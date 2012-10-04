Великая Китайская стена, Китай

Тауэрский мост, Лондон, Великобритания

Капитолий, Вашингтон, США

Башни Marina Towers, Чикаго, США

Собор Святого семейства (La Sagrada Familia), Барселона, Испания

Стоунхендж, Великобритания

Новый мост, Братислава, Словакия

Небоскреб «Утюг», Нью-Йорк, США

HypoVereinsbank, Мюнхен, Германия

Башни «Ворота Европы», Мадрид, Испания

Акрополь, Афины, Греция

Музей Гугенхайма, Бильбао, Испания

Герцогский дворец, Монако

Римский форум, Рим, Италия

Теотихуакан, Мексика