Ицик и Голда Поллак, Милл-Бейсин, Бруклин
ГОЛДА: «Мы знали друг друга еще до войны, но никогда друг с другом не разговаривали. Он встречался с другими девушками, потому что был намного-намного старше меня. Знаете, он был очень красивым, он был портным, и у него была мастерская, где он шил мужские костюмы. Когда мы вернулись с войны, он переехал в дом моей сестры. А я у нее жила. В этом августе будет 63 года, как мы женаты. Я вам скажу, любовь пришла постепенно. Не сразу. Мы были молоды, и он был старше, но он мне нравился. Он так по‑доброму со мной разговаривал. У нас двое детей. Мальчик и девочка».
Бернард и Лейла Уэббер Литтл-Нек, Нью-Йорк
БЕРНАРД: «Мы стареем вместе более или менее одинаково. Солнце встает, и солнце садится. Ты тоже, ты стареешь, как и я. Но мы смиряемся с этим. Я понимаю, как много лет я жил, радовался и был не одинок. И я за них благодарен».
Яков Шапирштейн и Мария Гостинная, Брайтон-Бич, Бруклин
МАРИЯ: «Мы живем в этой квартире 11 лет. А до того четыре года жили на пересечении Оушен-Парквэй и Кингс-Хайвей. Мы любим гулять по набережной, каждый день проходим по три мили. В два часа смотрим новости. Я люблю книги, а он читает и книги, и газеты. В чем секрет любви? Секрет — это секрет, и я своих секретов не раскрываю!»
Мюррей и Эстер Редлиц, Милл-Бейсин, Бруклин
ЭСТЕР: «Считается, что сейчас лучшее из времен, а нам очень страшно, потому что люди вокруг нас уходят. Так что мы любим друг друга еще больше. Мы переживаем друг за друга. Знаете, иногда я что-то говорю, и он читает мои мысли. Говорят, если вы засыпаете на одной подушке, у вас и мысли будут одинаковые. Я думаю, с нами так и случилось. Мы похоже мыслим, иногда мы даже похоже одеваемся — достаем одежду из шкафа и одеваемся одинаково. Это все годы. Годы».
Джино и Энджи Терранова, Стейтен-Айленд, Нью-Йорк
ЭНДЖИ: «О старении не задумываешься. Мы ведь стареем вместе, а когда постоянно видишь человека, сильных изменений не замечаешь. Не скажешь: «Ой, а у тебя морщинка появилась!» И назавтра: «Ну вот, она теперь немного глубже». То есть я не задумываюсь каждый день: «Моему мужу уже 83 года. Господи, я замужем за стариком». И надеюсь, он относится ко мне так же».