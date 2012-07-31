Установить мировой рекорд очень просто. Вот я написал компьютерную программу-стимулятор бегуна, примерно второразрядного. Варьируя сценарии тренировки, можно следить, как будут меняться его успехи в беге на 100, 800 и 10 000 м. В качестве переменных — интенсивность занятий, их периодичность и длительность, питание и возможность приема анаболических стероидов. С помощью оптимальной нагрузки и питания можно подсчитать, как скоро мы добьемся цели и сделаем из него рекордсмена. Со стероидами мы можем прийти к ней очень быстро, без — несколько медленнее. Задача в том, чтобы с ними или без них нарастить мышечную массу в правильном месте. В некоторых видах спорта набор мышечной массы не считается проблемой — в метании ядра или пауэрлифтинге, например, а вот наши спринтеры пока не имеют такой культуры. И с аэробной подготовкой, то есть с развитием выносливости — те же проблемы. Оказывается, чтобы быть выносливым надо опять-таки нарастить мышечную массу и насытить ее митохондриями (структура клетки, обеспечивающая клеточное дыхание, в результате которого химическая энергия высвобождается в механической форме. — Esquire). Мало митохондрий — мало потребления кислорода. Митохондрии появляются только в тех местах, где при длительной работе не хватает энергии. Такими структурами в мышцах, как правило, являются миофибриллы (сократимые волокна. — Esquire). Эти волокна включаются в работу только при очень больших психических напряжениях. Спортсмены редко делают такие упражнения, поэтому часть клеток (волокон) мышц остаются слабо тренированы.

В общем, смысл программы — это законы анатомии, биохимии и физиологии, переведенные в дифференциальные уравнения. По‑хорошему, если этого всего не знать, нельзя тренера подпускать к спортсмену, поскольку он просто может убить его, а если все это знать, то вероятность навредить сводится к минимуму. А дальше требуется разработать новые педагогические приемы физической подготовки, и в результате получится выдающийся спортсмен.

Нарастить нужные мышцы возможно практически всегда, если только нет наследственных заболеваний. Но дальше к этим мышцам нужно подать кислород, чем занимается сердце. У спортсменов не всегда хватает размеров сердца, чтобы эту перекачку обслуживать. Но что нам мешает найти и отобрать спортсменов с выдающимися способностями по перекачиванию крови? Тогда у них практически не будет ограничений. Есть, например, такой эфиопский рекордсмен в беге на 5 и 10 тысяч метров Кенениса Бекеле — идеальный бегун на длинные дистанции с крупными мышцами и большим сердцем. Чтобы выиграть забег, ему надо потреблять примерно 5 л кислорода. Поскольку он весит всего 53−58 кг, на килограмм его веса потребление кислорода всего 95 мл. Так вот, я могу показать спортсмена, который этого Бекеле может запросто обогнать. Вот он, лежит у меня в папке среди футболистов, игроков Второй лиги. Он весит на 15 кг больше, но мы запросто можем его сделать худее на 10 кг за счет «лишних» мышц в верхней части туловища, которые бегуну просто не нужны. Он уже сейчас потребляет 5,5 л кислорода, а если его правильно тренировать, мог бы все 8 л. Так вот, при таких, достаточно легко достижимых условиях он мог бы потреблять 120 мл кислорода в минуту на килограмм веса.

Тогда бежать бекелевские 10 км он мог бы не за 25 минут, а за 22 минуты, примерно. А русские бегуны сейчас едва выбегают из 29 минут. Если построить кривую мировых рекордов в той динамике, в которой она находится сегодня, подобный результат ожидается примерно через 150 лет.

Другой футболист Второй лиги из той же папки мог бы хоть сейчас ехать на Тур-де-Франс. Но футболисты — они все «сумасшедшие», из их никто от футбола не откажется. Так что, даже по примерным расчетам, человеческие возможности не достигли еще потолка — надо лишь одаренному спортсмену правильно выбрать вид спорта, а если мы говорим о беге, то и конкретную дистанцию. А дальше знать законы биологии и действовать в соответствии с ними. Это уже работа тренера. А что касается психического фактора, то мотивация у ребят, которые дошли уже до профессионального спорта, у всех на высоком уровне.