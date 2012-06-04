Переводные картинки

После окончания гражданской войны жители Либерии пытаются перевести все свои сбережения из либерийских долларов в американские. Побывав в этой африканской стране , редактор Esquire Михаил Казиник сфотографировал местные пункты обмена валют , единственным обозначением которых являются американские доллары , нарисованные либерийскими художниками за символическое вознаграждение.