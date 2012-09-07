Аллодоксафобия

«Патологическая боязнь мнений других людей. Редкое психическое заболевание, симптомы которого в более слабой форме можно обнаружить и у здоровых людей как реакцию на утверждения типа «вы неправы», «скорее всего, у вас ничего не получится», «бог (не) существует», «секс — это грех», «ваша одежда ужасна» и т. д. ».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Короткая, практически бессодержательная статья».

Аэронейропсихоз

Заболевание, выражающееся в сексуальном влечении к самолетам.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Очень короткая, бессодержательная статья».

Будни мурманских портовиков

Описывает условия жизни и работы сотрудников торгового порта Мурманска во время Великой Отечественной войны.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Заметка уровня областной газеты. На просьбы улучшить статью автор отвечает бранью и оскорблениями».

Бульканье

«Гидродинамическое явление, наблюдаемое в ряде процессов при кипении или во время неламинарного выливания жидкости из сосуда с узким горлышком. В просторечии бульк (булька) — мера объема жидкости, вытекшей из сосуда во временном промежутке между двумя звуками «бульк». Например, полулитровая бутылка водки может быть разделена на 21 бульк».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Не имеет энциклопедической ценности. Бульканье — акустическое, а не гидродинамическое явление».

«В случае катастрофы на Луне»

Речь, написанная спичрайтером Никсона Вильямом Сафайром на случай, если прилунение «Аполлона-11» закончится неудачей, и космонавты не смогут вернуться на Землю: «Два смельчака, Нил Армстронг и Эдвин Альдрин, знают, что надежды на их спасение нет. Но они также знают, что, пожертвовав собой, они дают надежду человечеству».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Перенесена в сокращенном виде в статью «Миссия «Аполлон-11» в поп-культуре». Полный текст речи до сих пор доступен в портале Wikisource».

Вдох и выдох Дарта Вейдера

Звук дыхания, в котором, по мнению некоторых фанатов «Звездных Войн», заключена главная идея космической саги — стремление диктатора к власти, сочетаемое с нежеланием нести за нее ответственность: «Вдыхая в себя кислород, Вейдер отнимает его у других, и другим достается меньше воздуха. Созвучный символизм есть и в зловещем выдохе: если у диктатора не получается отнять у свободных людей то, что им принадлежит, он стремится испортить это».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Дыхательный вандализм» (вид вандализма в русскоязычной Википедии, подразумевающий публикацию оригинальных исследований и просто баек и сказок о дыхании. — Esquire).

Викитурфинг

Использование Википедии для раскрутки собственного бренда. Термин не прижился, но само явление настолько распространено, что ученые из Калифорнийского Технологического института разработали Wikiscanner — программу, отслеживающую по IP-адресам, какие организации редактировали какие страницы Википедии.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Неологизм».

Влияние рождества на окружающую среду

В статье объясняется, что хотя многие загрязняющие окружающую среду предприятия обычно останавливаются во время рождественских каникул, это не покрывает вред от производства искусственных елок и праздничных упаковок.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Статья основывается на личных наблюдениях автора».

Втирание майонеза

«Акт использования пищевой приправы майонеза в качестве местного обезболивающего средства. Как правило, совершается в домашних условиях холостым мужчиной или же совместно со спутником жизни».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Патентный бред: текст, который хоть и кажется осмысленным на первый взгляд, на самом деле бессмыслен или же настолько безнадежно запутан, что ни один нормальный человек никогда не сможет в нем разобраться».

Движение за медленный секс

«Возникшее в начале 2009 года движение наследует многовековую традицию из многих культур и вероисповеданий, включая тантру, йогу, буддизм, даоизм. Интегрирует восточную медицину с западной, восходящей к Гиппократу, базируется на теориях оргазма, биологии, социобиологии, биологической психиатрии и теории эволюции. Подобно Движению за медленную еду, стремится освободить фундаментальную биологическую деятельность от условностей современной цивилизации, дабы обнажить их необузданную биологическую сущность».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Материал о не представляющем интереса явлении».

