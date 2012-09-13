Ли Фридлендер, родился в 1934 г.

Ли Фридлендер стал известен благодаря фотографиям джазовых музыкантов в Новом Орлеане и богемных вечеринок в Нью-Йорке. Его работы, которые теперь бы назвали светской хроникой, выставлялись в крупнейших музеях. Когда Фридлендера попросили дать определение собственному стилю, он ответил, что «описывает социальный ландшафт Америки».

Юрие Нагасима, родилась в 1973 г.

Юрие Нагасима (на снимке она сидит слева от своей мамы) выпустила книгу очень откровенных автопортретов, после чего была вынуждена переехать из Японии в США. «У меня нет зацикленности, свойственной японским фотографам-мужчинам, которые бесконечно снимают девочек-подростков с их трусиками. У них фотографии о сексуальном аппетите, а мои автопортреты — о заблуждениях».

Йинка Шонибэр, родился в 1962 г.

Английский художник, фотограф и скульптор нигерийского происхождения Йинка Шонибэр снимает себя в европейских костюмах разных эпох, причем выбирает только те наряды, в которых никогда не ходили люди с его цветом кожи. Например, на этом автопортрете мистер Шонибэр запечатлел себя в классическом смокинге и при бабочке.

Чак Клоуз, родился в 1940 г.

На создание этого автопортрета (он напечатан в масштабе 1:12) у Клоуза ушло 4 месяца. Сначала он расчертил собственную фотографию, а потом, квадрат за квадратом, перенес изображение на холст размером 2,75 на 2,15 метра с помощью акриловой краски и аэрографа. При этом он старательно сохранил детали: волосы на лбу и сигарета точно так же остались не в фокусе, как и на исходном снимке.

Синди Шерман, родилась в 1954 г.

Синди Шерман всегда снимала только саму себя (как и на четырех фотографиях вверху) в разных нарядах, воспроизводя клише из черно-белых фильмов своего детства. Только в самое последнее время она переключилась на порнографические картины с использованием медицинских манекенов, объясняя это желанием «прекратить использование себя и вообще людей на фотографиях».

Джиллиан Веринг, родилась в 1963 г.

Участница знаменитой группы 1990-х «Молодые британские художники» (YBA), Джиллиан Веринг много фотографирует, выбирая для своего творчества сюжеты, «выходящие за рамки привычного». На этом автопортрете она снялась в специально изготовленной силиконовой маске собственного отца (заметить это можно только у уголков глаз, где маска слегка отходит).

Александр Родченко (1891−1956)

Сын театрального бутафора, художник, декоратор, постановщик кинофильмов, один из лидеров русского авангарда, а также дизайнер мебели, одежды, рекламы и конфетных оберток. В 1924 году Родченко купил свой первый фотоаппарат, с помощью которого фотографировал пионеров, парады, стройки, Беломорско-Балтийский канал, поэта Владимира Маяковского и самого себя.

Уильям Клэкстон, (1927−2008)

Клэкстон стал фотографом благодаря любви к джазу: он снимал своих друзей-джазменов, сделал дизайн для сотен обложек их пластинок и дал несколько очень музыкальных определений фотографии (например, он требовал от коллег умения «слушать глазами»). Автопортретами Клэкстон не увлекался, но все-таки случайно сделал один, фотографируя Марлен Дитрих в ее грим-уборной.