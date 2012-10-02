«Я теперь сильно грамотный» пишется слитно или раздельно?
Литературное ли слово «хер», и можно ли его произносить шестилетнему мальчику?
Значение и происхождение нового слова «бульонки»?
Только ли плотскими бывают искушения с точки зрения русского языка?
Можно ли сказать о женщине «градоначальник»?
Просклоняйте, пожалуйста, слово «позвонить».
Можно ли употребить прилагательное «крайний» в значении «последний» в сочетаниях типа «крайний тост», «крайний полет»?
Ворон — это кавалер вороны или другая птица? Если другая, то как зовут ее кавалера?
Где подлежащее в выражении «Смешную фразу надо лелеять»?
Этично ли употреблять слово «клиент» по отношению к пенсионерам в названии «кабинет по работе с клиентами»?
Я работаю в журнале «Цемент и его применение». Можно ли сказать «массовый процент», если имеется массовая доля в процентах?
Отправляем ребенка в школу. Обязательно нужно указать отчество. Отец — Франсуа.
Я сотрудник музея «Царское село». Хотим дать название выставке: «Гусар, питомец славы». Правильно ставить запятую или тире?
Увеличить или повысить должностные оклады?
Слушаю монолог Райкина… скажите, из какой страны Софокл?
Мне 80 лет, у меня вопросы к некоторым словам, произносимым на радио и телевидении: существует ли, например, слово «жрачка»?
Неначисление — есть такое слово в русском языке? (ответ службы русского языка Института лингвистических исследований РАН: «К сожалению, есть»).
Отрясти или отряхнуть прах с ног?
И.И. Иванов или Иванов И.И.
Делать добро: добро — в кавычках?
Выделяется ли запятыми: «Из пня, своего родителя…»?
Нужен ли вопросительный знак в объявлении: «Как устроить подиум в санузле»?
Горы валил или валял?
Правильно ли сказать «кое-кто из поросят»?
Как обосабливается «…а эту, как ее, с таким противным греческим именем…»?
Нужны ли кавычки в слове «в натуре» в названии мемуаров натурщика «Моя жизнь в натуре»?
Как правильно писать «жезл»?
Змей Горыныч. Какое из слов — имя собственное?
Детеныш носорога — носорожик?
Бранное ли слово «мудак»?
Сотрудники обвинили меня в создании пассионарной системы. Что они имели ввиду?
Пейджер — пищит или звонит?
В школьном упражнении «Не было коня» — какой вопрос можно задать?
Правильно ли сказать «классическая доярка»?
Доктор сказал, у меня «брутальное заболевание». Что значит слово «брутальный»?
Корректно ли выразился преподаватель русского языка, сказав про студентов, которые молчали на экзамене: «лыка не вязали»?
Как правильно, 33 несчастья или 22 несчастья?
Помогите подобрать синоним к слову «остолоп»?
Можно ли сказать «набил оскомину в сознании»?
Сбивать сливки венчиком или веничком?
Как пишется анти-Пушкин?
Нужны ли здесь знаки препинания: «Раскрыто ограбление сына Ястржембского»?
Правильно ли сказать: «Два века успешной деятельности на рынке синематографических премий»?
Проверьте лексическую сочетаемость: «Мир шарма», «Парикмахерская красоты».
Правильно ли сказать «лежащий полицейский»?
Нужен ли дефис: «Каратику — 25 лет»?
«Я припаду к подножью ног» — могу я так написать в стихотворении?
«Умыкание невесты» — норма?
Есть ли слово «авантаж»? Кроссворд без него не решается.