Изучив яркость фонарей и горящих окон в африканских деревнях, исследователи из Национального бюро экономических исследований (США) выяснили, что на качество жизни в большой степени влияют не политические институты, а география и племенная принадлежность. В частности, народности эве, живущие в менее благополучном Бенине, чувствуют себя лучше и жгут больше света, чем их соплеменники из более благополучного Того.

Spaceport America — первый космодром, предназначенный для частных орбитальных и суборбитальных полетов. В 2013 году с его трехкилометровой взлетной полосы стартует корабль Virgin Galactic, который увезет в космос первых 550 космических туристов.

Фото: © 2012 Mark Holm / The New York Times

КРОМЕ ТОГО, стало известно, что в океане на 92% меньше микробов, чем думали раньше, на Бродвее есть неизвестный науке вид муравьев, а 120 млн лет назад существовали двухголовые рептилии. Гепардоподобные роботы способны обогнать Усэйна Болта, а их коллеги, похожие на журавлей, — построить замок из песка. Тигры живут в местах, населенных человеком, но гуляют там по ночам. Испуганным людям кажется, что у них больше времени. Судьи из Вашингтона добреют после выборов, а их коллеги из других штатов дают психопатам меньшие сроки, если думают, что причиной нарушений психики стал удар по голове. Океанологи придумали способ взвесить океан. Пляжи Австралии пользуются большей популярностью в хорошую погоду. В геноме кистеперой рыбы латимерии нашли следы вируса, попавшего туда 400 млн лет назад. Люди, которые чувствуют себя виноватыми, становятся лучшими лидерами. Исследователи из Беркли выяснили, что самоуверенность часто воспринимается окружающими как признак компетентности, но на самом деле она служит свидетельством поиска социального статуса. Их коллеги из Торонто и Стэнфорда узнали, что не вызывающие доверия лица запоминаются лучше, даже если принадлежат кристально честным людям. Вороны способны запомнить, как выглядит Дик Чейни.

ПРИ ЭТОМ оказалось, что алкоголь из выпуклой тары выпивается в два раза быстрее, чем из прямых стаканов, красивые женщины склонны к конформности и эгоизму, а 7% пассажиров авиакомпаний не выключают телефоны в полете. Расширение зрачков в ответ на возбуждающие картинки лучше всего выдает сексуальную ориентацию. Американские биологи разработали негормональное противозачаточное средство для самцов мышей и создали флюоресцентную молекулу, светящуюся в присутствии возбудителя туберкулеза. Древние жители пустыни Атакама начали мумифицировать своих усопших после того, как выросла влажность и трупы стали разлагаться. Люди готовы страховать себя от ураганов, если недавно от них пострадали, но не особо задумываются, насколько ураганы вероятны в будущем. Способность к иноходи у лошадей вызывает единственный ген. Зоологи впервые описали фауну бабочек базы Гуантанамо и доказали, что кустарниковые сойки оплакивают своих мертвых, а у муравьев в пять раз больше обонятельных рецепторов, чем у других насекомых. Большинство клеток миноги не содержат полного комплекта ее ДНК. Анкетные данные честнее, если подпись стоит вверху листа. Динозавры не гнушались есть динозавров: палеонтологи впервые смогли заглянуть в брюхо одному из них. Гиббоны научились говорить смешным голосом при помощи шариков с гелием, семилетний шимпанзе изучает поведение приматов, а директор НИИ нормальной физиологии РАМН Сергей Судаков убил по меньшей мере 20 крыс, чтобы доказать, что зачатые на месте преступления детеныши получают телепатическую информацию от погибших зверьков. Марсоход Curiosity сделал автопортрет, при помощи лазера аннигилировал камень на Марсе и находится, по информации NASA, «в добром здравии».