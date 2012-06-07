омоним кодировка омоним
Петька ·--··--··--·-·- Витька
Питер ·--···-··-· Пэн
Гоша --·-------·- мамонт
стыдливость ···--·---···-·····-----···--··- смазливость
сервер ·····-··--··-· суевер
хомячок ····-----·-·----·----·- своячок
истребитель ·····-·-··-·····-··-··-··- искуситель
учебка ··----··-···-·-·- евгеника
клен -·-·-···-· кедр
береза -·····-··--···- джигит
песик ·--·······-·- абсент
теща -·--·-·- танк
Дюрер -····--·-···-· баннер
Бенуа -····-···-·- б*я
дом -··----- НАТО
поп ·--·---·--· атаман
патриархат ·--··--·-····-·-······-- панбархат
Кураев -·-··-·-··-··-- культ
свинья ····--··-·-··-·-·- хмурая
требуйте -·-··-·····-·----· трахайте
режим ·-·····-··-- ахаю
белая лента -·····-···-·-·-·-···-·-·- техника лая
ЦИК -·-···-·- тля
ЕдРо ·-···-·--- лям
премьеры ·--··-··---··-··-·-·-- праздны
Путину ·--···--··-···- п**да

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Азбука Морзе кодирует буквы при помощи двух сигналов — короткого (точки) и длинного (тире). Чтобы исключить двойное прочтение схожей комбинации сигналов, между каждой буквой в передаваемом слове делается пауза, которая по длине соответствует одному тире. Впервые — на материале английского языка — Морзе-омонимы были выявлены президентом компании DataGenetics, программистом Ником Берри. Он предложил опустить эти паузы, чтобы понять, к образованию каких омонимов это может привести. Для выявления русских омонимичных пар Esquire обратился к Национальному корпусу русского языка, созданному в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН и содержащему 192 689 044 словоформы (при анализе учитывались лишь 10 млн самых частотных словоформ).