Сергей Афанасьев Приговорен к пожизненному заключению. Находится в заключении в Даугавпилсе (Латвия). ПРЕСТУПЛЕНИЯ: предумышленное двойное убийство и покушение на убийство (Рига, Латвия), попытка угона автомобиля (Варшава, Польша), подделка документов, кражи, изготовление и реализация наркотиков.

Николай Безов Приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Находится в заключении в Пензе. ПРЕСТУПЛЕНИЯ: организовал банду из семи человек, которая занималась разбойными нападениями на машины на заправках, угрожая водителям пневматическим оружием, отнимал у них деньги и ценности.

Владимир Соловьев Провел в заключении 16,5 лет. Вышел на свободу в 2007 году, живет в Можайске. ПРЕСТУПЛЕНИЯ: причинение тяжкого вреда здоровью, попытка угона автомобиля с угрозой применения огнестрельного оружия, квартирная кража.