ОТ: alesiabanakov@aarhusmail.dk



ТЕМА: Bonjour



ДАТА И ВРЕМЯ: 21 nov 2008 12:02:25 GMT +01:00



КОМУ: undisclosed recipients



ОТВЕЧАТЬ НА АДРЕС: alesianet@cantv.net

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Здравствуйте! Я пишу вам эти несколько строк после долгих сомнений, делиться ли с вами ужасной ситуацией, в которую я попала. Но для начала позвольте назвать себя. Я — Алеся Атольевна Маркина, вдова из России. Мой муж погиб от цунами в Таиланде, и я получила его наследство в $4,5 миллиона. Теперь у меня серьезные проблемы с родственниками мужа, которые настаивают забрать наследие. Не говоря никому об этой сумме денег я спрятала ее в железный чемодан и оставила на хранение в страховой компании тут в России. Тем не менее пусть ситуация ухудшится после того как свояки заинтересуются — и я попросила компанию позаботиться о чемодане. Я хотела бы, чтобы вы помогли этот бумажник с полной деликатностью переправить в вашу страну, так как я намереваюсь вложить там деньги в прибыльный бизнес. Если вы согласитесь помочь, мы договоримся о вашей комиссии, и я переведу деньги на ваш счет как только мы закончим наше дело. Должна вам сказать, что после смерти моего мужа его родственники несколько раз пытались меня убить, думая, что после этого они смогут законно вступить в наследие. Я умоляю вас осознать, в какой ужасной ситуации я нахожусь: как раз сейчас чемодан едет из России в Лондон, и у меня совсем нет средств и драматическая финансовая ситуация. Если вы согласитесь мне помочь, я пришлю вам данные британской компании, чтобы вы с ними связались и они оставили чемодан у вас. Я бесконечно признательна за ваше содействие и надеюсь слышать от вас как можно быстрее, чтобы завершить наше дело. Госпожа Алеся Атольевна Маркина

ОТ: davidkodjo0@uahoo.com



ТЕМА: Внимание от вас требуется срочно



ДАТА И ВРЕМЯ: 9 октября 2008 20:54:09 GMT +02:00



КОМУ: info@ledemiddel.com



ОТВЕЧАТЬ НА АДРЕС: davidkodjo@hotmail.fr

Дорогой друг, Я, указанный ниже, сотрудник банка в Дапаонге, приморском государстве по соседству с Того (на самом деле Дапаонг — это город на севере Того — Esquire). Я работаю в отделе Обработки данных и Развития. Именно там я обнаружил огромную сумму средств, помещенных в банк покойным министром спорта Того (господином Ричардом Аттипоу), который погиб в авиакатастрофе 4 июня 2007 года, см. ссылку news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6715937.stm чтобы узнать больше. Совершив необходимые запросы, я выяснил, что у счета нет указаний на ближайших родственников или наследников. От вас потребуется изобразить этот статус и проследить, чтобы деньги были немедленно выведены из страны. На счете о котором я говорю находится $ 18230000 (восемнадцать миллионов, двести тридцать). После вашего ответа я сообщу вам все нужные детали для получения безобманного представительства и безопасного перевода денег ожидаю вашего срочного ответа. Всего наилучшего,

