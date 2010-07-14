Архив Другое Стоп кадры Работы норвежского фотографа Эллен Угельстад (Ellen Ugelstad) доказывают, что для создания исчерпывающего портрета жителя Сан-Франциско, достаточно запечатлеть его лицо и его ботинки. фото архив №31 Билл, плотник Карен, режиссер монтажа Джейсон, программист Дедушка Коллинс, 97-летний мужчина Аю, художник Мистер Косби, нудист Кевин, маляр Лили, подросток Линда, суперстудентка Хулио, житель Нью-Йорка Мистер Томпсон, сторож София, трехлетняя девочка фото архив №31 фото архив №31 14 июля 2010 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет