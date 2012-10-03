ХОАКИН АДРИАН КАУДИЛЬО ПИНЬА, летчик, 23 года, Мексика:

«Когда я ехал в Россию, то решил, что буду разговаривать, есть и жить только по‑русски. Мне ваша русская пища очень нравится, особенно домашняя. Консервированные огурцы, помидоры, все эти бабушкины варенья меня поразили, когда я первый раз их попробовал. Здорово, что до сих пор сохраняются домашние традиции. Тем более что сервис и вообще отношение к клиентам здесь — это минус. В ресторанах официанты спрашивают: «Че хотите?» В магазинах продавцы грубят, ни у кого ничего нельзя спросить… Поэтому я чаще хожу в гости к друзьям. Они меня приучили пить пиво с сушеной рыбой — этого я тоже ни в одной стране больше не видел. Сначала сопротивлялся, не хотел даже пробовать из-за ужасного запаха и вида. А потом оказалось очень вкусно, теперь я с пивом только рыбу и ем. Это, кажется, называется вобла. Я видел в кино, как старики стучали рыбой об стол, перед тем как ее съесть. Это очень весело и очень по‑русски — я тоже иногда так делаю. Еще меня всегда веселит «мясо по‑французски». Кроме названия, ничего французского в нем нет — во Франции я ни разу не встречал мясо под сыром и с помидорами. Зато звучит важно. А по-настоящему русский национальный продукт — это нарезной батон. Олицетворение всей вашей страны, я считаю, — белый, простой и чаще всего не первой свежести. Но вкусный очень».

ЭКТОР БРАККАМОНТЕ, футболист, 30 лет, Аргентина:

«Российская культура еды сильно отличается от нашей: В Аргентине мы почти не завтракаем, а русские могут на завтрак съесть суп. Это удивительно, у нас это считается обжорством. В свою очередь, мы очень поздно ужинаем, а в Москве традиционно ужинают в 7−8 часов вечера. Еда здесь очень вкусная, особенно борщ и пельмени. Не особо оригинально, но это действительно очень вкусно. А вот мясо, которое продается в ваших магазинах, не сравнить с аргентинским. Настоящее аргентинское мясо можно достать только в нашем посольстве, так что наши русские друзья закупают его и устраивают мясные вечеринки по выходным».

ПЕДРО, студент, 21 год, Чили:

«В русской кухне главное — мясо. Россия вообще похожа на большой кусок мяса: жесткая погода, серьезные люди, Сибирь, сила, которая нужна, чтобы пережить вашу бесконечную зиму. Шашлык мне здесь нравится больше всего. У вас очень здоровая пища: русские часто едят овощи, не объедаются, как в Америке, и постоянно пьют чай. Я никогда не видел, чтобы люди пили так много чая. В Чили есть традиция файф-о-клока, на английский манер, — часов в 6−7 вечера мы едим закуски и пьем чай, чаще всего с молоком. Но вы пьете его постоянно: на завтрак, в обед и после ужина. Даже в клубах, в три часа ночи, некоторые заказывают чай. Я уже к этому привык и пью его сам — мне кажется, это полезно для здоровья. К тому же в Москве нельзя пить воду из-под крана. Через несколько дней после приезда я увидел в метро рекламу какого-то фильтра для воды со слоганом: «Теперь вы можете пить воду прямо из-под крана!» Я был в шоке. У нас можно идти по парку и попросить у садовника шланг с водой, чтобы попить, а в Москве это считается дикостью, вода на вкус просто отвратительная, и пить ее опасно».

ДАНИЭЛЬ ЭСТЕБАН СИЛЬВА КАЛЬВОПИНА, эколог, 19 лет, Эквадор:

«Больше всего я скучаю по бананам. Здесь продаются только желтые, которые нужно есть, снимая кожуру. А у нас их очень много разных: желтые, зеленые, красные, маленькие, очень большие. Маленькие бананы можно, например, разрезать на кусочки и пожарить, как картофельные чипсы. А можно сделать пюре из зеленых бананов, добавить мясо и сыр, слепить котлетки и кинуть в кипящее масло — объедение. Мне очень этого не хватает — у вас совершенно не умеют готовить латиноамериканскую пищу. Есть мексиканская, бразильская, но у нас в Кито она все равно другая. Ваш борщ чем-то похож на недоваренный гаспаччо, мне он этим и нравится. Конечно, не так вкусно, но хотя бы что-то родное. А икра, которую все так хвалят и которая так дорого стоит, это, по‑моему, просто слишком соленые суши. А из фастфуда мне больше всего нравится «Крошка Картошка». Так необычно: картошка-мутант с мясом, салатом, грибами и всем, чем хочешь. В Кито я такого никогда не видел. Это ведь национальный фастфуд — гениальная идея. Палатки стоят на каждом углу, и большинство людей едят именно там. Это еще и чисто, я видел, как они аккуратно в перчатках все готовят. Вредно, наверное, но что поделать — удержаться невозможно».

