Сборник «Поэзия Талибана» вышел в английском издательстве Hurst and Company в июне 2012 года. В него вошли стихотворения, которые с начала 1990-х транслировались по афганскому радио или были собраны непосредственно редакторами сборника — Алексом Штриком ван Линшотеном и Феликсом Кюном. В качестве иллюстраций использована коллекция портретов талибов, которую собрал фотограф агентства Magnum Томас Дворжак.

Памир

Файзани, 21 мая 2008 года

С черными-черными горами я знаком,

С пустыней и ее угрозами я знаком.

Мой дом в горах, деревня в горах, я живу в горах,

С черными прогалами я знаком.

К моему плечу прирос гранатомет,

С раскаленными окопами я знаком.

Изо дня в день я подстерегаю врага,

С войной, и ссорой, и враждою я знаком.

Я скажу правду, пускай меня хоть повесят,

С виселицей и веревкой я знаком.

Я не боюсь ни холода, ни жары,

Со всякой тяготой я знаком.

Я орел на кручах ,

С отрогами памирскими я знаком.

Днем и ночью я шагаю по ним,

С каждым склоном я знаком.

Весело звенят ожерелья на девичьих руках,

С рукоятками кинжалов я знаком.

Кто жертвует всем ради истинной веры,

С такими мужчинами я, Файзани, знаком.

Развелось неправительственных организаций!

Матиулла Саракаваль, 23 декабря 2007 года

Убивают время, просиживая в своих конторах, —

Развелось неправительственных организаций!

Их зарплаты побольше, чем у министров,

Развелось неправительственных организаций!

Убивают время, уважают рекомендации,

У кого нет рекомендаций — нет надежды.

Развелось неправительственных организаций!

Они проводят собеседования, роются в бумагах,

Они суровеют внезапно, нагнетая напряженье,

Развелось неправительственных организаций!

Когда откроется вакансия, они возьмут парней,

Если парни не признаются, что лет им слишком много,

Развелось неправительственных организаций!

Но если есть заявки от девушек — и собеседований не нужно:

Женщины, женщины, женщины и только горстка мужчин,

Развелось неправительственных организаций!

Кто порвал с правительством, тому дорога к ним:

Еще бы, ведь они платят долларами,

Развелось неправительственных организаций!

Какие-то люди слетаются на долларовые зарплаты,

Они порвали с правительством, ведь их сердца разбиты,

Развелось неправительственных организаций!

Кто возглавит одну, тот будет богач богачом,

Таким живется лучше, чем самому .

Развелось неправительственных организаций!

Исхитряются, как могут, тратят кучу денег,

Кто эти люди, откуда они взялись?

Развелось неправительственных организаций!

Лезут во все дыры, да еще со своей охраной,

Вот афганцы, не задумывающиеся о том, что происходит:

Развелось неправительственных организаций!

На заходе солнца

День вечереет, и ветер то вспрянет, то свой погасит порыв;

Чуть касаясь сосновых иголок, он их заставляет шуршать.

Желтый луч озаряет лишь несколько веток из кроны густой,

Как будто светильник мерцает в полумраке лесном.

Силой ветра то ветка одна, то другая соседние бьет;

Так и пятна света — то были на той, то уже на другой.

Соловей примостился на последней ветке сосны;

Его клонит ко сну, замирает его усталая песнь.

Соловью отвечает нехитрой музыкой шелест листвы,

Листья так и трепещут вокруг вслед напеву лесного певца.

То склоняет вершину, то опять смотрит прямо и гордо сосна,

Свесит ветви покорно, а то, одноногая, вдруг пустится в пляс.

Опускается медленно сумрак, с полным подолом красных цветов,

Розовым светом разрумяниваются небеса.

И нельзя не застыть в созерцании на час, и на два, и на три,

Но мгновения сладости в этой сладостной жизни быстротечны весьма.

И когда завершается действо последним закатным лучом,

Разойдутся и все, кто был в общий круг вовлечен.

Символ духа — это солнце в многоцветье вечернего дня;

Когда солнце уходит, распадаются связи вещей.

Золотой этот вечер — вот сладости жизни достойный пример:

Стоит духу уйти — сиротеет, покинут, весь мир.

Кейфуют

Мохаммад Юнус Халес

Кролик, ты обезумел? С верблюдом ли тебе кейфовать?

Орлы побросали гнезда, чтобы с вóронами кейфовать.

А эти овцы и козы совсем уже стыд потеряли,

Среди бела дня разбредаются среди волков кейфовать.

Вчера лишь они рыдали над телами своих младенцев,

А ныне готовы, слабые сердцем, с кейфовать.

Свою страну, говорю я, они разрушают сами,

Раз моджахеды с людьми не брезгуют кейфовать.

Что стало с вашим усердием, с вашим пылом, собратья?

Неужто суннитам с шиитами вместе не грех кейфовать?

Позором этим, , и твое запятнано имя:

Вместо русских с американцами твой народ дерзнул кейфовать.

Окопы

Джавад, 21 мая 2008 года

Окопы для жаркого боя весельем полны,

И вылазки против неверных весельем полны.

В руках автомат, патронташ у меня за плечами

И связка гранат на ремне — все весельем полны.

Трепещут неверные, наше оружие завидев,

У нас бородатые лица весельем полны.

Кто вышел на поле сраженья, тот вправду мужчина,

Но девушки в наших селеньях весельем полны.

От звуков воинственных вдвое наш пыл возрастает:

Здесь крики, и залпы, и взрывы весельем полны.

Забудь, о поэт, о весенних любовных напевах!

Лишь истинной страсти напевы весельем полны.

Вступил ты, Джавад, на тропу настоящего дела:

Священен джихад — и невзгоды весельем полны.