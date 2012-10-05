Алексей Завидов

53 года, Серпухов, врач

Пришел ты из второго эшелона

Чиновников на главный пост страны.

Техасских злопыхателей колонны

Надеялись, гордынею полны,

Что скромный человек из Петербурга

Лакейски станет проводить их курс.

Но ты сквозь политическую вьюгу

Услышал наш гиперборейский пульс.

Теперь сидят, разинув рот в Техасе,

В большой восьмерке челюсти висят.

Россия возвращает восвояси

Все отнятое десять лет назад:

Престиж, авторитет, доходы с нефти

Растут, и человек в ночном Кремле

Глядит, как прячут в страхе свои плети,

Ковбои, посрамленные вполне.

Ты протянул порядку свою руку

И прекратил нас с гордостью разлуку.







А. Каштанов

64 года, Хотьково, охранник

Владимир Путин — президент

Совсем другой формации.

Он чувствует судеб момент

И требованье нации.

С твоим приходом наша жизнь

Совсем другою стала.

Веди империю, держись

От Запада оскала

Ты в отдаленной стороне.

На стороне России,

Чтоб Бушеблэры знали все,

Что не склоним мы выи.

Мы — меч, и тонкое чутье,

Мы ярость, и расчет.

С тобой мы, Путин, громадье —

Никто нас не погнет.







Николай Мигун

66 лет, Москва, пенсионер

Путин — говорящая фамилия,

И страна с тобой пройдет свой путь

От коллапсов прежних к изобилию,

От колбасных избавляясь пут.

Очереди кончились, накушались

И теперь духовность ищем мы.

Книжными, сценическими кущами

Двигаются русские умы.

Ожило кино, театр в расцвете,

Не ржавеет скульптора резец.

И тебя благодарим за эти

Годы — не для пищи, для сердец.

Говорят, история круглится.

Может, будет эра колбасы

Новая, но не должны забыться

Ренессанса всех искусств часы.

Путин — говорящая фамилия,

И страна с тобой пройдет свой путь

От коллапсов прежних к изобилию,

От колбасных избавляясь пут.







Алла Петровна Щербакова

43 года, Самарская область, педагог

А школа пустеет, кончается лето.

Пришел первый класс, и опять недобор.

Из башни Кремля Вы увидели это

И новый совсем повели разговор.

Вы к женщинам всем обратились: рожайте!

Поскольку быть матерью — это почет,

И вовсе карьеру свою не бросайте,

Рабочее место пока подождет.

Ведь многие женщины раньше боялись,

Кругом нестабильность, не знали, как жить.

Доступно и просто Вы им постарались

Законопроекты свои предложить.

Бегут посрамленно теперь супостаты,

Кто женщин настраивал против детей.

Глядишь — и обратно увозятся в НАТО

Коробки гормонов и прочих затей.

Желаю Вам радостно жить, без печали,

В веках чтоб остались дела и слова.

Чтоб многие дети России сказали:

«Рожденьем своим мы обязаны Вам!»







Леонид Прожников

60 лет, Москва, художник-любитель

облаков — ну нанесло с России всей.

дождь льет, будто здесь Нева, не Енисей.

Красноярск на берегу, как гордый кедр,

возвышается во всей своей красе.

мы здесь знаем цену искренним словам,

что измерены по правильным делам.

от Игарки до Тувы простой народ

общей жизнью с нашей Родиной живет.

так ведите нас. мы верим Вам во всем.

если надо, то и горы мы свернем.

Вы теперь наш главный батька-атаман,

мы доверили все наши судьбы — Вам.

будьте ж с нами до последнего честны.

и упрочится величие страны.

ну а мы Вам пожелаем в день седьмой,

чтобы осень все равно была весной.







Никита Сомов

26 лет, Москва, IT-менеджер

Адмиралтейская игла.

Орел двуглавый. Ночь.

Мы шли, сгущалась дальше мгла

И некому помочь.

Казалось, не бывает так,

Как мрачное кино.

Обстрел. Малиновый пиджак.

Кровавое пятно.

Кругом предательство, обман,

И дням потерян счет.

Уехать жить за океан?

Но это не спасет.

Все разворовано дотла,

И кто теперь простит?

Адмиралтейская игла,

И лишь Нева блестит.

Тому, кто в хаосе времен

Развеял смуту в прах —

Ему нижайший наш поклон

И слава на века.







Марина Ильичева

49 лет, Москва, методист научно-исследовательского института

Владимир — владеющим миром,

И в этом вся правда и есть.

Пусть радио шепчет эфиром,

Транслирует добрую весть.

Пусть солнце сегодня на сердце сияет,

В душе — тишина и покой,

Наверное, это нечасто бывает

На трудной работе такой.