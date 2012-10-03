Полузащитник Патрик Корома разминается на главном стадионе Сьерра-Леоне во Фритауне. «Я плохо помню день, когда потерял ногу, — говорит он. — Помню только, что было воскресенье, начало июля. Я искал еду, когда меня заметили повстанцы. Они смеялись надо мной. Ногу мне отрубили с помощью мачете, положив на камень.

«Они очень сильные, — говорит американская медсестра Ди Мэчау. — У них каменные плечи и очень развиты легкие, сердце. Когда они играют — это как музыка. Но дело не только в этом. Они смогли побороть себя, и теперь стали примером даже для здоровых людей».

Капитан Максвелл Форнах (справа): «Я даже не знаю, кто меня подстрелил — солдат или повстанец. Очнулся я в госпитале Красного Креста через много часов. Теперь вот играю, подрабатываю парикмахером и молюсь, чтобы когда-нибудь выступить на Параолимпийских играх».

Защитник команды Обаи Сесей (третий слева) тренирует юношескую команду в лагере заложников Контоло. Он потерял ногу, когда пытался остановить солдат, насиловавших его мать и сестру.

Пляж — идеальное место для тренировки футболистов, потому что здесь нет кочек и рытвин, в которых застревают костыли. К сожалению, команда не может регулярно тренироваться на пляже Лумли в пригороде Фритауна, поскольку не у всех игроков есть деньги на автобус.