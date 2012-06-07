омоним кодировка омоним Петька ·--··--··--·-·- Витька Питер ·--···-··-· Пэн Гоша --·-------·- мамонт стыдливость ···--·---···-·····-----···--··- смазливость сервер ·····-··--··-· суевер хомячок ····-----·-·----·----·- своячок истребитель ·····-·-··-·····-··-··-··- искуситель учебка ··----··-···-·-·- евгеника клен -·-·-···-· кедр береза -·····-··--···- джигит песик ·--·······-·- абсент теща -·--·-·- танк Дюрер -····--·-···-· баннер Бенуа -····-···-·- б*я дом -··----- НАТО поп ·--·---·--· атаман патриархат ·--··--·-····-·-······-- панбархат Кураев -·-··-·-··-··-- культ свинья ····--··-·-··-·-·- хмурая требуйте -·-··-·····-·----· трахайте режим ·-·····-··-- ахаю белая лента -·····-···-·-·-·-···-·-·- техника лая ЦИК -·-···-·- тля ЕдРо ·-···-·--- лям премьеры ·--··-··---··-··-·-·-- праздны Путину ·--···--··-···- п**да

Азбука Морзе кодирует буквы при помощи двух сигналов — короткого (точки) и длинного (тире). Чтобы исключить двойное прочтение схожей комбинации сигналов, между каждой буквой в передаваемом слове делается пауза, которая по длине соответствует одному тире. Впервые — на материале английского языка — Морзе-омонимы были выявлены президентом компании DataGenetics, программистом Ником Берри. Он предложил опустить эти паузы, чтобы понять, к образованию каких омонимов это может привести. Для выявления русских омонимичных пар Esquire обратился к Национальному корпусу русского языка, созданному в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН и содержащему 192 689 044 словоформы (при анализе учитывались лишь 10 млн самых частотных словоформ).