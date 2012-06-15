«Дайте права рабам и вдовам. Дайте права сиротам и иностранцам. Защитите права бедных и меньшинств». Так гласит самая старая надпись на древнееврейском языке, которая была обнаружена на обломке глиняного горшка, датированном 2 тыс. до н.э. Профессор протестантской теологии из Мюнстерского университета Рейнхард Ахенбах, расшифровавший надпись, считает, что горшок использовался писцом в качестве черновика.

Фотография прохождения Венеры по диску Солнца, сделанная с Обсерватории солнечной динамики NASA. Следующее прохождение можно будет наблюдать через 105 лет.


Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
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КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что геном помидора содержит на 7000 генов больше, чем геном человека. В Тихом океане были обнаружены бактерии, которые живут без пищи 86 млн лет. Все метрополитены в крупных городах постепенно приобретают одинаковую форму, американская поп-музыка за последние 25 лет стала более грустной, а доисторические люди рисовали мультфильмы. Обнаруженные на территории Чечни яйца динозавров оказались не яйцами, а обычными камнями. Люди, которые питаются органической едой, менее склонны помогать ближним. Танзанийские ученые научились заманивать малярийных комаров в ловушки грязными носками. Двенадцать видов летучих мышей колонизировали пещеры, расположенные между Мертвым и Галилейским морями. У обезьян обнаружена способность строить планы на будущее: шимпанзе из зоопарка города Евле научился припасать камни, которыми он швыряется в посетителей, заранее. Пчелы-убийцы становятся более дружелюбными, если их переселить в мягкий климат.


ПРИ ЭТОМ инженеры из Массачусетского технологического института разработали алгоритм, способный отличить счастливую улыбку от горькой усмешки. Израильские селекционеры вывели новый сорт каннабиса, который не производит наркотического эффекта, а у индейцев штата Колорадо были выявлены генетические мутации, характерные для евреев-ашкеназов. Если мимика и поведение человека не соответствуют содержанию разговора, его собеседникам кажется, что кругом становится холоднее. «Запах пожилых людей» действительно существует. В США за час работы сотрудник McDonalds получает 2,4 биг-мака, в России — 1,2 биг-мака, а в Индии — 0,4 биг-мака. Шведы, проучившиеся в средней школе на год больше обычного срока, живут заметно дольше. Небольшой размер современных насекомых по сравнению с их доисторическими предками обусловлен появлением птиц, которые вытеснили менее маневренных животных из воздушного пространства. Профессор Оксфордского университета, философ Ник Бостром оценил вероятность того, что мы живем не в реальной, а в моделируемой Вселенной, в 20%. В Китае была обнаружена девочка, которая несколько лет питалась волосами, а ученые из Университета Йокогамы вырастили в мозге мыши миниатюрную человеческую печень. Самое удачное время для соблазнения женщин — суббота после 23:00.


НАКОНЕЦ, при помощи магнитно-резонансной томографии было доказано, что собаки любят человека. Канарские ученые связали склонность к депрессии с уровнем потребления кексов, а массовую гибель сайгаков в Казахстане связали с посадкой космического корабля «Союз». Робот по имени ДиЧи научился говорить, как младенец, а также распознавать простейшие цвета и геометрические формы. Длинные рекламные ролики учащают сердцебиение среди басков. После смерти человека стволовые клетки живут еще две недели. Общий предок рыб и людей был похож на акулу. Социальные волнения провоцируют заболевания сердца, гипертонию, рак и депрессию, американцы становятся более длинноголовыми, мужчины-импотенты чаще страдают от мигреней, а зяблики не учатся на собственных ошибках. Британско-германская группа ученых выяснила: чем меньше правительство, тем быстрее экономический рост. Наша галактика столкнется с туманностью Андромеды через 4 миллиарда лет.