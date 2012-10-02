«Я теперь сильно грамотный» пишется слитно или раздельно?

Литературное ли слово «хер», и можно ли его произносить шестилетнему мальчику?

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Значение и происхождение нового слова «бульонки»?

Только ли плотскими бывают искушения с точки зрения русского языка?

Можно ли сказать о женщине «градоначальник»?

Просклоняйте, пожалуйста, слово «позвонить».

Можно ли употребить прилагательное «крайний» в значении «последний» в сочетаниях типа «крайний тост», «крайний полет»?

Ворон — это кавалер вороны или другая птица? Если другая, то как зовут ее кавалера?

Где подлежащее в выражении «Смешную фразу надо лелеять»?

Этично ли употреблять слово «клиент» по отношению к пенсионерам в названии «кабинет по работе с клиентами»?

Я работаю в журнале «Цемент и его применение». Можно ли сказать «массовый процент», если имеется массовая доля в процентах?

Отправляем ребенка в школу. Обязательно нужно указать отчество. Отец — Франсуа.

Я сотрудник музея «Царское село». Хотим дать название выставке: «Гусар, питомец славы». Правильно ставить запятую или тире?

Увеличить или повысить должностные оклады?

Слушаю монолог Райкина… скажите, из какой страны Софокл?

Мне 80 лет, у меня вопросы к некоторым словам, произносимым на радио и телевидении: существует ли, например, слово «жрачка»?

Неначисление — есть такое слово в русском языке? (ответ службы русского языка Института лингвистических исследований РАН: «К сожалению, есть»).

Отрясти или отряхнуть прах с ног?

И.И. Иванов или Иванов И.И.

Делать добро: добро — в кавычках?

Выделяется ли запятыми: «Из пня, своего родителя…»?

Нужен ли вопросительный знак в объявлении: «Как устроить подиум в санузле»?

Горы валил или валял?

Правильно ли сказать «кое-кто из поросят»?

Как обосабливается «…а эту, как ее, с таким противным греческим именем…»?

Нужны ли кавычки в слове «в натуре» в названии мемуаров натурщика «Моя жизнь в натуре»?

Как правильно писать «жезл»?

Змей Горыныч. Какое из слов — имя собственное?

Детеныш носорога — носорожик?

Бранное ли слово «мудак»?

Сотрудники обвинили меня в создании пассионарной системы. Что они имели ввиду?

Пейджер — пищит или звонит?

В школьном упражнении «Не было коня» — какой вопрос можно задать?

Правильно ли сказать «классическая доярка»?

Доктор сказал, у меня «брутальное заболевание». Что значит слово «брутальный»?

Корректно ли выразился преподаватель русского языка, сказав про студентов, которые молчали на экзамене: «лыка не вязали»?

Как правильно, 33 несчастья или 22 несчастья?

Помогите подобрать синоним к слову «остолоп»?

Можно ли сказать «набил оскомину в сознании»?

Сбивать сливки венчиком или веничком?

Как пишется анти-Пушкин?

Нужны ли здесь знаки препинания: «Раскрыто ограбление сына Ястржембского»?

Правильно ли сказать: «Два века успешной деятельности на рынке синематографических премий»?

Проверьте лексическую сочетаемость: «Мир шарма», «Парикмахерская красоты».

Правильно ли сказать «лежащий полицейский»?

Нужен ли дефис: «Каратику — 25 лет»?

«Я припаду к подножью ног» — могу я так написать в стихотворении?

«Умыкание невесты» — норма?

Есть ли слово «авантаж»? Кроссворд без него не решается.