Билл, плотник

Карен, режиссер монтажа

Джейсон, программист

Дедушка Коллинс, 97-летний мужчина

Аю, художник

Мистер Косби, нудист

Кевин, маляр

Лили, подросток

Линда, суперстудентка

Хулио, житель Нью-Йорка

Мистер Томпсон, сторож

София, трехлетняя девочка