Двойники Ельцина

«Теория, согласно которой примерно с середины или конца 1996 года обязанности первого президента России Б.Н. Ельцина исполнял не он сам, а похожий на него двойник или двойники. При этом обычно предполагается, что Ельцин умер не 23 апреля 2007 года, как это было официально объявлено, а осенью 1996 года во время операции на сердце, либо 26 июня 1996 года после пятого инфаркта. В доказательство этих утверждений приводятся ссылки на официальный фотопортрет Ельцина, где он изображен с пальцами на руке. Утверждается, что после этого прокола двойнику Ельцина пальцы были ампутированы».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Незначимая маргинальная теория».

Джон Лиар

Американский летчик-испытатель, в конце 1980-х увлекшийся теориями о летающих тарелках и сокрытии правительством информации о них от населения. Винит власти в том, что они скрывают существование высшей цивилизации на Венере. Уверен, что у властей есть серьезные причины держать в секрете информацию о пришельцах, которые он сам, впрочем, также отказывается назвать. Женат, четверо детей, увлекается садоводством.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Сведения о не представляющей интереса персоне».

Мужские пельмени

«Разновидность пельменей, созданных из теста квадратного размера. Обязательно маленького размера».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Удалено как чушь и нонсенс».

Парадокс интернета

«Вероятность существования нужной информации в интернете возрастает, а возможность ее найти уменьшается».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Оригинальное исследование. Мысль интересная, но неоднозначная».

Падение Джорджа Буша-Младшего с горного велосипеда

Подробности несчастного случая, произошедшего с президентом США 22 мая 2004 года.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Википедия — не беспорядочная свалка информации. Падение Ельцина с моста имело общественный резонанс, а это — обычный бытовой случай, не имевший никаких глобальных последствий для личной судьбы Буша, Америки и всего мирового сообщества».

Проблема 30828 года

«Ожидаемые сбои в программном обеспечении в 30828 году, вызванные невозможностью компонента Systemtime Windows API просчитывать дату дальше 30827 года по причине 16-битного поля для хранения номера года и допустимых значениях номера года только в диапазоне 1601 — 30827».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Удалено за очевидной неактуальностью плюс оригинальное исследование и не очень смешная шутка».

Путин Спиридон Иванович

Дед бывшего президента РФ Владимира Путина, повар Ленина и Сталина.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Не показана значимость персоны».

Сатана-Клаус

Теория о том, что Santa — это, на самом деле, анаграмма слова Satan, а значит, Санта-Клаус и Сатана — это одно и то же лицо. «Несколько фактов об Иисусе и Сатане: они оба всеведающие, оба вездесущие. У обоих — белая борода».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Полный бред».

Сборная Ичкерии по футболу

Команда не имеет международного признания и управляется основанной в 2005 году Чеченской федерацией футбола, штаб-квартира которой расположена в Ницце. Занимает 14-е место в рейтинге NF-Board, проводящей матчи неофициальных команд. Последний матч с участием сборной состоялся во Франции в 2006 году: Ичкерия проиграла сборной Монако со счетом 1:13.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Сомнительная статья — нет АИ (авторитетных источников. — Esquire), общественного резонанса, а скорее всего, и значимости».

Синдром мертвого глаза

«Явление, наблюдаемое в анимационно-игровых фильмах, использующих оцифровку движений актеров. Является следствием отсутствия записи движений глаз при оцифровке, в результате чего глаза героев оказываются почти не подвижными, а зрачки расширенными. Классические проявления синдрома можно наблюдать в фильме «Полярный экспресс».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Википедия не публикует оригинальные исследования».

Синдром постэкуляционной вины

«Недостаточно хорошо описанная в литературе, но распространенная форма сексуальной дисфункции мужчин, которая наблюдается в течение примерно пяти минут после оргазма. Выражается как острая потеря привлекательности партнера или субъекта фантазий. Сопутствующим симптомом может быть ощущение отвращения к себе. Вероятно, лежит в основе латинского выражения post coitum omne triste est, считающегося переводом из Аристотеля. Менее известное продолжение этого выражения — praeter mulierem gallumque: «за исключением женщины и петуха».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Википедия не публикует оригинальные исследования».

Синдром непризнанного гения

Психическое расстройство, в мягкой форме которого, по мнению автора, находятся 80% всех людей от 17 до 27 лет. Симптомы: «ощущение, что тебя не понимают, эмоциональная нестабильность, частые смены настроения, депрессии, периодическое нежелание видеть кого бы то ни было, постоянное волнение, что что-то не получится, чрезмерный онанизм, страсть к алкоголю или наркотикам, графомания, геймерство, отвлеченные от жизненных реалий планы на будущее».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Оригинальное исследование. Явление, как минимум, известное, но зачем его рассматривать вне статьи «Мания величия»?"

