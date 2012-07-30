2%
76%
Процент физически неактивного населения

Процент физически неактивного населения

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Международная группа ученых во главе с доктором Грегори Хитом из Университета штата Теннесси в Чаттануге проанализировала статистические данные последнего десятилетия, которые показывают уровень физической активности жителей разных странах мира. В результате исследователям удалось выявить процент физически активного и физически неактивного населения. Именно второй показатель и представлен на карте (т.н. «индекс лени»). По данным ученых, отсутствие физической активности становится причиной 6−10% заболеваний во всем мире, в том числе сердечных заболеваний, диабета и некоторых форм рака. В 2008 году оно стало причиной 5,3 млн из 57 млн смертей.

Источники: The Lancet, The Guardian