НАТАША:

«В прошлом году на праздник Хеллоуина был случай. Двое молодых парней зашли в подъезд и стали переодеваться — надели на себя медицинские халаты, шапочки и маски. Мы не знали, что был Хеллоуин. Зато сразу вспомнили, что были такие грабители, которые нападали на стариков, переодеваясь санитарами. Естественно, мы сразу вызвали наряд милиции. Через две минуты приехал целый микроавтобус, человек шесть милиционеров. Шутники эти мирно вышли из подъезда, пошли, куда они собирались, а тут выскакивают ребята с автоматами и их останавливают. Получился у них Хеллоуин по полной программе. Теперь мы внимательно следим, когда какие праздники. Но в этом году только одного чертика наблюдали — девушка была переодета в черный плащ и рожки. А еще писают часто в подъездах. Не знают, что ли, что на них женщины смотрят?»

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА:

«У меня очень часто бывают угоны машин. Делается это все очень тонко. Идут себе спокойненько — вдруг трах, бах, уже разбили стекло. Не всегда и понимаешь, что они сделали. А однажды перед одной из моих камер мужчина ползал. Смотрю: человек ползет по проезжей части. Кто-то из людей его оттащит, а он опять ползет, упорный. Он пьяный был, и по-другому, чем ползком, он дорогу перейти не мог. Что с ним было делать, непонятно. Мы не только плохое видим. Часто вот наблюдаем прекрасные свадьбы — все девчонки сбегаются посмотреть. Шары, жених, невеста, так все шикарно, мы все так за них радуемся. У нас ведь вся жизнь проходит перед глазами. Бомжи, которые лежат, свернувшись калачиком. Женщины, у которых сумки вырывают на наших глазах. Или молодежь целуется в подъездах. Иногда не только целуются, тогда мы вызываем милицию. Некоторые жвачками камеры заклеивают, или еще чем-то. Или спрашивают: «А вы нас видите?» «Видим вас, видим», — говорим».

АЛЛА ГЕОРГИЕВНА:

«Вот здесь, на этой камере, у меня после десяти вечера наркоманы собираются. Я уже их в лицо знаю, милицию вызываю — да бесполезно. А вот на этой — у девушки куртку украли. Но у меня не очень криминальный район, так что ничего интересного не происходит. Ни убийств, ничего такого у меня не было. Было такое: девушка голая пошла машину ловить. Не знаю, симпатичная, нет ли, пьяная просто. Кто-то остановился, забрал ее. А как реагировать? Если бы с ней что-то случилось, я бы милицию вызвала. А в трусах ходят в подъезд покурить, но я считаю, что это не так интересно. Вообще, как говорится, в каждом дому по кому. И сексом занимаются в парадных. И чем только не занимаются.».

НАТАША:

«Вообще, страшного больше, чем смешного. Но бывает, ошибаемся. На днях подъехала машина, вышел солидно одетый мужчина, поставил машину и зашел в дом. Проходит час, подходят трое молодых парней, начинают снимать колеса. Вызвали мы милицию — оказалось, это сын владельца машины решил помочь отцу поменять резину. На прошлой неделе с нами связался мужчина, говорит, меня ограбили, забрали паспорт, документы, деньги. Мы вызвали милицию. Потом узнали, что у него жена и теща забрали документы и деньги, чтобы он дальше пить не пошел».

МАРИНА:

«У меня кино снимали под камерами. Наверное, «Скорую помощь», потому что женщина была очень интересная. Мы не сразу поняли, что такое происходит, милицию хотели вызывать, а потом уже догадались, что кино — снег вдруг появился откуда-то.

Секс у нас бывает, конечно, и нетрадиционный даже. Мы же обязаны смотреть — а если что? У нас на одной камере женщина все мужа гоняла — сейчас не гоняет уже давно. Мы переживали за него. Раз она его гоняла и сильно, конечно, била, ногами. Он такой щупленький, небольшой, он газетки себе стлал, спал — опытный был в этих делах. А женщина довольно-таки крупная была, и он не защищался, так все принимал. Вот пропал. Не знаем даже, перевоспитала она его, или ушел, не выдержал. Мужчина один раз сел возле камеры, прямо под ящиком скорой связи, и тяжело-тяжело так вздохнул. Мы ему и говорим по громкой связи: «Мужчина, вам плохо?» Реакция была такая: он подпрыгнул на метр и тут же быстро-быстро убежал».

НАТАША:

«Однажды мы вызвали милиционеров на Курский вокзал — там у парня куртку украли. Смотрим — милиции много набежало, человек шесть. Мы им по громкой связи: «Товарищи милиционеры, парень — за углом, на ступеньках». И тут все они фонарный столб окружили, на котором ящик скорой связи стоял, и стали на лампочку смотреть — думали, что это камера. Вот мы с девчонками смеялись: шесть взрослых мужчин вокруг столба, и все сосредоточенно смотрят на одну лампу».

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА:

«По ночам обычно кто-нибудь собаку выводит гулять — в два, в три ночи. Собаке ведь не скажешь, когда в туалет ходить. Мы очень хозяев жалеем: стоят, бедные, сонные, мерзнут. А есть на одной камере женщина, она каждую ночь выходит кормить дворовых кошек. В два часа. Она постоянно их кормит, так что мы уже ее знаем. Что мне не нравится, так это то, что в последнее время много случаев, когда эти… голубые в подъезд заходят. Ну и занимаются этим. Всем, в общем. И молодые со старыми, и просто молодые, и в подъездах, и в кустах, и прямо перед камерами. Вот это уже очень неприятно, нехорошее впечатление очень остается».

НАТАША:

«Бывает, что-то страшное случится — и мы спать не можем потом, все обсуждаем, сочувствуем. Вот как-то в три часа ночи подошли пожилые мужчина и женщина к камере со срочным вызовом, говорят: мальчишку выкинули из клуба. А этот вход в клуб у нас не просматривается, дом его загораживает. Мы вызвали милицию, потом перезваниваем, нам говорят: труп. А мальчику лет шестнадцать. Вот если бы подошли прохожие, может, он бы и выжил».

ТАНЯ:

«Любовные истории постоянно случаются. Был тут один очень интересный молодой человек, а она так себе — все на нем висла, часа три-четыре, он все пытался уйти от нее. Мы все хотели узнать продолжение, но больше он не появлялся. Бывает, влюбленные парочки как начнут целоваться, и часами, часами. Думаешь, ну сколько уже можно, хватит уже, расходиться пора. И ни в какую».

МАРИНА:

«Вот не могу понять, зачем штаны перед камерой снимают. Однажды парень зашел в подъезд, курточку снял, свитер, штаны, все осмотрел, потом обратно надел — что он там искал? Непонятно. А другой парень вокруг дома бегал с битой. Что он бегал? Может, чудной какой. У меня на одной из камер бабушка молилась на ступенях подъезда — косички какие-то плела, на колени опустилась, сплетет косичку — поднимется на одну ступеньку».

НАТАША:

«Один раз с одиннадцати дня до восьми вечера мужчина стоял у подъезда и не уходил. Дело было зимой. Нам показалось — подозрительно, ну мы и вызвали милицию. Он показал документы, но никуда не ушел, только сменил дислокацию. И потом пришла девушка — оказалось, он ее ждал. Весь день. Не шевелился почти. Они поссорились, наверное. Но мы же здесь видим только часть истории, продолжение нам неизвестно. Я не стала худшего мнения о людях, хотя много вижу плохого. Люди не меняются. И мы тут, пока все это наблюдаем, не становимся хуже. А вот телевизор я дома не смотрю. Уже не хочется. Достаточно здесь насмотрелась».