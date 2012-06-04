Сентер-стрит

Гонорар — 15 долларов

Рэндалл-стрит

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Работа не оплачена — не окончив работу, художник пропал

Рэндалл-стрит

Гонорар — 8,7 долларов

Рэндалл-стрит

Работа выполнена художником за возможность обменять деньги по выгодному курсу

Гарли-стрит

Гонорар — 6,5 долларов

Гарли-стрит

Гонорар — 10 долларов

Броад-стрит

Работа выполнена бесплатно владельцем магазина

Мечлин-стрит

Гонорар — 7,25 долларов

Мечлин-стрит

Гонорар — 7,25 долларов

Кэрри-стрит

Гонорар — 12 долларов

Кэрри-стрит

Гонорар — 12 долларов

Бенсон-стрит

Гонорар — 5,8 долларов