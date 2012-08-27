Келвин Вашингтон

Мотель С&Е, номер 24, Уэйко, Техас

По ложному утверждению очевидцев, именно в этом мотеле Келвин Вашингтон рассказывал о совершенном им убийстве. На основании этих свидетельств Вашингтон был приговорен к пожизненному заключению и провел в тюрьме 13 лет.

Ларри Мейз

Гостиница «Ройял Инн», Гэри, Индиана

Ларри Мейз был ошибочно осужден на 80 лет тюрьмы за изнасилование, грабеж и опасное антисоциальное поведение, и провел в заключении 18 с половиной лет. На снимке: номер гостиницы, где Мейз пытался спрятаться от полиции, забравшись под матрац.

Рональд Джонс

Саут-Сайд, Чикаго, Иллинойс

Рональд Джонс сфотографирован на том самом месте, где его по ошибке арестовала полиция. Он был приговорен к смертной казни за убийство и изнасилование и провел в заключении 8 лет.

Ларри Янгблад

Тусон, Аризона

Ларри Янгблад был приговорен к 10 с половиной годам тюрьмы за сексуальное домогательство, киднеппинг и покушение на растление ребенка. Он провел за решеткой 8 лет, прежде чем его подруге Элис Лейтнер удалось доказать, что в момент совершения преступления они были в том месте, где их запечатлел фотограф.

Mотель «Пайнс», Вирджиния Бич, Вирджиния

Тусон, Аризона

Трой Уэбб сфотографирован на месте преступления, которого он не совершал. Он получил 47 лет тюрьмы за киднеппинг, изнасилование и грабеж, и провел в заключении 7 лет.