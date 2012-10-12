«На оружейной мастерской Mad Max («Безумный Макс». — Esquire) нет вывески — это просто гараж с неокрашенными бетонными стенами на окраине города Мисурата, к северо-востоку от Триполи. Узнать его не трудно: из-за стен постоянно раздаются звуки выстрелов. Внутри стоит шкаф с книгами, в основном руководствами по починке тракторов, — напоминание о лучшей жизни. Еще недавно, в начале 2011 года, Мисурата была преуспевающим портовым городом с развитым сельским хозяйством, но потом началась война. Город перешел на сторону повстанцев, а окрестные фермы превратили в укрепрайоны, в которых расположилась армия Каддафи. В дюнах шли бои. Вместо танков использовали старые японские пикапы, в кузов которых устанавливали пулемет. Именно эту технику в первую очередь чинят в Mad Max. Один из местных механиков как-то соорудил бронетранспортер, обшив сталью китайский джип, — тот практически перестал после этого ездить, и его можно было использовать только на асфальте.

К своей работе механики подходят с выдумкой. Многие элементы собранных ими автоматов и пистолетов нужны только для того, чтобы оружие выглядело как можно убедительнее. Работники мастерской по много раз пересматривали фильм, название которого получила их мастерская, и часами готовы сравнивать свои поделки с арсеналом Мела Гибсона. Однажды они соорудили настоящий таран — такой, каким взламывают крепостные ворота. Не самая нужная вещь на такой войне.

Оружие тут делают из всего, что попадется под руку: винтовки делают из стальных труб, а сигнальные пистолеты превращают в боевые. Автомобильные шасси укрепляют, чтобы они могли выдержать вес зенитного орудия. Иногда оружейникам везет: однажды повстанцы украли все боевое снаряжение с найденного ими истребителя советского производства. Но чаще всего работники мастерской просто чинят автоматы Калашникова и винтовки, которые им приносят с поля боя».