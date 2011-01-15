Незаконный оборот наркотиков

15 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА 27-летний Сергей Майоров, сотрудник Второго отдела ФСКН по САО Москвы, скончался от передозировки героином в своей квартире. Рядом с телом был найден шприц. По данным СМИ, скончавшийся Майоров занимался оперативной разработкой торговцев наркотиками.

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1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА тела двух сотрудников УФСКН по ЗАО Москвы — Константина Хрусталева и Дмитрия Мазанова — обнаружили в служебном кабинете коллеги. По данным «Московского комсомольца», на их столе были найдены шприцы и дозы героина. Хрусталев, который приходился зятем экс-главе ельцинской службы безопасности Александру Коржакову, устроился в ФСКН всего за год до смерти.

9 МАЯ 2009 ГОДА 25-летний офицер подразделения по борьбе с наркотиками УВД Воронежа скончался от передозировки морфином в наркопритоне, который сам же несколько раз разгонял, но, как выяснилось, чаще приходил туда за наркотиками для личного использования. В День Победы он не находился при исполнении и решил нанести своим подопечным частный визит.

Уголовный розыск (похищение человека)

4 АВГУСТА 2010 ГОДА группа полицейских по приказу начальника отдела угрозыска ОВД «Тропарево-Никулино» города Москвы похитила бизнесмена. Его отвезли в Подмосковье, где удерживали больше двух недель. Оперативникам вскоре удалось установить его местонахождение — 19 августа он был освобожден, а глава угрозыска и его сообщники задержаны.

24 ИЮНЯ 2010 ГОДА 51-летний замначальника отдела угрозыска УВД по Ногинскому району и директор агентства недвижимости похитили жителя Ногинска с целью завладения его квартирой. 12 суток его избивали, требуя подписать документы. При этом полицейский пытался пустить коллег по ложному следу. Его рвение показалось подозрительным, и в ходе внутренней проверки его задержали.

24 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА в подмосковном Троицке сотрудники московского угрозыска Сергей Сорокин, Максим Чижов и Станислав Болдышев похитили белорусского предпринимателя и его сына прямо из Макдоналдса. За их освобождение у родственников похищенных требовали 2 млн рублей. Передача выкупа должна была состояться около магазина «Мега-Теплый стан». Операция проходила под контролем подмосковных милиционеров. При передаче денег сотрудников угрозыска задержали.

Дорожно-транспортные происшествия

18 ИЮНЯ 2012 ГОДА около 15:00 на перекрестке улиц Свободы и Плеханова в Челябинске инспектор ГИБДД Сергей Бурдейный сбил 67-летнего профессора Уральского госуниверситета физкультуры Валерия Кожевникова. Преподаватель переходил дорогу на зеленый свет и не успел отбежать при виде автомобиля. По данным пресс-службы ГИБДД, в момент аварии Бурдейный был пьян.

17 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА старший лейтенант ГИБДД Алексеевского района Волгоградской области Денис П., будучи пьяным, сбил шедшего вдоль дороги 35-летнего мужчину. От удара тот скончался на месте. Бросив автомобиль, Денис П. потащил погибшего за собой около 100 метров, а затем оставил его и сбежал, но коллеги задержали его по горячим следам. Как выяснилось, в тот вечер полицейский выпивал в компании друзей, у одного из которых без спросу взял «жигули».

10 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА 24-летний инспектор московского ГИБДД Павел К. ехал по Проектируемому проезду, когда дорогу в неположенном месте попыталась перебежать девушка. Сотрудник полиции был пьян и затормозить не успел. Девушка скончалась на месте, а в отношении инспектора было возбуждено уголовное дело. По мнению коллег подозреваемого, его вины в произошедшем не было.

Преступления в сфере информационных технологий

7 ИЮНЯ 2011 ГОДА начальник отдела по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной сфере управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД Фарит Темиргалиев и его заместитель Михаил Куликов были задержаны в рамках нашумевшего «игорного дела» — о крышевании подмосковными силовиками сети подпольных казино Ивана Назарова. По данным следствия, Темиргалиев и Куликов в группировке отвечали за устранение конкурентов Назарова, собирая на них оперативную информацию, которую потом передавали сообщникам из подмосковной прокуратуры. Там заводили на предпринимателей уголовные дела, а их подпольные казино переходили под контроль Назарова.

ВЕСНОЙ 2012 ГОДА в УСБ МВД обратился директор компании «Консалт», который незадолго до этого был приговорен к двум ГОДАм условно за финансовые махинации. По его словам, после судебного заседания к нему подошел сотрудник 38-го отдела управления «К» МВД майор Андрей Юров, заявивший, что у него есть компромат на бизнесмена и его супругу. За его уничтожение полицейский потребовал $1,5 млн. Дальнейшие переговоры с Юровым предприниматель вел уже под контролем оперативников. При передаче очередного транша взятки полицейского задержали.

ВЕСНОЙ 2009 ГОДА начальник отделения 38-го отдела управления «К», майор милиции Владислав Филиппов вместе с учредителем группы компаний «Нео» Антоном Чайкой вымогали $200 тыс. у руководства кредитной организации «АРБ-Инкасс». По данным следствия, в 2009 году милиционер организовал незаконный обыск в компании, в ходе которого изъял всю компьютерную технику и документацию. Спустя несколько дней с бизнесменами связался неизвестный, который представился адвокатом и заявил, что поможет вернуть компьютеры за $1 млн единовременно, а впоследствии — $50 тыс. ежемесячно. Руководители «АРБ-Инкасс» согласились на взятку, однако при ее передаче Чайка был задержан. У охранников коммерсанта нашли спецтехнику, глушившую все сигналы в радиусе нескольких километров. Как оказалось, ее Чайке предоставил Филиппов. Этот сотрудник МВД ранее участвовал в расследовании дела против совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина.

Экономические преступления (мошенничество)

В ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА сотрудник ОБЭП ОВД по Динскому району Краснодарского края участвовал в проверке кафе. Предъявив владельцу заведения акт с выявленными нарушениями, полицейский заявил, что нашел еще массу недочетов, достаточных, чтобы закрыть кафе, и предложил закрыть на них глаза за взятку в 200 тыс. рублей. Нарушений, о которых говорил оперативник, не было, поэтому против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

10 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА двое сотрудников ОБЭП при ГУВД Москвы были задержаны ФСБ по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, они требовали $100 тыс. у предпринимателя за прекращение финансовой проверки его предприятия. У потерпевшего нашлось только $18 тыс., которые он перевел на счета вымогателей, а затем обратился в ФСБ.

10 МАРТА 2010 ГОДА был задержан сотрудник ОБЭП ГУВД по Алтайскому краю. Полицейский требовал 100 тыс. рублей у директора ООО «М Комплекс +» за прекращение против него уголовного дела. Как оказалось, оперативник собирался получить и деньги, и поощрение за раскрытие экономического преступления — закрывать дело против бизнесмена он не планировал.