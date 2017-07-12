1 июля, в преддверии главной игры Кубка Конфедераций, шампанский дом Taittinger — поставщик официального шампанского FIFA — провел мероприятие в Buddha Bar в Санкт-Петербурге. На гвечеринке президент дома Taittinger Пьер Эммануэль Тэттанже представил шампанское в эксклюзивном оформлении, посвященном Чемпионату мира по футболу 2018.

Вечеринка Taittinger стала ярким событием в рамках финала турнира — ее посетило около 800 гостей. Гостями мероприятия стали руководители FIFA, спортсмены и поклонники бренда Taittinger. Специальным гостем вечера выступила Виктория Лопырева — официальный посол Чемпионата мира по футболу 2018.