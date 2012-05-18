Девушки Такера в фильме «Такер: человек и его мечта», реж. Фрэнсис Форд Коппола, 1988 ДЖЕФФ БРИДЖЕС о фильме: «Мой герой должен был в гневе ударить кулаком по доске с объявлениями. И вот я бью с такой силой, что чувствую, как ломаю руку. Я говорю Фрэнсису, что хочу продолжить съемки, а больную руку буду прятать. Делаем новый дубль, и я почти ломаю вторую руку! Пришлось сниматься со сломанной рукой, а Такер, которого я играл, — реальный персонаж и славился почти итальянской жестикуляцией».

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Мишель Пфайффер в фильме «Знаменитые братья Бейкер», реж. Стив Кловс, 1989 «Для этой сцены очень долго устанавливали свет, потому что камера должна была объехать рояль вокруг. Съемки начались в 4 утра. И все это в честь Мишель Пфайфер, которая замечательно сыграла в этом фильме. Вот все постоянно спрашивают, не стеснялась ли Мишель сниматься со мной в эротических сценах. А по-моему, она больше всего боялась поскользнуться и свалиться с рояля».

Кевин Спейси и Иэн Софтли в фильме «Планета Ка-Пэкс», реж. Иэн Софтли, 2001 «Я большой поклонник Кевина Спейси. Мы одинаково любим играть, нам обоим нравится сам процесс. Мы оба любим репетиции и понимаем их ценность. Есть актеры, которые избегают коллег, предпочитая пересекаться с ними только между командами «Мотор!» и «Снято!». А мне всегда казалось, что чем ближе вы становитесь с коллегой, даже если играете врагов, тем лучше это для работы».

Робин Уильямс в фильме «Король-рыбак», реж. Терри Гиллиам, 1991 «Я страшно боялся Робина Уильямса, который известен тем, что в кадре несет отсебятину. Но Терри не только позволял Робину импровизировать, а всячески его подначивал. Мы работали по ночам, все страшно уставали и устраивали перерывы, дожидаясь второго дыхания, а Робин выступал с тридцатиминутными импровизациями перед всей группой, и к концу его скетча у всех откуда-то снова появлялись силы».

Тим Роббинс и Джоан Кьюсак в фильме «Дорога на Арлингтон», реж. Марк Пеллингтон, 1999 «Я обрадовался, когда узнал, что на картину пригласили Тима Роббинса. Я всегда восхищался им как актером, и когда я понял, что у меня появится возможность поработать с ним на одной площадке, это было дополнительной причиной согласиться сниматься. Хотя пока мы читали сценарий, было совершенно непонятно, кто какую роль будет играть. А работать с Тимом оказалось замечательно».

Сибилл Шеперд в фильме «Техасвиль», реж. Питер Богданович, 1990 «Впервые я снимался с Сибилл Шеперд у Питера Богдановича в фильме «Последний киносеанс». Это было потрясающе — мне было лет 19 или 20, и там были сцены с поцелуями, а в нее были влюблены все поголовно. А потом мы все снова встретились через 20 лет на фильме «Техасвиль». Было такое ощущение, как будто мы вышли на работу после длинных выходных».