КРОШКА МОИСЕЙ, 5 лет, морской котик, скончался 19 июля 2003 года в Бергенском аквариуме (Норвегия) от непроходимости, после того как проглотил 40 монет, брошенных в его вольер посетителями.

ТРИКС, помесь боксера и дворняги, был застрелен полицейскими в ходе антинаркотического рейда на День святого Валентина 2007 года. Он скончался в ветеринарной клинике 24 часа спустя.

ПТАХ, 31 год, какаду, питомец Кевина Батлера из Далласа, штат Техас, убитого в сочельник 2001 года Дэниэлом Торресом и его сводным братом Джонни Серной. Погиб, пытаясь защитить своего хозяина. Благодаря ранам, которые Птах нанес убийцам, полицейские смогли обнаружить на месте преступления их кровь и впоследствии опознать Дэниэла Торреса и Джонни Серну по результатам анализа ДНК.

МЭЙ-МЭЙ, 36 лет, старейший из известных науке панд, умер 12 июня 2005 года в Гуйлиньском городском зоопарке на юге Китая.

ХОРОМАСТУ, 29 лет, японская макака и звезда рекламной кампании Sony Walkman 1989 года, умер в начале января 2007 года в обезьяньем театре города Минами-Асомура, префектура Кумамото. Он покинул телевидение ради театра в 1990 году.

МАРДОС, слоненок, спасенный из колодца в июле 2005 года, был подвергнут эвтаназии 26 декабря 2006 года в заповеднике Куала-Ганда (Малайзия). Спустя год после спасения из колодца Мардос упал с автобуса, везшего его на школьное представление, и получил тяжелейшие травмы.

АРНОЛЬД ХРЯК, 6 лет, скончался в июне 2005 года, как полагают медики, от сердечной недостаточности. В 1999 году Бекки Мойер из Миннеаполиса получила свинью в подарок на день рождения. Спустя два года, в сентябре 2001-го, Арнольд спас Бекки от двух мужчин, которые пытались ее ограбить.

Ездовые собаки БРИЛЬЯНТ, 5 лет, выступавший за команду Yuka Honda, МЕЛЬВИЛЛЬ, 5 лет, выступавший за команду Brent Sass, и НАДЕЖДА, 6 лет, выступавшая за команду Kelly Griffin, скончались с 11 по 21 февраля 2007 года в ходе 1500-километровой гонки на кубок Юкона. Это первые жертвы гонки с 2002 года. Брильянт, по данным журналистов, захлебнулся в собственной рвоте во время остановки на отдых. Причины смерти двух других собак до конца не выяснены. Все три были старше, чем прочие участники гонки.

ХОСЕ, 4-месячный черноногий хорек, выросший в Шайеннском горном зоопарке, штат Колорадо, и выпущенный на волю в конце октября 2005 года, три дня спустя был убит койотом или барсуком. «Мы нашли только его радиопередатчик, весь изжеванный», — заявил биолог Брайан Холмс. По его словам, в среднем из десяти хорьков, выпущенных на волю в Колорадо, выживает один. Два хорька, которые покинули зоопарк вместе с Хосе, также погибли, однако подробности их смерти не сообщаются.

ДЖИННИ, 17 лет, помесь шнауцера и хаски, с 1990 года жившая у сварщика Филипа Гонсалеса в Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, скончалась 25 августа 2005 года. Именно Джинни на третий день знакомства с Гонсалесом привела его к первой из 800 кошек, которых он впоследствии спас. Ее настойчивость и твердость сделали из Гонсалеса профессионального спасателя кошек и помогли ему справиться с длительной депрессией. В 1995 году Гонсалес вместе с Леонор Флейшер выпустил бестселлер «Собака, которая спасает кошек», а в 1996-м — его продолжение «Благословение зверей». Сейчас 55-летний Гонсалес содержит около 320 кошек в 19 приютах, дома у него живет еще 17 кошек и две собаки.

КАДИРА, 36 лет, индийский слон, снявшийся в нескольких фильмах, и ГАСТОН, 12 лет, морской котик, были самыми знаменитыми животными, погибшими в результате разлива Влтавы, затопившей Пражский зоопарк в августе 2003 года. Директор зоопарка Петр Фейк распорядился подвергнуть эвтаназии Кадиру, а также бегемота, медведя и льва, которых невозможно было спасти от наводнения. Между тем Гастон, воспользовавшись высоким уровнем воды, сбежал и проплыл более 250 км, пока не был найден и отправлен в немецкий город Виттенберг, где находились около 1000 спасенных из зоопарка животных. Он скончался на обратном пути в Прагу.

ТОЛСТОЛАП, такса, друг председателя индийского «Синего креста» Чинни Кришны и директора C.P. Ramaswami Aiyar Foundation Нандитхи Кришны, умер 1 мая 2007 года. Известный своим умением вставать на задние лапы и хлопать передними наподобие пингвина, Толстолап был в рядах первых участников программы «Доктор Пес», которую проводит индийский «Синий крест».