Господин Дэвид Коджо,

Отдел обработки данных и развития,

Атлантический банк, Даопанг

ОТ: Грейс Смит



ТЕМА: Добрый день, сэр



ДАТА И ВРЕМЯ: 21 марта 2008, 02:38



КОМУ: info@ledemiddel.com



ОТВЕЧАТЬ НА АДРЕС: grace_smith99@sify.com

Добрый день, сэр, Жаль утомлять вас своим письмом. Но я хочу, чтобы вы поняли, что мне вправду нужна ваша помощь. Меня зовут Грейс Смит, 24 года, я из Англии, я учусь и работаю портным. Я единственная дочь своих родителей. Мой отец погиб в смертельном ДТП на мотоцикле 6 марта 2001 года, а моя больная мать, которая страдала от рака, умерло вскоре после того, как узнала о смерти мужа в госпитале. Мой отец завещил мне свою недвижимость и общую сумму в 5 млн фунтов. Теперь после его одра, и потому что жизнь стьала очень трудной и я не могу платить за учебу и другие свои потребности зарабатывая на жизнь пошивом я пошла в банк где хранятся деньги. Менеджер в банке объяснил мне, что я не смогу забрать деньги, потому что отец поставил условие в завещании, что мне должно исполниться 30 прежде, чем я заберу деньги, или я должна выйти замуж, и в таком случае муж сможет забрать их от моего имени. Если я могу вам доверять, я захочу чтобы вы изобразили моего мужа даже если женаты чтобы получить деньги от моего имени так как я предоставлю всю необходимую документацию и свидетельство о браке между вами и я чтобы показать банку что мы женаты по закону перед британским Высоким судом здесь в Соединенном королевстве. Я пишу вам это письмо исключительно на основании доверия. Пока транзакция тянеться, мы должны не поддаваться эмоциям и смотреть в лицо ситуации, а когда все будет кончено, кто знает, может, мы почувствуем необходимость, если вы еще одиноки. Жду вашего скорого ответа. Искренне ваша,

Грейс Смит

ОТ: lfateef@switched.com



ТЕМА: ХОРОШИЕ НОВОСТИ/ОТВЕТ



ДАТА И ВРЕМЯ: 13 мая 2008, 11:08:03 GMT+02:00



КОМУ: info@ledemiddel.com



ОТВЕЧАТЬ НА АДРЕС: fagbemil@gmail.com

Дорогой господин/госпожа Меня зовут Барристер Фагбеми Латиф, я поверенный закона. Я был личным адвокатом усопшего господина Мэтью, (генерального директора) BIOOIL OIL SERVICING LTD, который, вплоть до своей безвременной кончины, был подрядчиком Texaco Nigeria в Порт-Харкуре, Нигерия. Кого я здесь и далее буду называть моим клиентом. 21 апреля 2005 года мой клиент, его жена и два ребенка были вовлечены в дорожное происшествие на скоростной дороге сагбама. Все находившиеся в машине, к сожалению, погибли. С тех пор я делал несколько запросов в ваше посольство, чтобы найти кого-нибудь из родственников моего клиента, это оказалось бесполезно. После нескольких этих безуспешных попыток, я решил поискать его фамилию в интернете, чтобы найти кого-то из семьи — потому я написал вам. Я написал вам, чтобы вы помогли репатриировать деньги и собственность, оставленные моим клиентом, прежде, чем они будут конфискованы или объявлены необслуживаемыми тем банком, в котором находится этот огромный счет. Конкретнее, Африканский банк развития в котором умерший держал счет на примерно $3,5 млн, потребовал от меня найти ближайших родственников иначе счет будет конфискован в течение шести недель. Поскольку мне не удалось найти никаких родственников за два года, я ищу вашего согласия представиться родней усопшему и обладать той же фамилией, так что доход от этого счета, оцениваемого в $3,5 млн, могут быть вам выплачены, а впоследствии мы с вами сможем их поделить. 50% мне 45% вам и 5% на оплату расходов. У меня есть все необходимые юридические документы, которые можно использовать для подтверждения всего, что вы скажете. Все, чего я требую, это ваша искренняя кооперация чтобы завершить эту сделку. Я гарантирую, что юридически все будет устроено так, чтобы оградить вас от любого нарушения закона. Пожалуйста, свяжитесь со мной немедленно, так как у меня в распоряжении не слишком много времени. Спасибо за ожидаемое сотрудничество,

Всего наилучшего, Барристер Фагбеми Латиф

ОТ: s.nzi005@yahoo.fr



ТЕМА: Hola queridos (исп.: привет, любимый — Esquire)



ДАТА И ВРЕМЯ: 16 января 2008, 19:01:32 GMT+01:00



КОМУ: s.nzi005@yahoo.fr



ОТВЕЧАТЬ НА АДРЕС: s.nzi2007@yahoo.fr