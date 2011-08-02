Олег (председатель колхоза имени Карла Маркса Семилукского района Воронежской области, 55 лет), Ольга (главный бухгалтер колхоза, 34 года), Владимир (механизатор, 58 лет), Юрий (механизатор, 57 лет), Василий (механизатор, 52 года), Виктор (механизатор, 48 лет) CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: 3618 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: Горючее, семена, гербициды и удобрения, запчасти для тракторов и комбайнов

CУММА КРЕДИТА: 2 500 000 рублей Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «В начале 2006 года наш колхоз был на грани банкротства, а посевная — на грани срыва. Я не мог пустить по миру хозяйство и жителей села Малая Верейка. На общеколхозном собрании предложил работникам взять в банке кредит на развитие личных подсобных хозяйств и передать эти деньги родному колхозу на выполнение весенних полевых работ. Вызвались 16 самых смелых, они и получили кредиты от 50 до 300 тысяч рублей. Мы сложили деньги, успешно провели сев и в конце лета получили хороший урожай. А осенью к нам нагрянули с проверкой и обвинили в нецелевом использовании средств. Но разве я их себе в карман положил? Может, схитрил немного, но любые вложения денег в колхоз можно рассматривать и как поддержку подсобных хозяйств. Но нас никто не понял и против всех заемщиков были возбуждены уголовные дела. Потом все постепенно осознали, что мы не мафия, и правда оказалась на нашей стороне. Весной 2007 года уголовные дела в отношении 16 колхозников были закрыты с формулировкой «за деятельным раскаянием». А меня полностью оправдали только в этом году. После этого я всех заемщиков наградил картонными медалями, которые сам и нарисовал, — «За спасение колхоза».

Алексей, 25 лет, менеджер CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: 11 000 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: портфель CERRUTI

CУММА КРЕДИТА: 25 000 рублей «Я работал в фирме, которая возила из Китая всякую фигню: кружки, свечки, термосы, мягкие игрушки. Я все это реализовывал по супермаркетам. Но меня сократили. Я даже обрадовался — хотелось должность более солидную. Узнал, что в компанию по оптовой продаже мебели требуется менеджер. Хорошая зарплата, проценты от сделок — все, что надо. Нужно только выглядеть представительно. Костюм, чтобы пойти на встречу к работодателю, я взял у друга. А вот с портфелем вышла засада. Я решил купить в кредит представительский чемодан. В «ДжиИ Мани Банке» выдали нужную сумму за 15 минут. Только все оказалось бесполезно — на работу меня так и не взяли. От банка скрываюсь уже полгода. Боюсь, придут за мной судебные приставы и опишут все имущество».

Лариса, 32 года, оператор почтовой связи CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: 7 000 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: Мобильный телефон Nokia N95

CУММА КРЕДИТА: 28 000 рублей «Пошла в магазин, чтобы купить самый дешевый мобильник. Но в витрине увидела его и поняла — хочу только этот! Я представила, как красиво буду доставать его из сумки, и в глазах окружающих чего-то буду стоить. В январе, сразу после праздников, оформила кредит в банке «Русский стандарт». Я понимала, что не смогу расплатиться, но думала, что выкручусь. Первые три месяца платила в срок. А потом меня уволили, и я перестала платить. Меня начали бомбить звонками из банка. Я кое-как собрала денег. Сама позвонила в банк, но они потребовали сразу погасить половину. Таких денег у меня не было, и я их послала куда подальше. До сих пор не расплатилась. А они про меня забыли. Уже почти полгода никто не беспокоит. Но не знаю, надолго ли это, и если что, где брать деньги?»

Федор, 30 лет, менеджер табачной продукции CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: 15 000 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: туристическая поездка на Сейшельские острова

CУММА КРЕДИТА: 100 000 рублей «Надоело работать за копейки. Захотелось послать все на хрен и махнуть на острова. Прошлой осенью услышал, что отдохнуть можно и в кредит. В «Кредит Европа Банке» мне сразу дали 100 000 рублей. Хватило на неделю в четырехзвездочном отеле на Сейшелах. От поездки я в восторге. Но когда вернулся, началась правда жизни: каждый месяц я должен был отдавать по 9 300 рублей. А зарплаты и так еле хватало на коммунальные услуги, бензин и что-нибудь поесть. В общем, я не платил полгода. Банк подал в суд, и мне пришлось продать машину — подержанный ВАЗ-2111. На вечную память о моем идиотском поступке остался сувенир — имитация ореха сейшельской пальмы. Мужской орех похож на фаллос, а женский — на женские органы. Вот такая порнография».

Олеся, 26 лет, модель CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: около 20 000 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: силиконовая грудь

CУММА КРЕДИТА: 7 000 долларов «Всегда мечтала о платьях и блузках с глубоким вырезом, но не могла себе этого позволить со своими вишенками первого размера. Потом я родила ребенка и поняла, что у меня все готово к увеличению груди — за исключением денег. Но я была одержима этой идей, и в июле этого года пошла в «ОТП банк» и взяла кредит на 7000 долларов. Теперь у меня третий размер, и количество поклонников выросло моментально. Грудь больше не болит. Зато болит голова, потому что каждый месяц я ищу 10 000 рублей на погашение. С моей профессией не угадаешь, сколько заработаешь. Так что теперь я вся в долгах. Еще чуть-чуть, и я попаду в черный список неплательщиков. А вы не знаете, могут удалить имплантаты, если совсем нечем будет платить?»

Константин, 31 год, прораб CРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА: 10 000 рублей

ПРЕДМЕТ КРЕДИТА: плазменный телевизор Panasonic Viera

CУММА КРЕДИТА: 50 000 рублей «У меня перегорел чайник, и я приехал в магазин «М.Видео» за новым. Тут-то мне и попалась на глаза надпись: «Кредит за 15 минут. Первоначальный взнос — 0% от стоимости покупки». Быстренько пробив мои данные через компьютер, сотрудница банка «Хоум Кредит» сообщила, что я могу взять кредит на 50 000 рублей. С явным ощущением, что это просто подарок, я пошел выбирать плазму, о которой мечтал с того момента, как они только появились. Думал, погашу этот кредит как-нибудь, но через два месяца строительную фирму, где я работал, закрыли. А теперь вот финансовый кризис. Идут и проценты, и пени, из банка звонят, присылают письма с угрозами, что подадут в суд, наложат арест на собственность. А мне им сказать нечего. Главное, чтобы квартиру мою не тронули».