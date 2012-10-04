Записал Стефано Мария Пачи. Иллюстратор Ким Скафуро.

Учитывая Ваш уникальный опыт непосредственного общения с одержимыми людьми, кому как не Вам можно задать этот вопрос: правда ли, что все больше людей связаны с дьяволом?

Воистину это так. На протяжении последних десяти лет занятия экзорцизмом я наблюдаю все больше и больше людей, которые приходят ко мне за советом. Возможно, это происходит из-за того, что сейчас легче получить доступ к информации. Ведь еще недавно те, кому требовалась помощь экзорциста, попросту не знали, к кому им обратиться. Они даже не знали, что экзорцизм существует. С другой стороны, я просто уверен в том, что рост числа людей, которые приходят ко мне, объясняется еще и неслыханным усилением позиций зла в этом мире. И это, конечно же, работа Князя Тьмы.

А каковы причины?

Все больше и больше людей вступают в сатанинские секты. Сейчас это что-то наподобие моды. Иногда люди присоединяются к таким организациям, даже представляя, против кого они восстают и рядом с кем они стоят. А потом они сталкиваются со зловещим террором. Ошибочно полагать, что у дьявола нет лица. Дьявол — это не выдумка психоаналитиков, которые таким образом пытаются назвать то абстрактное зло, которым больно общество. Дьявол — это реальность, о чем говорит святой Петр в своем Первом послании: «противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». К сожалению, некоторые недалекие богословы также разделяют теорию абстрактности дьявола. Даже некоторые епископы не верят в его существование. Именно поэтому такое большое количество людей практикуют эзотерические культы, а впоследствии и вовсе обращаются к сатанизму — церковь просто перестала учить своих прихожан распознавать дьявола так, как когда-то учило Святое писание. В каком-то смысле иерархи католической церкви и породили этот феномен.

А кого еще можно винить?

В первую очередь — прессу, которая более остальных виновата в распространении нездоровых тенденций хотя бы потому, что просто отказывается печатать верную информацию. Укрывая правду, они прославляют и увеличивают зло мира. Именно благодаря прессе такое огромное количество людей превращаются в ведьм и находят утешение в сатанинских сектах. А последствия этого явления отражаются сегодня даже на верховной власти.

Что такое одержимость, о которой Вы упоминали чуть раньше?

Есть два типа одержимости: когда бесы пытаются влиять на человека извне и когда бесы идут изнутри человека. В первом случае — это как заразная болезнь, которая разрушает психическое здоровье человека и которую невозможно вылечить медицинскими препаратами. Настоящая же одержимость бесами — явление очень редкое. В этом случае бес вселяется в человека, используя его для своих манипуляций. Я хочу особо подчеркнуть, что случаи истинной одержимости бесами очень редки, и их ни в коем случае нельзя сравнивать со случаями психических расстройств. Скажу иначе: большинство случаев, с которыми сталкиваюсь я, имеют дело с внешним влиянием бесов, а не с внутренним.

А в чем причина обоих этих состояний?

Принято выделять четыре причины. Во‑первых, это спиритические сеансы и ритуалы сатанинских сект — все эти обряды, пробуждающие в человеке злое начало и принуждающие его творить зло. Стоит отметить, что спиритические сеансы сегодня проводятся рукой дьявола. Медиумы, впадая в транс, не общаются с душами умерших — они общаются напрямую с дьяволом, потому что души умерших находятся в раю, в аду или в чистилище. Однако находятся священники, которые рекомендуют такие сеансы, например, родителям, которые потеряли своих детей и во что бы то ни стало хотят пообщаться с ними. Беда в том, такими спиритическими сеансами — то есть общением с дьяволом — занимаются даже школьники. По статистике до 36% учеников практикуют это, считая невинной игрой.

Еще причины?

Вторая причина кроется в том, что большинство смертных грехов вдруг стали чем-то вполне обычным — тем, что не просто делается повсеместно, а делается с определенным упорством. Третья причина — это, конечно же, само зло. Термин «зло» следует понимать как что-то плохое, что один человек, ведомый дьяволом, делает другому. Кстати, отвечая на популярный вопрос о том, почему Господь позволяет это, отвечаю: он уважает право человека на выбор. Но зло кроется не только в этом. Это и дурной глаз, и зловещие обряды вуду. Кстати, обряды — это то, с чем сложнее всего бороться. Однако верующий должен помнить, что тот, кто живет в согласии с Господом, редко становится жертвой проклятий и черных обрядов. А если проклятие и действует на него, то в слабой, незначительной форме. Четвертая причина — самая важная. Это прямая атака дьявола на человека, когда человек становится жертвой зла. Однако Господь позволяет твориться и этому. В Библии мы находим множество свидетельств таких посягательств на души праведников, и мы видим, что истинные праведники всегда выдерживали это испытание. Даже святой Павел говорил: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился».

