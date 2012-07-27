В СЛУЧАЕ КАТАСТРОФЫ НА ЛУНЕ

Судьба распорядилась так, что люди, которые отправились на Луну во имя мира, останутся, чтобы упокоиться с миром.

Эти храбрые люди, Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что их жертва дает надежду всему человечеству. Эти люди положили свои жизни во имя человечества и самой благородной цели из всех: поиска правды и осознания. Их будут оплакивать родные и друзья, их будет оплакивать весь наш народ, их будут оплакивать люди всего мира, их будет оплакивать сама мать-земля, пославшая двух своих сыновей в неизвестность.

Своими поисками они заставили людей всей Земли ощутить себя единым целым, своей жертвой они еще больше сплотили общечеловеческое братство.

В древности люди смотрели на звезды и видели своих героев в обличье созвездий. Сегодня мы делаем то же самое, но наши эпические герои — из плоти и крови. Придут другие, и им удастся найти дорогу домой. Поиск, который ведет Человек, не прекратится. Но эти люди были первыми, и память о них будет жить в наших сердцах.

Любой, кто отныне будет ночью смотреть на Луну, будет знать, что есть в другом мире уголок, который уже навсегда принадлежит роду людскому.

ПЕРЕД ЗАЯВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Президенту следует позвонить будущим вдовам.

ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Священнику следует отслужить службу по обряду морских похорон, предавая их души пучине, а в заключение прочитать Отче наш.