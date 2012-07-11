Ицик и Голда Поллак, Милл-Бейсин, Бруклин Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards ГОЛДА: «Мы знали друг друга еще до войны, но никогда друг с другом не разговаривали. Он встречался с другими девушками, потому что был намного-намного старше меня. Знаете, он был очень красивым, он был портным, и у него была мастерская, где он шил мужские костюмы. Когда мы вернулись с войны, он переехал в дом моей сестры. А я у нее жила. В этом августе будет 63 года, как мы женаты. Я вам скажу, любовь пришла постепенно. Не сразу. Мы были молоды, и он был старше, но он мне нравился. Он так по‑доброму со мной разговаривал. У нас двое детей. Мальчик и девочка».

Бернард и Лейла Уэббер Литтл-Нек, Нью-Йорк БЕРНАРД: «Мы стареем вместе более или менее одинаково. Солнце встает, и солнце садится. Ты тоже, ты стареешь, как и я. Но мы смиряемся с этим. Я понимаю, как много лет я жил, радовался и был не одинок. И я за них благодарен».

Яков Шапирштейн и Мария Гостинная, Брайтон-Бич, Бруклин МАРИЯ: «Мы живем в этой квартире 11 лет. А до того четыре года жили на пересечении Оушен-Парквэй и Кингс-Хайвей. Мы любим гулять по набережной, каждый день проходим по три мили. В два часа смотрим новости. Я люблю книги, а он читает и книги, и газеты. В чем секрет любви? Секрет — это секрет, и я своих секретов не раскрываю!»

Мюррей и Эстер Редлиц, Милл-Бейсин, Бруклин ЭСТЕР: «Считается, что сейчас лучшее из времен, а нам очень страшно, потому что люди вокруг нас уходят. Так что мы любим друг друга еще больше. Мы переживаем друг за друга. Знаете, иногда я что-то говорю, и он читает мои мысли. Говорят, если вы засыпаете на одной подушке, у вас и мысли будут одинаковые. Я думаю, с нами так и случилось. Мы похоже мыслим, иногда мы даже похоже одеваемся — достаем одежду из шкафа и одеваемся одинаково. Это все годы. Годы».