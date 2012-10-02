Плетка

Плетка с бритвенными лезвиями была найдена при обыске в камере заключенного наркомана после того, как он, угрожая ножом, попытался заставить сотрудницу тюрьмы выдать ему большую дозу метадона. Тюрьма «Санта Фу», Гамбург, 1996.

Двуствольный пистолет

Пистолет вместе с самодельными патронами был обнаружен в камере, где содержались два заключенных. Оружие было изготовлено в тюремной слесарной мастерской. Оно было заряжено кусочками стали и спичечными головками. Целле, 15 ноября 1984.

Радиоприемник

Заключенный тайно собрал радиоприемник и спрятал его внутри тома энциклопедии. Возможно, приемник был сделан по заказу другого заключенного, не обладавшего столь глубокими познаниями в электронике. Людвигсбург, 1970-е.

Веревка

Импровизация на тему веревки в классическом стиле, сделанной из полотенец и простыней, длина 16 метров. 2 мая 1998 года двое заключенных использовали ее при неудачной попытке побега с шестого этажа тюрьмы. Один заключенный сорвался и упал вниз, второму удалось выбраться на крышу главных ворот, где его засекла камера наблюдения. Тюрьма «Санта Фу», Гамбург, 1998.

Пила

Заключенный соединил деревянную ручку от швабры с лезвием пилы, чтобы ее было удобнее держать. Приспособление было обнаружено в камере и конфисковано до того, как им воспользовались. Тюрьма «Санта Фу», Гамбург.

Трубка для курения гашиша

Трубка сделана из пустого тюбика из-под хрена. Приспособления для курения наркотиков — наиболее распространенный вид конфискуемых предметов в тюрьмах. Тюрьма «Санта Фу», Гамбург.

Кастет

Кастет с замотанной ручкой сделан из напильника, украденного из тюремной мастерской. Вольфенбюттель, 1993.

Кипятильник

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Нагревательным элементом служат бритвенные лезвия. Заключенные используют такие кипятильники для приготовления запрещенных в тюрьмах алкогольных напитков. В типичный набор самогонщика входят пластиковый таз с забродившей смесью размягченных фруктов или соком, нагревающаяся металлическая спираль или то, что может за нее сойти, резиновый шланг и пластиковый сосуд для готовой выпивки. Тюрьма «Санта Фу», Гамбург.

Грелка-гриль-тостер

Заключенный собрал этот многофункциональный аппарат из проволоки, сломанных деталей батарей и фольги. Людвигсбург, 1980-е.