В ЦЕНТРЕ: Голыми руками. Молодежь насмерь забила мужчину в баре.
ВНИЗУ: В результате наркоразборок в Экапетеке расстреляны шесть человек.
ВВЕРХУ: Мошенники привезли из Лимы 18 обезьянок, приклеив их к телу.
ВНИЗУ: Лишился головы за рулем.
ВВЕРХУ: 101 топлес.
ВНИЗУ: 8 убитых в Несе (город Несауалькойотль в штате Мехико. — Esquire).
В ЦЕНТРЕ: Запредельное насилие.
ВНИЗУ: Кастрированы и обезглавлены.
ВВЕРХУ: Больше грабежей! Растет число ограблений и изнасилований в Федеральном округе.
В ЦЕНТРЕ: В огне.
ВВЕРХУ: Выстрел милосердия. Человека, которого везли в багажнике, пристрелили, чтобы не мучился.
ВНИЗУ: Расстрел 72 мигрантов.
ВВЕРХУ: Надавили на автомобилистов.
ВНИЗУ: Неверный шаг? Мужчина умер, упав в колодец. Полиция обнаружила только ноги.
ВВЕРХУ: Никаких следов Хефе Диего (президент сената, похищен в 2010 году. — Esquire). Расследование закрыто.
ВНИЗУ: Отморозки против пьяниц.
ВВЕРХУ: Рикки (Мартин. — Esquire) раскрепощается.
В ЦЕНТРЕ: Точно в цель.