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1966
AUTOBIANCHI PRIMULA MKI
Альдо Решиа, пенсионер: «Я купил эту машину в 1965 году, потому что она была современной. А сохранил ее потому, что она всегда мне верно служила. Я живу в маленьком городке, и машина мне нужна нечасто. Но я никого не пущу за ее руль».
2001
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1966
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT
Винсент Тилли, плотник: «Я купил свою «Альфу» в 1966 году: это был один из лучших спортивных автомобилей эпохи. А сохранил из-за того, что люблю ее. Других к ней не подпускаю. И никогда, никогда не продам».
2003
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1987
МОСКВИЧ 2137
Александр Майоров, бизнесмен: «Машину я купил в
2005
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1983
FIAT 600
Луиджи Аратари, сторож: «Я купил автомобиль у своего отца в
2003
↓