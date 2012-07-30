2%
76%
Процент физически неактивного населения
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Женщины
Нет данных
Страна
Индекс лени
Справка
Международная группа ученых во главе с доктором Грегори Хитом из Университета штата Теннесси в Чаттануге проанализировала статистические данные последнего десятилетия, которые показывают уровень физической активности жителей разных странах мира. В результате исследователям удалось выявить процент физически активного и физически неактивного населения. Именно второй показатель и представлен на карте (т.н. «индекс лени»). По данным ученых, отсутствие физической активности становится причиной
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