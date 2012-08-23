



Уровень преступности выше в тех странах, где больше людей верят в существование рая, и ниже там, где верят в ад. Об этом говорит исследование Азима Шарифа из Орегонского университета и Мижке Рхемтуллы из Университета Канзаса, которое опирается на анализ опросов, посвященных базовым человеческим ценностям.

Дюны в марсианском кратере Лио, зафиксированные камерой HiRISE в августе 2012 года. Камера установлена на борту Марсианского разведывательного спутника, работающего над поверхностью планеты с 2006 года. Фото: NASA / JPL / University of Arizona

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