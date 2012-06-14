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1966

AUTOBIANCHI PRIMULA MKI

Альдо Решиа, пенсионер: «Я купил эту машину в 1965 году, потому что она была современной. А сохранил ее потому, что она всегда мне верно служила. Я живу в маленьком городке, и машина мне нужна нечасто. Но я никого не пущу за ее руль».

2001

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1966

ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT

Винсент Тилли, плотник: «Я купил свою «Альфу» в 1966 году: это был один из лучших спортивных автомобилей эпохи. А сохранил из-за того, что люблю ее. Других к ней не подпускаю. И никогда, никогда не продам».

2003

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1987

МОСКВИЧ 2137

Александр Майоров, бизнесмен: «Машину я купил в 1984-м из-за ее надежности и габаритов. С ней многое связано, с ней мы объездили полстраны. Я постоянно езжу на ней, а она ни разу не ломалась. Я доверяю ее только сыновьям. Она останется с нами».

2005

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1983

FIAT 600

Луиджи Аратари, сторож: «Я купил автомобиль у своего отца в 1983-м. Теперь мы его используем только по особым случаям, но я никогда его не продам. Наша старая фотография сделана на Пасху — в тот день, когда мы забирали тещу из аэропорта».

2003

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