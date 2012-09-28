Исследуя связь президента РФ с классом пресмыкающихся, редактор Esquire Михаил Казиник наткнулся на ошеломляющий факт, не имеющий, на первый взгляд, отношения к миру рептилий. За сутки до своей первой инаугурации в 2000 году Владимир Путин — тогда и.о. президента — отменил указ Бориса Ельцина о президентских регалиях. С этого дня специальный экземпляр конституции, на котором глава государства приносит присягу, утратил официальный статус символа президентской власти. И хотя сама конституция не регламентирует, на чем именно нужно приносить присягу, с символической, а не с юридической точки зрения получается, что клятвы Путина ничего не значили. Как в книге писателя Гиголашвили, где один из героев ради дозы героина клянется здоровьем матери, которой давно нет в живых.

Либеральной общественности это открытие дает простор для различных инсинуаций в адрес нынешнего президента. Одних поразит продуманность «плана Путина». Выходит, еще 12 лет назад он знал, что не будет «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Российской Федерации» (слова президентской клятвы). Другие удивятся своеобразной моральной щепетильности будущего национального лидера. Никто не помешал бы Путину нарушать конституцию, даже если бы он поклялся на символе власти. Понятие «верховенство закона» у правящего тандема вызывало усмешку, думаю, еще во времена учебы на юрфаке. Но вот клятва — это серьезно. Известно, что в уголовном мире «пробожившийся», то есть нарушивший клятву, теряет свой авторитет и может быть понижен в статусе. У Путина, который сформировался как политик в бандитском Петербурге 1990-х, наличие подобных страхов вполне естественно — неудивительно, что он заранее сделал все, чтобы не быть клятвопреступником. Лишив конституцию символического статуса, Путин, по сути, освободил себя перед высшими силами от каких-либо обязательств. Комбинация на уровне злодеев вроде бэтмановского Пингвина. Слишком безупречная, чтобы быть правдой.

Но вернемся к тому, с чего начали, — к пресмыкающимся. Существует популярная конспирологическая теория о том, что миром правят замаскированные под людей рептилии внеземного происхождения — рептоиды. Это не только политики, но и звезды шоу-бизнеса. Клип Lady Gaga «Born this way», где певица в чем-то чешуйчатом передвигается на четвереньках, рассматривают как зашифрованный рассказ о пришествии рептоидов: «Это не важно, любишь ты Бога или нет. / Просто подними свои лапки вверх. / Ведь ты рождена такой, дет ка». Родоначальник теории Дэвид Айк не относит Путина к рептоидам, но в интернете полно обратных утверждений. Помимо очевидных признаков: хладнокровия, свойственного в равной степени пресмыкающимся и чекистам, некоторых особенностей внешности и произнесения звуков, существует, например, исследование о походке Путина, опубликованное в 2005 году в солидном журнале The Atlantic Monthly. Его автор — Бренда Л. Коннорс, сотрудник отдела стратегических исследований Академии ВМС США в Ньюпорте, признанный эксперт в области анализа телодвижений. Изучив походку российского президента, Коннорс пришла к выводу: «В младенческом возрасте Путин, возможно, был не в состоянии ползать. Судя по всему, он лишен способности к «контралатеральным движениям» и перемещается скорее по принципу «от головы к хвосту», подобно рыбам или рептилиям».

Если на секунду допустить, что Путин — рептоид, возникает любопытный поворот в истории с инаугурационными клятвами. Дело в том, что специальный экземпляр конституции, на котором регулярно клянется Путин, переплетен в кожу варана. Возможно, клятва Путина — не насмешка Пингвина. Держа руку на коже ящерицы, он действительно клянется. Но клянется не нам, гражданам России, а рептилиям.