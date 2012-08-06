В ЦЕНТРЕ: Голыми руками. Молодежь насмерь забила мужчину в баре.

ВНИЗУ: В результате наркоразборок в Экапетеке расстреляны шесть человек.

ВВЕРХУ: Мошенники привезли из Лимы 18 обезьянок, приклеив их к телу.

ВНИЗУ: Лишился головы за рулем.

ВВЕРХУ: 101 топлес.

ВНИЗУ: 8 убитых в Несе (город Несауалькойотль в штате Мехико. — Esquire).

В ЦЕНТРЕ: Запредельное насилие.

ВНИЗУ: Кастрированы и обезглавлены.

ВВЕРХУ: Больше грабежей! Растет число ограблений и изнасилований в Федеральном округе.

В ЦЕНТРЕ: В огне.

ВВЕРХУ: Выстрел милосердия. Человека, которого везли в багажнике, пристрелили, чтобы не мучился.

ВНИЗУ: Расстрел 72 мигрантов.

ВВЕРХУ: Надавили на автомобилистов.

ВНИЗУ: Неверный шаг? Мужчина умер, упав в колодец. Полиция обнаружила только ноги.

ВВЕРХУ: Никаких следов Хефе Диего (президент сената, похищен в 2010 году. — Esquire). Расследование закрыто.

ВНИЗУ: Отморозки против пьяниц.