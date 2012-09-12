Cахира

18 лет, не замужем, студентка

ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СУПРУГА:

1. Он должен очень сильно любить меня. 2. Он должен уметь себя вести. 3. Он должен быть уверен в себе.



ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Мне ничего не снится.



СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

У меня нет никаких талантов. Я хочу стать врачом.

Вафаа

19 лет, не замужем, студентка

ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ С КАКИМ-ТО ИСТОРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЖЕМ, ТО ЭТО БЫЛ БЫ…

Пророк Мухаммед, потому что я хочу спросить его, как можно изменить свой народ, чтобы он стал таким, каким был до этого современного мира со всеми его несчастьями.

ЕСЛИ БЫ НАДО БЫЛО ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЖИВОТНОЕ, ТО ЭТО БЫЛА БЫ…

Птица, чтобы я могла свободно отправиться куда бы я ни захотела.

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

Умение плавать.

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Я не запоминаю свои сны.

О НИКАБЕ:

Я ношу его, потому что у меня не было выбора. Единственное, что мне нравится в никабе, это то, что девушка может смеяться когда хочет, когда ее лицо спрятано. Что мне не нравится, так это то, что он делает некоторых девушек более привлекательными, чем они того заслуживают.

ЛЮБИМЫЕ ЗАПАДНЫЕ ФИЛЬМЫ:

Романтические.

ЧТО НА ЗАПАДЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОБ ИСЛАМСКОМ МИРЕ И ЧЕГО ТАМ НЕ ПОНИМАЮТ:

Ислам — это религия, как и всякая другая, но разница в том, что ислам уважает всех людей и учит нас, как себя вести, и дает нам счастье в этой жизни и жизни последующей.

ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СУПРУГА:

1. У него должна быть цель в жизни. 2. Он должен давать мне свободу. 3. Он должен очень сильно меня любить.

Айша

21 год, не замужем, студентка (изучает информатику)

ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ВСТРЕТИТЬСЯ С КАКИМ-ТО ИСТОРИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЖЕМ, ТО ЭТО БЫЛА БЫ…

Принцесса Диана.

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

Пение. Я пою, только когда я одна.

О НИКАБЕ:

Мне нравится, что никто не знает, что я ношу под ним. Иногда я надеваю что-то очень обтягивающее или очень яркое.

КАРЬЕРА:

Я хочу заниматься компьютерным дизайном, когда закончу учиться.

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ:

Кат — все мужчины его жуют, и некоторые женщины тоже. Поэтому им приходится плеваться, и они сходят с ума. Это противоречит исламу.

Наэма

19 лет, не замужем, студентка

ТРИ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СУПРУГА:

1. Красота. 2. Прогрессивность. 3. Богатство, чтобы мы могли отсюда уехать.

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Мне снится, что меня застрелили на демонстрации протеста на главной площади.

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

Я умею танцевать хип-хоп.

КАРЬЕРА:

Я хотела бы стать дипломатом, представляющим Йемен где-то в Европе или в Америке.

Сафаа

21 год, не замужем, журналистка

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ:

Мужчины, харкающие на тротуар.

ЛЮБИМАЯ ЦИТАТА ИЗ КОРАНА:

«Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся».

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Меня преследует змея. Я в своей маленькой заброшенной деревушке. Я одна в доме. Иногда змея вползает через дверь, иногда она вдруг оказывается посреди комнаты. Когда я ее вижу, я хочу подпрыгнуть, но не могу. Я оцепенела. Никто не приходит на помощь. Я просыпаюсь, все еще не в силах пошевелиться или закричать.

О НИКАБЕ:

Я сама решила носить никаб, в моей семье меня отговаривали. Я единственная из сестер, кто его носит. Никто меня не заставлял. Хочу быть, как мои двоюродные сестры. Их братья велели им носить никаб. Их заставили, а меня — нет. Я чувствую себя более свободной, когда ношу его.

ЧТО НА ЗАПАДЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОБ ИСЛАМСКОМ МИРЕ И ЧЕГО ТАМ ПОКА НЕ ПОНИМАЮТ:

На первый взгляд, может показаться, что Йемен — закрытая и отсталая страна, но это не так. У нас больше свободы, чем вы думаете. У нас даже есть такие свободы, которых нет у вас в Европе. Например, можно стать невидимой, если носишь никаб. И можно что-то делать, оставаясь невидимкой, как привидение.

Эльхам

20 лет, замужем, студентка (изучает английский язык)

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

Я пишу стихи.

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Мне снится, что я не отсюда. Что я живу в Европе. Я знаю это только по фотографиям, но это то, что я вижу. Я учительница в Европе, может быть, во Франции или в Германии, и у учеников желтые волосы. Я учу их исламу.

ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА МУЖЧИНЫ:

1. Религиозность. 2. Богатство. 3. Красота.

О НИКАБЕ:

Все женщины в моей семье должны его носить. Это не выбор, это решение общества и религиозная обязанность.

ЕСЛИ БЫ НАДО БЫЛО ПРЕВРАТИТЬСЯ В ЖИВОТНОЕ, ТО ЭТО БЫЛА БЫ…

Какая-нибудь рыба, может быть, очень большая, но в то же время очень быстрая. Потому что в море много мест, в которых можно спрятаться, оно больше, чем суша. Я бываю на океане со своей семьей, но мне приходится плавать в одежде.

СВОБОДЫ, КОТОРЫХ НЕ ХВАТАЕТ:

Мне хотелось бы жить в Европе или в Америке, но этого никогда не случится.

Азхар

21 год, не замужем, журналистка

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ:

Любой царапающий звук.

СКРЫТЫЙ ТАЛАНТ:

Рисование и шитье.

ЛЮБИМЫЙ ЗАПАДНЫЙ ФИЛЬМ, СЕРИАЛ И АКТЕРЫ:

Фильмы о Гарри Поттере, сериал Lost, Стивен Сигал.

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СОН:

Я падаю с большой высоты. Иногда на меня смотрят люди, но они не делают ничего, чтобы мне помочь. Во сне у меня нет голоса. И на мне нет никаба.

О НИКАБЕ:

Я начала носить его в средней школе, так мне велел отец. В обществе, в котором я живу, все носят никаб, и я должна быть как все. Мне это нравится, потому что так я больше защищена. Но когда я задумываюсь об этом, мне кажется, что к женщинам, которые его не носят, меньше пристают. А вообще, я не верю мужчинам, потому что, как я часто замечала, они предают женщин. Поэтому, может быть, я не выйду замуж.

ТРИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО СУПРУГА:

1. Уважение ко мне. 2. Он дожен быть понимающим, а не узколобым. 3. Он должен быть образованным и культурным человеком.