Владимир Гладков
Провел в заключении 14 лет и 4 месяца. Вышел на свободу в 2007 году, живет в Москве.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: бандитизм, использование подложных документов и убийство сотрудника милиции.
Сергей Афанасьев
Приговорен к пожизненному заключению. Находится в заключении в Даугавпилсе (Латвия).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: предумышленное двойное убийство и покушение на убийство (Рига, Латвия), попытка угона автомобиля (Варшава, Польша), подделка документов, кражи, изготовление и реализация наркотиков.
Николай Безов
Приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Находится в заключении в Пензе.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: организовал банду из семи человек, которая занималась разбойными нападениями на машины на заправках, угрожая водителям пневматическим оружием, отнимал у них деньги и ценности.
Владимир Соловьев
Провел в заключении 16,5 лет. Вышел на свободу в 2007 году, живет в Можайске.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: причинение тяжкого вреда здоровью, попытка угона автомобиля с угрозой применения огнестрельного оружия, квартирная кража.
Валерий Шилов
Провел в заключении 28 лет. Вышел на свободу в 2008 году, живет в Москве.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: соучастие в непреднамеренном убийстве, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, убийство.