сделать запрос в учреждение и страховая компания (понятно, что подчиненные администрации медики не захотят фиксировать травмы, но тогда к ним приедет общественная комиссия или прокуратура, и освидетельствование все же придется провести). Если факт побоев или увечья подтверждается, страховая компания выплачивает застрахованному соответствующую сумму, после чего обращается в суд с иском о возмещении убытков. Компенсация (плюс судебные издержки) взыскивается солидарно с учреждения ФСИН и того конкретного сотрудника, который нанес ущерб здоровью застрахованного — виновного будут устанавливать в уголовном порядке, а значит, по каждой выплате будут возбуждаться дела по статье о превышении полномочий с применением насилия. Так страхование станет гарантией жизни заключенного. Но делать бизнес, обращаясь за выплатами по каждому пустяку, заключенные не смогут: перечень страховых случаев все же ограничен серьезными травмами. В России достаточно людей, которые в пенитенциарных учреждениях становятся инвалидами или даже погибают. За 2010 год в местах лишения свободы скончались около 4400 человек. То есть процент смертности заключенных по любой причине сегодня составляет 0,59% — для страховых компаний это прием­лемый уровень риска.

Пока для большинства заключенных единственный человек, который не бросит в тяжелую минуту, — мать. Но если страховой продукт, который мы предлагаем, распространится повсеместно, то завтра садистам из ФСИН будут противостоять не пожилые женщины, а команды профессиональных юристов из страховых компаний. Они смогут довести до суда все факты избиений и пыток. Страхование окажет экономическое давление на руководство МВД и ФСИН. Мы получим единую информационную базу по правонарушениям в местах лишения свободы плюс систему их профилактики. Само наличие полиса поддержит заключенного не только финансово — оно повысит его статус, и это приведет к реальной гуманизации в тюрьмах и лагерях. Ведь по приговору суда человек лишается только свободы — там нет ни слова о лишении его жизни, здоровья и достоинства.

Записал Федор Богдановский. Иллюстратор Андрей Флаконкишочки.