Владимир Гладков

Владимир Гладков

Провел в заключении 14 лет и 4 месяца. Вышел на свободу в 2007 году, живет в Москве.

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: бандитизм, использование подложных документов и убийство сотрудника милиции.

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Приговорен к пожизненному заключению. Находится в заключении в Даугавпилсе (Латвия).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: предумышленное двойное убийство и покушение на убийство (Рига, Латвия), попытка угона автомобиля (Варшава, Польша), подделка документов, кражи, изготовление и реализация наркотиков.

Николай Безов

Николай Безов

Приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Находится в заключении в Пензе.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: организовал банду из семи человек, которая занималась разбойными нападениями на машины на заправках, угрожая водителям пневматическим оружием, отнимал у них деньги и ценности.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Провел в заключении 16,5 лет. Вышел на свободу в 2007 году, живет в Можайске.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: причинение тяжкого вреда здоровью, попытка угона автомобиля с угрозой применения огнестрельного оружия, квартирная кража.

Валерий Шилов

Валерий Шилов

Провел в заключении 28 лет. Вышел на свободу в 2008 году, живет в Москве.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: соучастие в непреднамеренном убийстве, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство.