|омоним
|кодировка
|омоним
|Петька
|·--··--··--·-·-
|Витька
|Питер
|·--···-··-·
|Пэн
|Гоша
|--·-------·-
|мамонт
|стыдливость
|···--·---···-·····-----···--··-
|смазливость
|сервер
|·····-··--··-·
|суевер
|хомячок
|····-----·-·----·----·-
|своячок
|истребитель
|·····-·-··-·····-··-··-··-
|искуситель
|учебка
|··----··-···-·-·-
|евгеника
|клен
|-·-·-···-·
|кедр
|береза
|-·····-··--···-
|джигит
|песик
|·--·······-·-
|абсент
|теща
|-·--·-·-
|танк
|Дюрер
|-····--·-···-·
|баннер
|Бенуа
|-····-···-·-
|б*я
|дом
|-··-----
|НАТО
|поп
|·--·---·--·
|атаман
|патриархат
|·--··--·-····-·-······--
|панбархат
|Кураев
|-·-··-·-··-··--
|культ
|свинья
|····--··-·-··-·-·-
|хмурая
|требуйте
|-·-··-·····-·----·
|трахайте
|режим
|·-·····-··--
|ахаю
|белая лента
|-·····-···-·-·-·-···-·-·-
|техника лая
|ЦИК
|-·-···-·-
|тля
|ЕдРо
|·-···-·---
|лям
|премьеры
|·--··-··---··-··-·-·--
|праздны
|Путину
|·--···--··-···-
|п**да
Азбука Морзе кодирует буквы при помощи двух сигналов — короткого (точки) и длинного (тире). Чтобы исключить двойное прочтение схожей комбинации сигналов, между каждой буквой в передаваемом слове делается пауза, которая по длине соответствует одному тире. Впервые — на материале английского языка — Морзе-омонимы были выявлены президентом компании DataGenetics, программистом Ником Берри. Он предложил опустить эти паузы, чтобы понять, к образованию каких омонимов это может привести. Для выявления русских омонимичных пар Esquire обратился к Национальному корпусу русского языка, созданному в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН и содержащему 192 689 044 словоформы (при анализе учитывались лишь 10 млн самых частотных словоформ).