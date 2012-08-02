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Что можно подарить человеку, у которого все есть? Подарите ему черного друга… Rent-a-Negro.com отвечает на новые вызовы современного мира и дает вам шанс подружиться с креативным, понятным, дружелюбным, привлекательным и приятным афроамериканцем. Если вы воспользуетесь нашей услугой, вам не нужно будет думать о расизме, ставить под сомнение собственное белое превосходство или бояться ярлыка «радикал». Больше того, Rent-a-Negro.com позволит использовать ваши деньги и статус для вашего же блага. К тому же ваши доллары пойдут на поддержку афроамериканского сообщества…

…Выгодно всем!

Поддержка мультикультурализма — важный компонент социальной гармонии. Сегодня это у всех на устах. Но с чего начать? Что если вы не знаете ни одного черного? Вы хотите выглядеть современным человеком, но вам попросту не хватает людских ресурсов. Один обед с «негром напрокат» — и вы уже один из самых современных и открытых членов вашего круга.

Вы готовы? Не сомневаемся!

На самом деле, у вас нет выбора. Мировая этническая карта стремительно меняется. Президентом США скоро может стать чернокожий. Кто знает, к чему это все приведет… чернокожие супергерои? настоящие чернокожие в рекламе? умные чернокожие в телевизоре? которые побеждают в реалити-шоу? которые встречаются с вашими детьми? которые живут по соседству? Число возможностей бесконечно, так что готовьтесь прямо сейчас. Мы не говорим, что перестроить вашу жизнь будет просто, но это может стать настоящим приключением. Мы предоставим вам опытного и привлекательного человека, который способен превратить диверсификацию вашей жизни в истинное удовольствие.

Кто такие «негры напрокат»?

Мы отбираем только квалифицированных чернокожих, обладающих колоссальным опытом. Детьми многие «негры напрокат» несли черную культуру в свои школы, компетентно отвечая на вопросы о черной истории, волосах, культуре и политике. И они продолжили свою работу в юности и взрослой жизни. Все «негры напрокат» обладают отточенными навыками общения, в совершенстве отвечают на любые вопросы и способны поддержать любую беседу. Выпускники лучших школ, «негры напрокат» совершенно комфортно чувствуют себя в преимущественно белом окружении. Они сидят как влитые, даже там, где им нет места.

Идеальное дополнение к любому мероприятию!

Прейскурант

Тариф корпоративный/деловой $350 в час Тариф частный/приватный/индивидуальный $200 в час Некоммерческие мероприятия $275 в час «Неожиданные встречи» $200 каждая Тариф информационный (большой объем вопросов) +$100 в час Неотложные вызовы (окно — 24 часа) +$150 в час Пакет услуг (12 мероприятий, 15 звонков, 10 «неожиданных встреч», 6 консультаций) $15 000 в год

Дополнительные услуги

«Помогите! Нужен черный совет»

(30 мин. телефонного разговора или электронное письмо,

ответ — через 24 часа) $75 Потрогать волосы $100 за раз Потрогать кожу $120 за раз Сравнить цвет кожи $150 Сказать «ты так похож (а) на…» другого чернокожего $200 «Ты такой (ая)…» (четкий (ая), чистый (ая), образованный (ая)) $250 за оскорбление,

завуалированное

под комплимент Назвать его/ее «братом», «братишкой», «сестрой», «сестренкой» $150 за раз Использование «афроамериканского сленга» $100 за слово Уроки танцев для ритмически ограниченных $250 в час Гость-расист на мероприятии +$500 за мероприятие (за расиста) «Скажешь им, что я не расист?» $1500 за поручительство «Забей». Не обратить внимание на проявление расизма $1500 за проявление

К оплате принимаются все основные кредитные карты (Visa, MasterCard, Discover и American Express). Для «неожиданных встреч» действует полная предоплата. Во всех остальных случаях заказчик оставляет 50-процентный депозит, полная оплата — по исполнении обязательств сторон.

Анкеты-заказы

Расскажите о себе, почему вы решили воспользоваться нашей услугой: Ну, у меня будет вечеринка на выпускной в это воскресенье. А у меня ни одного черного друга. Я хочу черных друзей, но у нас тут в Айдахо с этим большие заморочки, трудно найти. Я веду программу о хип-хопе на нашей институтской радиостанции, так что я стараюсь. Короче, хотел узнать, можно ли взять напрокат негра для моей вечеринки. Спасибо.

Тип мероприятия: Частный/приватный.

Число людей на мероприятии: 50.

Описание: Обычный такой выпускной. Будет бочка пива. И музыка. Нормально позажигаем. Просто хочется создать на вечеринке атмосферу.

Вы использовали чернокожих раньше? Да.

Вы им платили? Нет.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, два раза.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Положительный.

Опишите его: Был один черный чувак, который чистил у меня летом бассейн. Он был клевый, чистил такой листья и, все дела. А потом была еще черная женщина, которая несколько месяцев ходила в нашу церковь. Она вроде была ничего. Один раз сделала такие маленькие шоколадные кексы для Библейского кружка. Очень мило с ее стороны.

