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Фотография прохождения Венеры по диску Солнца, сделанная с Обсерватории солнечной динамики NASA. Следующее прохождение можно будет наблюдать через 105 лет.

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