Сленг участников интеллектуальных игр

«Валенок» — очень простой вопрос, для взятия которого главное — не начинать искать подвох. «Гроб» — очень тяжелый вопрос. Обычно используется для обозначения вопроса, ответ на который не нашла ни одна из присутствующих в зале команд. «Фанера» — вопрос, на который не ответила ни одна команда».

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Нет источников по теме статьи. Не содержит описания явления как такового, истории, общей характеристики».

Список вшей и пухоедов Латвии

Перечисление латинских названий 46 видов пухоедов и 17 видов вшей, которые встречаются на территории Латвии.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Категоризация животных по странам, так же, как и растений, лишена всякого биологического смысла».

Список знаменитостей, которые боятся летать

Упоминает американского писателя Айзека Азимова, голландского футболиста Денниса Бергкампа и корейского вождя Ким Чен Ира.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Мелкие подробности плюс измышления автора плюс нет ссылок на источники».

Список кардиналов старше 80 лет на конклаве 2005 года

Список из кардиналов Римско-католической церкви, которым на момент смерти папы римского Иоанна Павла II исполнилось больше 80 лет и которые, таким образом, не имели права участвовать в очередном конклаве, чтобы избрать нового папу.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Не имеет энциклопедической значимости. Учитывая, что папой может стать любой неженатый католик, существование списка лиц, которые уж точно не могли занять это место, утрачивает всякий смысл».

Список курильщиков

Напоминает, что заядлые курильщики Уолт Дисней, Джордж Харрисон умерли от рака легких, в то время как лицо Philip Morris, американская модель Люсиль Балл — от аневризмы аорты, в которой тоже, скорее всего, виноваты сигареты.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Бесполезный список».

Список литературных героев с девятью пальцами

Друг отца Гарри Поттера Питер Петтигрю отрезал себе палец, чтобы симулировать свою смерть. То же самое с той же целью сделала героиня американской черной комедии 1979 года «Зима — сезон убийств». В «Молитве об Оуене Мини» Джона Ирвинга лирический герой просит своего лучшего друга отрезать ему палец, чтобы его не отправили воевать во Вьетнам.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Бесполезный список».

Список людей, умерших в ванной

Начинается библейским царем Эглоном, греческим героем Агамемноном и римским императором Элагабалюсом, а заканчивается Джимом Моррисоном и Элвисом Пресли.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Глупый, а возможно, и оскорбительный список».

Список порнозвезд, у которых есть дети

Список, из которого следует слабая преемственность профессии: из всех фигурантов только у Анджелы Д’Анджело дочь — порнозвезда.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Биографические сведения о ничем не примечательных людях».

Список рок-групп, название которых начинается со слова «лимон»

Список упоминает английский электронный дуэт Lemon Jelly, отшумевшие в начале 1990-х The Lemonheads, а также группу из одного человека Lemon Demon, о которой вообще ничего не известно.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Википедия не публикует оригинальные исследования».

Теория голограммы

Утверждает, что в нью-йоркские башни-близнецы в 2001 году врезались не пассажирские самолеты, а управляемые ракеты, замаскированные под авиалайнеры с помощью хитроумных голограмм.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Конспирологический хлам».

Хлорофилия

Эротическое влечение к деревьям. Согласно статье, выгодно отличается от многих других патологических влечений тем, что оно не запрещено ни в одной стране мира.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Оригинальное исследование».

Четвертый и пятый законы робототехники

4. «Робот должен при всех обстоятельствах легитимизировать себя как робот» (введен в 1974 году болгарским писателем Любеном Диловым в романе «Путь Икара»). 5. «Робот должен знать, что он робот» (введен в 1983 году болгарским писателем Николой Кесаровски в новелле «Пятый закон робототехники», где андроид совершает убийство, но не сознается, потому что не знает, что он — робот).

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ: «Объединение двух фантастических концепций разных авторов выглядит как оригинальное исследование».

Список усачей в произведениях искусства

Немалую часть списка занимают герои бельгийских комиксов. Также упоминаются «Смеющийся кавалер» Франца Халса и автопортреты Фриды Кало.