Незаконный оборот наркотиков
15 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА тела двух сотрудников УФСКН по ЗАО Москвы — Константина Хрусталева и Дмитрия Мазанова — обнаружили в служебном кабинете коллеги. По данным «Московского комсомольца», на их столе были найдены шприцы и дозы героина. Хрусталев, который приходился зятем экс-главе ельцинской службы безопасности Александру Коржакову, устроился в ФСКН всего за год до смерти.
9 МАЯ 2009 ГОДА
Уголовный розыск (похищение человека)
4 АВГУСТА 2010 ГОДА группа полицейских по приказу начальника отдела угрозыска ОВД «Тропарево-Никулино» города Москвы похитила бизнесмена. Его отвезли в Подмосковье, где удерживали больше двух недель. Оперативникам вскоре удалось установить его местонахождение — 19 августа он был освобожден, а глава угрозыска и его сообщники задержаны.
24 ИЮНЯ 2010 ГОДА
24 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА в подмосковном Троицке сотрудники московского угрозыска Сергей Сорокин, Максим Чижов и Станислав Болдышев похитили белорусского предпринимателя и его сына прямо из Макдоналдса. За их освобождение у родственников похищенных требовали 2 млн рублей. Передача выкупа должна была состояться около магазина «Мега-Теплый стан». Операция проходила под контролем подмосковных милиционеров. При передаче денег сотрудников угрозыска задержали.
Дорожно-транспортные происшествия
18 ИЮНЯ 2012 ГОДА около 15:00 на перекрестке улиц Свободы и Плеханова в Челябинске инспектор ГИБДД Сергей Бурдейный сбил
17 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА старший лейтенант ГИБДД Алексеевского района Волгоградской области Денис П., будучи пьяным, сбил шедшего вдоль дороги
10 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
Преступления в сфере информационных технологий
7 ИЮНЯ 2011 ГОДА начальник отдела по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной сфере управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД Фарит Темиргалиев и его заместитель Михаил Куликов были задержаны в рамках нашумевшего «игорного дела» — о крышевании подмосковными силовиками сети подпольных казино Ивана Назарова. По данным следствия, Темиргалиев и Куликов в группировке отвечали за устранение конкурентов Назарова, собирая на них оперативную информацию, которую потом передавали сообщникам из подмосковной прокуратуры. Там заводили на предпринимателей уголовные дела, а их подпольные казино переходили под контроль Назарова.
ВЕСНОЙ 2012 ГОДА в УСБ МВД обратился директор компании «Консалт», который незадолго до этого был приговорен к двум ГОДАм условно за финансовые махинации. По его словам, после судебного заседания к нему подошел сотрудник
ВЕСНОЙ 2009 ГОДА начальник отделения
Экономические преступления (мошенничество)
В ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА сотрудник ОБЭП ОВД по Динскому району Краснодарского края участвовал в проверке кафе. Предъявив владельцу заведения акт с выявленными нарушениями, полицейский заявил, что нашел еще массу недочетов, достаточных, чтобы закрыть кафе, и предложил закрыть на них глаза за взятку в 200 тыс. рублей. Нарушений, о которых говорил оперативник, не было, поэтому против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
10 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА двое сотрудников ОБЭП при ГУВД Москвы были задержаны ФСБ по подозрению в вымогательстве. По версии следствия, они требовали $100 тыс. у предпринимателя за прекращение финансовой проверки его предприятия. У потерпевшего нашлось только $18 тыс., которые он перевел на счета вымогателей, а затем обратился в ФСБ.
10 МАРТА 2010 ГОДА был задержан сотрудник ОБЭП ГУВД по Алтайскому краю. Полицейский требовал 100 тыс. рублей у директора ООО «М Комплекс +» за прекращение против него уголовного дела. Как оказалось, оперативник собирался получить и деньги, и поощрение за раскрытие экономического преступления — закрывать дело против бизнесмена он не планировал.