ФРЭНСИС МЕРСОН, журналист, 29 лет, Австралия—Великобритания:

«Мне больше всего нравятся ваши молочные продукты. Ряженка, кефир, творог, варенец — это невероятно вкусно и полезно к тому же, такого больше нигде в мире нет. Я буду скучать по русскому кефиру, когда уеду. Еще молочный суп — очень необычное блюдо, которое готовят только у вас. Я пытался сделать его дома, но ничего не вышло. А впервые я попробовал его в «Му-Му» — отличное кафе с настоящей русской едой, кстати. У вас вкусная кухня, но вы не имеете ни малейшего представления о здоровом питании: везде добавляете сметану, майонез, все блюда калорийные. Недавно на Остоженке закрылось органическое кафе — туда просто никто не ходил. Я надеюсь, со временем культ здоровья будет развиваться, а пока что очень сложно достать в Москве чистые продукты. Мне часто приходится есть пельмени — вкусная, но вредная штука. Многие иностранцы, кстати, даже не подозревают об их существовании до приезда в Россию. Это весьма оригинальный фастфуд, хорошая замена сэндвичам. Завтраки в России сильно отличаются от английских: у нас нет такого разнообразия блюд. Английская семья может полгода есть с утра одни и те же хлопья, и никто не заскучает. А у вас каждый день что-то новое: творог, блины, оладьи, яичница, бутерброды».

ЖЮЛЬЕН БРИССО, инженер, 26 лет, Франция:

«Во Франции почти все продукты в магазинах очень хорошего качества. То, что мы покупаем на каждый день, у вас почему-то считается роскошью. Хорошие сыры, мясо, хлеб в Москве продаются в элитных магазинах и очень дорого стоят. Причем многие из этих продуктов импортированы из Франции, но покупать их каждый день не могу даже я. Зато у вас самая вкусная в мире рыба. Такого свежего, мягкого лосося, как в Сибири, я не пробовал нигде. Во Франции многие не могут себе позволить покупать морепродукты, здесь они намного доступнее: в ваших магазинах целые прилавки заставлены икрой, а у нас обычно стоит одна маленькая баночка за бешеные деньги. У многих французов Россия ассоциируется с камчатским крабом — он славится на весь мир.

До приезда сюда я думал, что русские едят очень много и в основном простую еду: курицу, говядину, овощи, картошку. Ваша пища действительно здоровее французской. Например, у нас не принято есть суп так часто, как в России, это даже считается старомодным. Я думаю, нам следует снова ввести супы в моду — это полезно для здоровья.

Я очень удивился, когда попробовал русские блины. Вообще-то, это фирменное блюдо у нас в Бретани. Но ваш «Теремок» ничуть не уступает настоящим французским блинчикам. Я захожу туда при каждой возможности, очень вкусно».

ДЕННИС ШАРБЕРТ, менеджер, 23 года, Германия:

«Ваше молоко пить совершенно невозможно — у него ужасный вкус, как будто только что из-под коровы и даже не очищенное. Зато у вас есть крабовые палочки, я их раньше никогда не пробовал. Моя девушка как-то приготовила салат из крабовых палочек. Она сказала, это ваш традиционный салат — вкусный. Еще вы едите суп как основное блюдо, а у нас это просто закуска. На завтрак у нас никогда не бывает горячей еды. Даже омлет с утра считается обжорством, а в России нормально даже курицу съесть. Я хочу попробовать квас, мне многие о нем рассказывали. Друзья пробовали, им совсем не понравился. Это же хлеб с водой, да? Очень любопытно такое выпить, идея совсем дикая.

Надеюсь, в Германии научатся делать печенье, как в России. «Юбилейное», особенно с шоколадом, — самое вкусное печенье в мире. А вот шоколадные конфеты у вас ни к черту. Несколько раз пробовал и всегда удивлялся: как шоколад может быть совсем не шоколадного вкуса? А еще буду скучать по вашей дешевой жвачке — у нас она стоит около 50 рублей».

КАМАР ТАНДУРО, предприниматель, 34 года, Нигерия:

«В Москве очень вкусные овощи. Конечно, не в магазинах, а на больших рынках — на Дорогомиловском например. Я каждые выходные езжу туда за продуктами и наслаждаюсь потом всю неделю: перцы, помидоры, фасоль просто невероятные. Я даже не знаю, почему, но у нас таких нет. А в остальном еда у вас точно такая же, как и везде».