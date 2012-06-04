Сентер-стрит
Гонорар — 15 долларов
Рэндалл-стрит
Работа не оплачена — не окончив работу, художник пропал
Рэндалл-стрит
Гонорар — 8,7 долларов
Рэндалл-стрит
Работа выполнена художником за возможность обменять деньги по выгодному курсу
Гарли-стрит
Гонорар — 6,5 долларов
Гарли-стрит
Гонорар — 10 долларов
Броад-стрит
Работа выполнена бесплатно владельцем магазина
Мечлин-стрит
Гонорар — 7,25 долларов
Мечлин-стрит
Гонорар — 7,25 долларов
Кэрри-стрит
Гонорар — 12 долларов
Кэрри-стрит
Гонорар — 12 долларов
Бенсон-стрит
Гонорар — 5,8 долларов