Трудно сказать, в чем причина, но работа на поприще гуманитарного развития стран третьего мира неожиданно сделалась очень модной. Судите сами: каталог сайта Gradschools.com сегодня включает 204 магистерские программы в этой сфере — программы, которые призваны готовить студентов к таким гламурным занятиям, как управление техническим обеспечением министерства Бангладеш по водоснабжению и санитарии или логистическое сопровождение чрезвычайных программ помощи голодающим в . Официальная программа Всемирного банка по подготовке молодых специалистов — первая ступень на пути того, кто желает сделать карьеру в этой организации, — ежегодно привлекает порядка десяти тысяч претендентов на 30 открытых вакансий. Попасть туда намного труднее, чем в Гарвард. Нынешнюю молодежь хлебом не корми — дай спасти мир.

Однако улучшать жизнь на планете можно по‑разному. Совсем не самый худший вариант, на мой взгляд, выглядит так: получить диплом MBA и пойти работать в большую транснациональную корпорацию.

Вот что говорит статистика: за минувшее десятилетие размер прямых иностранных инвестиций в Африку превысил размер иностранной помощи, причем только в 2011 году — на $7 млрд. На эти средства, в отличие от денег, потраченных на раздачу продовольствия и установку бесплатных уборных, были построены заводы, профинансированы банки, открыты шахты и нефтяные месторождения. Иными словами, были созданы десятки тысяч рабочих мест, а бесценные знания и технологии пришли в страны, которые нуждались в них больше всего. И это очень хорошо, потому что, как становится все очевиднее, именно новым технологиям Африка обязана ростом уровня жизни, и новые методы ведения бизнеса принципиально важны для поддержания устойчивого экономического роста на континенте.

Тем не менее очень многие по‑прежнему относятся к транснациональному бизнесу как к стае акул, хищным порождениям глобализации и свободного рынка, которые в безумной погоне за прибылью подминают под себя весь развивающийся мир. Кое-какие корпорации вполне отвечают этому образу. Посмотрите, как отчаянно конкурируют разные штаты США за возможность построить у себя завод . Если транснациональные корпорации способны так влиять на занятость и производительность в богатых странах, подумайте, насколько большее значение они имеют для бедных.

Возможно, однако, что сильнее всего иностранный бизнес влияет на жизнь развивающихся стран не притоком денег и не новыми рабочими местами — хотя все это очень существенно, — а товарами и услугами. Вот, к примеру, Vodafone. В штате компании по всему миру работают около 85 тыс. человек, ее услугами пользуются 213 млн клиентов в развивающихся странах. А ведь мобильная связь — это гораздо больше, чем просто возможность болтать круглые сутки. Она позволяет людям получить денежный перевод, помогает крестьянам и рыбакам сбывать свою продукцию по лучшей цене, понижает безработицу. В сельских районах ЮАР распространение мобильных телефонов повысило занятость на 15% — благодаря тому, что люди смогли искать работу в более отдаленных .

Или еще один пример. В 2010 году продукцией компании Unilever, одного из крупнейших в мире производителей потребительских товаров, воспользовалось более 2 млрд человек в 180 странах мира, причем 53% ее доходов были заработаны на развивающихся рынках. В Индии, где ее мыло Lifebuoy занимает большую часть рынка, корпорация провела образовательную кампанию, в ходе которой жителям 18 тысяч деревень рассказывали о пользе мытья рук. Анализ данных, опубликованный в медицинском журнале Lancet, показал, что мытье рук с мылом приводит к как минимум 40-процентному падению заболеваемости диареей. Если бы все население планеты мыло руки с мылом каждый раз после посещения туалета и перед приготовлением пищи, это спасало бы ежегодно от 500 тыс. до 1,4 млн человеческих . Разве Unilever не зарабатывает баснословные деньги на продаваемом индийцам мыле? Безусловно. Но одновременно она делает огромное благое дело.

Транснациональные фармацевтические компании упрекают в том, что они продают жизненно важные лекарства по ценам, недоступным для людей, живущих в бедности. В то же время на каждый препарат, который помогает мужчинам с возрастным облысением или улучшает сексуальную жизнь достигших зрелого возраста, фармацевтические гиганты разрабатывают другой — который убивает паразитов, обитающих в тропических водоемах, или защищает детей от воспаления легких. Возьмите, например, GlaxoSmithKline (GSK), которая проводит тесты своей вакцины от малярии в семи африканских странах. В 2000−2010 годах базирующаяся в Британии GSK пожертвовала более 2,6 млн курсовых доз альбендазола для национальных программ дегельминтизации в 58 странах. Кишечные паразиты обычно не убивают людей, но у детей они являются главной причиной пропуска школьных занятий, что приводит к сокращению дохода их родителей. Текущего объема лекарственных пожертвований GSK достаточно, чтобы вылечить от гельминтов всех детей школьного возраста в наиболее проблемных в этом отношении .

Разумеется, частный сектор мотивирован в первую очередь прибылью, а вовсе не стремлением ликвидировать бедность в мировом масштабе. И транснациональные корпорации кое-где успели поучаствовать в довольно неприглядных капиталовложениях. Помните американскую энергетическую компанию Enron, которая за $2,9 млрд продала индийскому штату Махараштра электростанцию, производившую электричество в четыре раза дороже, чем местные производители? Или скандал 1984 года с утечкой газа на химическом заводе компании Union Carbide в индийском Бхопале, когда погибли тысячи ?

Этим, однако, картина далеко не исчерпывается. Ведь вещи, наличие которых на полках супермаркетов и аптек в зажиточном мире воспринимается как данность, на большей части территории планеты долгие десятилетия были доступны лишь немногим избранным. Транснациональные компании приносят с собой новые технологии и методы ведения бизнеса, которые делают их и дешевле, и доступнее. Благотворительной помощи просто не под силу создавать рынки, лишь конкуренция способна превращать мобильные телефоны, лекарства и другие товары, прежде бывшие роскошью и принадлежностью городской элиты, в предметы, которыми одинаково пользуются и бедные, и богатые. Когда простой кусок мыла так ощутимо способствует росту доходов, падению детской смертности и улучшению здоровья взрослых, нет ничего постыдного в том, чтобы работать на бездушную корпорацию, которая занимается его продажей и распространением. Поэтому — вперед, получайте международную степень MBA. Тогда вы по праву сможете сказать: «Я занимаюсь гуманитарной деятельностью».