Расскажите о себе: Я очень открытая и люблю людей, но у меня проблемы с моей чернокожей соседкой тут, в колледже. Мы живем в 4-комнатной кв. Нам людей не хватало, чтобы занять все 4 комнаты в кв. Мы ее и позвали. А я поняла, что никогда не имела дела с чернокожими, а теперь — просто вынуждена. Просто хотела понять, могу ли я взять человека напрокат, чтобы она была как бы моей подружкой из школы, и соседка подумала, что может со мной общаться и я могу общаться с ней. А еще, может, я могу в процессе узнать чего-нибудь про чернокожих людей.

Тип мероприятия: «Неожиданная встреча».

Описание: Просто заглянуть в нашу квартиру, покушать, телик посмотреть, чтобы она меня с ней увидела.

Число людей на мероприятии: 2.

Вы использовали чернокожих раньше? Нет.

Вы сталкивались с чернокожими раньше? Нет.

Расскажите о себе: Я хотел бы привести с собой афроамериканца на одно мероприятие, потому что многие мои друзья думают, что я расист. Я, конечно, могу рассказать анекдот-другой, но, вообще, я хороший человек.

Тип мероприятия: Корпоративная/деловая встреча.

Описание: Это благотворительное собрание для местной общины.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, 10.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Положительный.

Описание: Я работал с несколькими и еще с парой говорил на корпоративах.

Расскажите о себе: Это исключительно для получения информации. За всю свою жизнь я не была знакома ни с одним чернокожим, а мне таааак интересно!

Тип мероприятия: Индивидуальное.

Число людей на мероприятии: 1.

Место: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Описание: Обед — только я и негр. :)

Дополнительные услуги: Потрогать волосы, сравнить кожу, большой объем вопросов.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Нет.

Расскажите о себе: У меня много чернокожих друзей, но мне кажется, что я не всегда знаю, о чем с ними разговаривать. Я просто хочу пообщаться с негром один на один, чтобы он посоветовал мне, что делать.

Тип мероприятия: Индивидуальное.

Число людей на мероприятии: 1.

Дополнительные услуги: Большой объем вопросов.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, 16.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Смешанный.

Описание: Я не знаю, как себя с ними вести.

Расскажите о себе: Я топ-менеджер в нефтегазовой компании, большинство моих коллег белые. Мне хочется разнообразить наши корпоративы.

Тип мероприятия: Частная/приватная встреча.

Число людей на мероприятии: 75.

Описание: Деловое совещание.

Вы использовали чернокожих раньше? Да.

Вы им платили? Да.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, пять раз.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Отрицательный.

Описание: Отрицательные образы по телевизору.

Расскажите о себе: Я хочу, чтобы АА (афроамериканец. — Esquire) рассказал мне о своей культуре и сопровождал меня.

Тип мероприятия: «Неожиданная встреча».

Число людей на мероприятии: 3.

Описание: Я хочу убедить своих друзей, что чернокожие бывают обаятельными. И я готов заплатить за это!

Cталкивались ли вы раньше с чернокожими? Да.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Положительный.

Расскажите о себе: Мне нужно развеять представление о себе как о расисте.

Тип мероприятия: Некоммерческое.

Число людей на мероприятии: 100.

Описание: Благотворительный сбор средств в пользу коренного населения Америки.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, один раз.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Положительный.

Описание: Учитель математики в средней школе.

Расскажите о себе: Я пытаюсь мыслить более открыто. Мне необходимо развивать общение с самыми разными людьми.

Тип мероприятия: Некоммерческое.

Число людей на мероприятии: 100+.

Описание: Благотворительный сбор средств в пользу коренного населения Америки.

Дополнительные услуги: Вежливая беседа.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, немного.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Смешанный.

Описание: Мне трудно сформулировать свои мысли на письме.

Расскажите о себе: Вы — единственная контора, которую я нашел. Я директор по мультикультурным вопросам у себя в компании, и мне в команду нужен человек, предпочтительно — чернокожая женщина, чтобы чернокожие сотрудники нашей компании поняли, что могут найти со мной общий язык.

Число людей на мероприятии: 30.

Описание: Встреча, посвященная проблемам мультикультурализма.

Дополнительные услуги: Признания чернокожего (т.е. рассказ о том, каково это — быть чернокожим).

Вы использовали чернокожих раньше? Нет.

Сталкивались ли вы раньше с чернокожими? Сколько раз? Да, пять раз.

Ваш опыт общения с чернокожими в основном был: Смешанный.

Расскажите о себе: Я хотел бы воспользоваться услугами вашей фирмы для устройства корпоративного вечера (дресс-код — black tie). Могу ли я запросить фотографические снимки (портрет, в полный рост) ваших сотрудников? Соискатель должен быть в состоянии поддержать беседу с женами финансистов и самими финансистами. На встрече также будут присутствовать высокопоставленные правительственные чиновники. Соискатель должен вести себя профессионально и быть хорошо осведомленным о текущих событиях в мировой и внутренней политике. Я вынужден настаивать, чтобы он воздерживался от отрицательных или оскорбительных замечаний в адрес администрации президента Буша. Не сомневаюсь, вам пишет множество шутников, но спешу вас заверить, что мои намерения самые серьезные и искренние. Вместе с фотографиями прошу выслать также стандартную форму наряд-заказа, предусмотренную для мероприятий подобного рода. По ее получении заказ будет оплачен с помощью корпоративной кредитной карты American Express.