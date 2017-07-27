Программный директор HBO Кэсси Блойс подтвердил, что в третьем сезоне «Настоящего детектива» сыграет лауреат «Оскара», звезда фильма «Лунный свет» Махершала Али. Актер также поделился новостью у себя в Instagram, опубликовав заставку сериала.

Season 3 @hbo A post shared by Mahershala Ali (@mahershalaali) on Jul 26, 2017 at 3:12pm PDT

Руководство HBO пока что официально не подтвердило съемки третьего сезона. Канал находится в поисках режиссера, после чего проекту дадут зеленый свет. Большую часть серий первого сезона снял Кэри Фукунага (осенью выходит его фильм по роману Стивена Кинга «Оно»), а над вторым сезоном работали уже несколько разных авторов.

Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолато написал сценарии как минимум к пяти эпиозодам. «Я прочитал пять сценариев третьего сезона. И я очень и очень впечатлен прочитанным. Не хочу выдавать сюжетную линию, но я думаю, что они великолепны», — заявил накануне Кэсси Блойс.

Продолжение сериала оказалось под вопросом после провала второго сезона, в котором снялись Винс Вон, Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс. Сыгравший в первой части детектива Раста Коула Мэттью Макконахи ранее заявлял, что не прочь вернуть своего персонажа на экраны.

Махершала получил «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в драме «Лунный свет». Актер также сыграл в «Скрытых фигурах», сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж», которые выходят на Netflix.

Читать по теме:

1. HBO возобновил работу над третьим сезоном «Настоящего детектива».

2. В СМИ обсуждают участие звезды «Лунного света» Махершалы Али в третьем сезоне «Настоящего детектива».

3. Правила жизни Мэттью Макконахи.

4. Правила жизни Вуди Харрельсона.