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Источники: facebook.com, socialbakers.com
Учитывались только самые популярные страницы, описывающие проблему или явление.
Данные на 14.08.2012.