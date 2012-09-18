На иллюстрациях — серия Vanitas Ричарда Купера, которую в ноябре можно будет увидеть в Московском музее современного искусства.

В данной рекламе, посвященной фирменному обеду Hungry Jack’s (австралийская сеть быстрого питания. — Esquire), фигурируют гигантские кролики, число которых увеличивается по мере того, как увеличивается количество людей, на которых рассчитан тот или иной обед. Совет бюро учел озабоченность заявителя злобным выражением морд указанных кроликов, однако в то время как кролики действительно выглядят несколько угрожающе, они по сути не представляют ни для кого угрозы. Девушка же, которая их обслуживает, возможно, и выглядит озадаченной, но ее нельзя назвать ни испуганной, ни испытывающей дискомфорт.

Совет учел озабоченность заявителя тем фактом, что в рекламе люди бьют себя по лбу, подавая тем самым плохой пример зрителям. Совет считает, что, когда данные актеры бьют себя по лбу, они совершают это действие неким образом, позволяющим зрителю осознать: они лишь расстроены тем, что какая-либо идея не пришла им в голову раньше. Также актеры сняты таким образом, что при просмотре становится ясно: ни один из них не испытывает боли.

Один мультипликационный персонаж M&M's делает куклу вуду и собирается воткнуть в эту куклу булавку, в то время как другой мультипликационный персонаж M&M's наблюдает за этим. Совет считает, что данная реклама не пропагандирует использование кукол вуду, равно как и использование острых предметов против людей.

Совет учел озабоченность заявителя тем, что в рекламном ролике фигурируют похожие на детей звездочки, которых затем убивают. В рекламе действительно присутствуют некие анимированные звездочки, которые вращаются вокруг мультипликационной пустыни, издавая бессвязные звуки. Однако Совет пришел к выводу, что данные звездочки не выглядят как дети и нарисованы они с целью изображения не детей, а звездочек.

Совет учел озабоченность заявителя тем фактом, что данный рекламный ролик изображает и оправдывает жестокое обращение с животными. В ролике фигурируют два крокодила, которые играют в теннис, используя в качестве ракеток свои хвосты, а в качестве мяча — сумчатую летягу, сделанную из сахара. Совет отмечает, что все животные изображены таким образом, что нетрудно заметить: от своих действий они получают удовольствие, а сахарная сумчатая летяга, перелетая через теннисный корт, издает возгласы одобрения.

В указанном рекламном ролике фигурируют мужчина и мальчик, которые ведут спор о том, кому достанется последний кусок пирога на блюде. Для того чтобы заполучить последнюю порцию наверняка, мужчина облизывает свои пальцы и проводит ими по последнему куску. И хотя большая часть общественности вполне могла бы счесть поведение мужчины неприемлемым, данный поступок нельзя однозначно отнести к поведению, противоречащему наиболее распространенным в обществе стандартам потребления пищи в домашних условиях.

В то время как реальные ситуации, связанные с захватом заложников, не должны являться темой для насмешек, данная реклама, в которой описывается процесс захвата заложников, очевидным образом не отражает реальных событий, поскольку двое из показанных в ней заложников являются мультипликационными шоколадками.

Совет пришел к выводу, что, несмотря на то что женщина в рекламном ролике наблюдает свою собаку, одетую в нижнее белье и находящуюся в постели с ее партнером, зрители на самом деле уже видели, как собака надевала это белье самостоятельно, и поэтому они понимают, что данную ситуацию спровоцировала именно собака. И хотя показанное на экране можно интерпретировать как сексуальную активность, можно сказать и по-другому: женщине просто надоело, что мужчина надевает на собаку ее нижнее белье.

Совет считает, что хотя Push Pop (леденец в специальной пластмассовой упаковке. — Esquire) имеет приблизительно тот же размер, что и мультипликационный персонаж, который его несет, при этом даже маленькие дети поймут, что это не реалистическое изображение данного продукта, и в реальности Push Pop намного меньше, чем обычные люди.

В данном рекламном ролике показана сцена, происходящая внутри холодильника, в ходе которой яйца специально скатываются с верхней полки, чтобы упасть на банку с Goulburn Valley Peaches (фруктовый джем. — Esquire). Закадровый голос в этот момент произносит: «Не всем нравится, что наши персики — идеальный завтрак». Совет считает, что данные яйца устраивают это нападение, чтобы продемонстрировать свою зависть. Также совет пришел к выводу, что эти образы не обязательно являются актом агрессии, причем яйца даже выглядят так, будто они забавляются.