РОУЗ ТОМБЕ, коза, жена Чарльза Томбе из города Джуба (Судан) скоропостижно скончалась в начале мая 2007 года после того, как съела целлофановый пакет. Изначально Роуз принадлежала человеку по имени Алифи, который в феврале 2006 года поймал ее за занятием сексом с Чарльзом Томбе. Совет старейшин постановил, что Томбе должен «жениться» на Роуз и выплатить Алифи калым в размере около $50.

АТАРИ, 46 лет, матриарх стаи из 13 слонов, проживающей в сафари-парке Рамат-Ган близ Тель-Авива, 3 апреля 2007 года была неожиданно атакована и убита Йосси, 33-летним самцом из той же стаи. «Что же случилось с Йосси, который прожил бок о бок с Атари всю свою жизнь и был с ней в неплохих отношениях? — недоумевает ветеринар парка Игаль Хоровитц. — Конечно, у них временами бывали ссоры, но никогда дело не доходило до такой драки».

УИ-УИ, годовалый гусь-сирота, спасенный Тоддом и Шерри Халсами из города Марисвилль, штат Калифорния, добрый друг их соседки Аманды Томас, восьми лет, был застрелен другим их соседом 21 апреля 2007 года после того, как сел на только что засеянное рисовое поле. Впрочем, по сообщению Роба Янга из Marysville Appeal-Democrat, поле не принадлежало стрелку, а его хозяин не санкционировал отстрел дичи на своих землях. Кроме того, супруги Халсы специально поставили в округе несколько знаков «Пожалуйста, не стреляйте в ручного гуся».

АНАСТАСИЯ, белая бенгальская тигрица, 18 месяцев от роду, была убита 6 мая 2007 года в зоопарке города Мобайл, штат Флорида, своим сокамерником Раджой, трех лет, который по своим габаритам вдвое превосходил ее. Анастасия была представлена своим соседям, тигриной паре Радже и Рани, всего за несколько недель до происшествия. В зоопарк она попала после смерти своего хозяина, который держал ее в качестве домашнего питомца.

ВЕТЕРОК, 9 месяцев, помесь теннесийской прогулочной лошади и аппалузы, скончался 29 февраля 2008 года, спустя 20 дней после того, как он был обнаружен с признаками серьезного истощения, обезвоживания и перегрева на конюшне Пэм Явенкоски близ городка Саут-Рэндж, штат Миннесота. Его нашла Тереза Фармер, которая держала Ветерка на постое в конюшне у Явенкоски. Ветеринар, который осмотрел спасенную лошадь, сказал, что ее шансы на выживание составляют 1%. Ветерок был отправлен на реабилитационную ферму Рейндэнс, принадлежащую Кэти Дэвис и Джеффу Таккеру. Блог, посвященный борьбе Ветерка за выживание, в первые две недели посетили 2,9 миллиона человек, а после смерти лошади — 40 тысяч человек.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРАВЛЬ №615, последний из 18 журавлей, которым удалось осенью 2006 года совершить перелет из Висконсина в Национальный заповедник Чассаховицка во Флориде, следуя за сверхлегким самолетом, уводившим их из неблагоприятного региона, был обнаружен мертвым 30 апреля 2007 года. В феврале того же года в месте зимовки журавлей были установлены громоотводы, которые должны были защитить их во время тропических штормов. Однако молния все же попала в стаю, убив 17 из 18 журавлей и оставив в живых лишь № 615.

РАЛЬФ, молодой самец китовой акулы, скончался 11 января 2007 года в аквариуме штата Джорджия. Как заявил исполнительный директор аквариума Джефф Сванаган, Ральф, который уже несколько месяцев подвергался насильственному кормлению, вероятнее всего умер от перитонита, после того, как трубка, по которой в его организм подавалась питательная смесь, пробила стенку желудка. Помимо аквариума в Джорджии тигровых акул держали в неволе лишь в одном месте — океанариуме на острове Окинава. Исследование японских ученых, в котором с 1980 по 1998 год участвовало 16 особей, показало, что этот вид акул в среднем может жить в неволе 502 дня.

НАКАЛЬ, 16 месяцев, один из трех тигрят, родившихся в Мельбурнском зоопарке в октябре 2006 года, был обнаружен утонувшим 13 марта 2008 года. Детеныши были первым пометом 13-летнего Рамалона и 6-летней Бинджаи, которые переехали в Мельбурн из Роттердама в 2004 году.

ДАФНА И БАСТЕР, самка узкорылого дельфина и самец уздечкового продельфина, скоропостижно скончались во флоридском Gulfarium (самый большой аквариум и дельфинарий на берегах Мексиканского залива. — Esquire), соответственно, 22 и 24 апреля 2007 года. Обоим дельфинарий спас жизнь — Дафну нашел отряд герлскаутов в 1999 году, Бастер выбросился на берег в конце 2005-го. Она развлекала посетителей, плавая с ними; он показывал им чудеса дрессуры.