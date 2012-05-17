



Сицилийские ученые из Университета Катании установили, что независимых депутатов лучше набирать случайным образом, а не выбирать путем голосования. Используя прототипическую модель парламента, состоящего из двух коалиций, они пришли к выводу, что такая процедура повысит эффективность депутатов, они будут принимать больше законов, и законы эти будут более социально ориентированы.

Трехмерная модель могильника на Оркнейских островах — неолитического захоронения, которое насчитывает 5 тысяч лет, — полученная методом высокоскоростного наземного лазерного сканирования.

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