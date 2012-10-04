Архив Другое Расформированные части Фотографируя памятники архитектуры, немецкий фотограф Томас Кельнер (Thomas Kellner) сначала снимает фрагменты этих зданий и только потом объединяет их в единое целое. Этот прием позволяет художнику вносить в давно известные постройки легкие художественные изменения. фото искусство архив №27 Великая Китайская стена, Китай Тауэрский мост, Лондон, Великобритания Капитолий, Вашингтон, США Башни Marina Towers, Чикаго, США Собор Святого семейства (La Sagrada Familia), Барселона, Испания Стоунхендж, Великобритания Новый мост, Братислава, Словакия Небоскреб «Утюг», Нью-Йорк, США HypoVereinsbank, Мюнхен, Германия Башни «Ворота Европы», Мадрид, Испания Акрополь, Афины, Греция Музей Гугенхайма, Бильбао, Испания Герцогский дворец, Монако Римский форум, Рим, Италия Теотихуакан, Мексика фото искусство архив №27 фото искусство архив №27 4 октября 2012 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет