物联网 «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» (У-ЛЯНЬ-ВАН) Прямая калька английского Internet of Things (IoT). Термин обозначает новую технологическую среду, которая строится с помощью «облачных вычислений», радиочастотной идентификации и других сенсорных технологий как универсальная сеть отслеживаемых объектов. Например, холодильник может знать, что у него внутри, как долго оно там находится, и исходя из этих данных самостоятельно заказывать продукты. В Китае слово IoT оказалось у всех на устах в прошлом году, попав в список семи «стратегических новых отраслей», имеющих ключевое значение для экономического развития по программе двенадцатой пятилетки. Только одна эта статья расходов получит $785 млн госфинансирования. Китай может получить здесь значительное преимущество перед западными странами, где развитие IoT-технологий сдерживается опасениями, связанными со злоупотреблением информацией и вторжением в частную жизнь, — в условиях авторитарного правления такие проблемы попросту не возникают. 房奴 «КВАРТИРНЫЕ РАБЫ» (ФАН-НУ) Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Люди, порабощенные ипотекой. Термин занял свое место в словаре наряду с «авторабами» и «рабами кредитной карты». Благодаря резкому росту цен на квартиры в Пекине, Шанхае и других крупных городах покупка жилища, которая для китайских мужчин является необходимым условием для вступления в брак, за последнее десятилетие превратилась в крайне обременительное предприятие. В 2009 году власти уже запретили показ теледрамы «Улиточный домик» — в ней рассказывалось о трудностях, с которыми сталкивается женатая пара, желающая приобрести квартиру в мегаполисе. Проблема дороговизны недвижимости сегодня стала в КНР едва ли не главным предметом социального раздражения и недовольства. 給力 «ШИКАРНО» (ГЭЙ-ЛИ) Буквальное значение — «придавать силу», сленговое — «шикарно», «классно». Впервые слово было использовано в мультипликационной экранизации классического романа «Путешествие на Запад» и с тех пор быстро завоевало популярность. Всего лишь несколько месяцев спустя, в ноябре 2010 года, оно попало в заголовок официального печатного органа ЦК КПК — газеты «Жэньминь жибао». Это вызвало всплеск энтузиазма в интернет-сообществе, но последующая попытка ввести в оборот английский вариант (geilivable) столкнулась с запретом: наряду с остальными «чайнглиш"-словами оно пало жертвой кампании по очищению языка, провозглашенной Генеральной администрацией по надзору за прессой. 雷人 «ОБАЛДЕТЬ» (ЛЭЙ-ЧЖЭНЬ) Буквальное значение — «человек-гроза», сленговое — выражение шока или крайнего удивления, наподобие «вот это да», «обалдеть» или «ужас». В отличие от «гэй-ли», не было тепло принято на уровне официального языка. Так, в марте 2010 года «лэй-чжэнь» было напрямую запрещено употреблять в любых сообщениях о проходивших тогда двух собраниях: Всекитайском собрании народных представителей и Народном политическом консультативном совете. Директива не обязательно имела какой-то специальный смысл — ее можно было бы рассматривать наравне с запретом преподавателей употреблять в письменных работах разговорные выражения вроде «круто» или «прикольно». 宅男 «ОДЕРЖИМЫЙ ИНТЕРНЕТОМ» (ЧЖАЙ-НАНЬ) Перевод на китайский язык термина «отаку», которым в Японии обозначают человека, одержимого чем-то настолько, что он перестает даже выходить из дома. «Чжай-нань» — это геймеры, интернет-зависимые и все остальные, кто проводит колоссальное количество времени, уставившись в экран компьютера. Китайские власти и родители всерьез озабочены этим феноменом. Китай с его самым большим контингентом интернет-пользователей в мире в 2008 году стал первым государством, официально признавшим интернет-зависимость заболеванием. Сегодня терапевтические центры существуют по всей стране.