Это Ваше собственное мнение, что сатанизм распространяется по земле?

Да, распространяется с непостижимой быстротой. Когда отступает вера, появляется идолопоклонничество. Пользуясь библейскими терминами, я бы сказал, что отстранившись от Господа, люди отдали себя оккультному миру. Послабление позиций веры во всей католической Европе привело к тому, что люди стали верить магам, предсказателям и шарлатанам, чем и обусловлено процветание сатанинских сект. Но дьявол любит рекламу и прославляет себя, например, через угодную ему дьявольскую музыку — такую, как Мерелин Мэнсон. Под угрозой даже маленькие дети, читающие комиксы, которые учат черной магии и поклонению сатане. Мне часто рассказывают про детей, которых учителя заставали за чтением подобных изданий даже на уроках, посвященных религии.

Стоит ли в этом случае делить магию на безобидную, детскую и черную?

Нет никакой разницы между белой и черной магией. Когда магия работает, это всегда заслуга дьявола. Даже за Гарри Поттером видна длань Князя Тьмы. Надо помнить: то место, которое вы освободите в себе от Бога, немедленно займет дьявол.

Вы сражаетесь с дьяволом уже много лет. Как Вам кажется, что можно назвать его самым большим успехом?

Его успех — это его стратегия совращения. А она не меняется тысячелетия. Он просто убеждает человека в том, что ада не существует, и нет греха, и нет ничего плохого в том, чтобы попробовать что-то новое, что он предлагает. Разврат, успех и власть — вот три вещи, которые дьявол всегда предлагает человеку.

Со сколькими случаями одержимости Вам доводилось сталкиваться?

Когда я досчитал до сотни, я просто остановился.

Какой случай в своей практике Вы считаете самым сложным?

Наверное, тот с которым я работаю уже несколько лет, и работать с которым я продолжаю сейчас. Это случай с молодой девушкой. Одержимая дьяволом, она билась в конвульсиях 24 часа в сутки, испытывая нечеловеческие мучения. Доктора и психиатры ничего не могли с ней поделать. А это такая чистая и умная девушка! Для того чтобы помочь ей, ее даже благословил папа римский — что, конечно же, не является экзорцизмом — и это послужило неким переломным моментом, однако нам по‑прежнему есть над чем работать.

А как относятся к экзорцистам в церкви?

К сожалению, очень плохо. Наши же братья смотрят на нас как на безумцев и одержимых фанатиков. Строго говоря, к нам лояльны лишь те епископы, которые назначают нас.

Были ли какие-то странные феномены, с которыми Вам доводилось сталкиваться во время работы?

Я помню одного необразованного итальянского фермера, который во время изгнания дьявола вдруг заговорил со мной на чистом английском, так что мне даже потребовался переводчик. Обычно же одержимые вдруг начинают показывать сверхъестественную силу. Или левитируют — причем в этих случаях усадить человека в кресло не могут даже семеро рослых мужчин.

В одном из Ваших интервью Вы говорили о том, что дьявол часто выражает себя через бытовые приборы.

Это так. Я видел телевизоры, посудомоечные и стиральные машины и даже телефоны, объятые языками пламени. Даже стулья и матрасы вдруг оказывались в огне — то есть предметы, не подключенные к электричеству. Ведь не стоит забывать, что дьявол и его армия обладают невероятной силой. Если я расскажу вам обо всем, что я видел за время своей работы, то все виденные вами фильмы ужасов будут вызывать у вас только вялую улыбку.

Скажите, в своей борьбе с дьяволом были ли Вы ранены им лично?

Когда кардинал Полетти спросил меня, согласен ли я стать экзорцистом, я обратился к Деве Марии с просьбой о защите. «Оберни меня мантией Твоей», — попросил я. С тех пор мне нечего бояться. Дьявол пытается ужалить, убить меня, но никогда не сможет даже ранить.

То есть Вы не боитесь его?

Его? Ни в коем случае! Это ему надлежит бояться меня, ибо я действую именем Господа, а дьявол — лишь его насмешник.