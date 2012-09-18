8 СЕНТЯБРЯ

«Сантехник уже не помогает с огурцами».

17 СЕНТЯБРЯ

«Не могу не признать, что эти брюки — огро-о-о-о-омные… м-м-м-м-м-м-м-м… мешковатые».

«Когда это ты успел превратиться в жука? Странно».

18 ОКТЯБРЯ

«Да. Да. Унеси меня. Унеси меня далеко. А потом от***ись».

26 ОКТЯБРЯ

«Бл*! Бл*! Бл*! Бл*, бл*, бл*, бл*. Я не очень-то доволен. **ать! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой».

«Поберегись! Пастила!»

30 ОКТЯБРЯ

«Не пойми меня превратно, но ты хренов тормоз. Правда».

[поет]. «Пора приложить тебя лицом к стене-е-е-е».

31 ОКТЯБРЯ

«Карамель хренова. Она мне никогда не нравилась. Вот тебе, сука в сахаре».

4 НОЯБРЯ

«У меня есть барсук, пес, кот и мешок. Теперь, когда это все у меня, можешь от***аться. Это все мое».

8 НОЯБРЯ

«Ага, я не могу верить в бога, когда я сам так хорош!»

13 НОЯБРЯ

«Да-а-а, у меня заварной крем в штанах».

«Слышь ты, я тебя не знаю, но мне твоя рожа ой как не нравится. А ну сними… Вот, лучше, гораздо лучше».

«А ну отдай мои руки! Похититель конечностей!"

«У тебя такие пальцастые руки…»

16 НОЯБРЯ

«Две вещи хочу тебе сказать: пошел и на х**. Понял?"

«Ты со мной так не говори. Меня стошнит тебе на лицо. А ну ешь морковку!»

18 НОЯБРЯ

«Сколько же ложек… А тебе нельзя. Вали отсюда!»

19 НОЯБРЯ

«Какая у тебя здоровенная ванна. Я могу туда поссать, а ты и не заметишь».

30 НОЯБРЯ

«Это брат мой называет тебя сукой, а не я. Я так не говорил. Это БРАТ сказал».

7 ДЕКАБРЯ

«А ну, положил лобстера! Быстро положил!"

«Ох, мы же опоздаем на пого-балет, прекрати!"

«Будешь смотреть на солнце, пока твои глаза не высохнут, как изюм, и не выпадут у тебя из черепа».

13 ДЕКАБРЯ

«Конечно, та зомби меня любила. Она отдала мне сердце. М-м-м-хм-м-м. Руку и сердце».

17 ДЕКАБРЯ

«Я требую компенсации бутылок из-под колы».

«Не ешь желе! Не ешь желе! Я его сделал из лягушачьей мочи. У тебя все зубы будут зеленые… Как от мини-яблок».

18 ДЕКАБРЯ

«Знаешь, не то чтобы ты была каким-то там прекрасным цветком. А если бы и была, я был бы сорняком — рос бы рядом с тобой и задушил бы тебя на хрен!.. Целую, милая!»

21 ДЕКАБРЯ

«Круто. Мягкие игрушки на тарзанке».

23 ДЕКАБРЯ

«Ты что, нельзя здесь оставлять утку! Какая безответственность. Посади ее на качели, ей там будет гораздо веселее».

25 ДЕКАБРЯ

«Я не контролирую котят. Слишком много усов! Слишком много усов!»

26 ДЕКАБРЯ

«У меня чудовищное предчувствие насчет этого пирожного. Просто чудовищное».

29 ДЕКАБРЯ

«Это КУРИЦА, тебе ПОНРАВИТСЯ. Хренов фанат чечевицы и соевых бургеров».

«Сначала разберемся с вегетарианцами. Такой у меня план. У веганов нет шансов. «Я ем воздух, я такой здоровый… *бать!»

1 ЯНВАРЯ

«Пингвины-вампиры? Морские свинки-зомби? Нам конец… конец».

4 ЯНВАРЯ

«Я не потолстел. У тебя глаза толстые».

«Я лучше сдеру с себя кожу и окуну свою ноющую сырую плоть в ванну с уксусом, чем проведу с тобой хоть минуту. Но это мое личное мнение. Не принимай близко к сердцу».

«Чечевица — это зло. Кристально чистое зло. Уберите ее от меня».

«Ад я себе представляю как чечевичную запеканку».

«Да, кстати, несмотря на все твои ванны из розовой воды, пахнешь ты, как кусок говна».

«А теперь от**ись и дай мне искупаться в лучах собственной славы».